Разделы

ПО Софт
|

Pragmatic Tools выпустил Pragmatic Tools Migrator 3.0 для миграции на отечественные ИТ-решения

Компания Pragmatic Tools, российский разработчик решений для автоматизации процессов миграции на отечественное программное обеспечение, объявляет о выпуске Pragmatic Tools Migrator 3.0 – крупного обновления программного продукта для трансформации ИТ-инфраструктуры. Новая версия представляет собой шаг в развитии продукта, предлагая организациям расширенные возможности контроля, безопасности и управления процессами импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители Pragmatic Tools.

Одним из главных нововведений стал модуль аудита данных в Microsoft Active Directory, который позволяет выявлять потенциальные проблемы миграции еще на этапе планирования. Модуль учитывает специфику целевого каталога и предоставляет выявление потенциальных проблем с классификацией по критичности (Critical, Warning, Info), детальные отчеты с рекомендациями по устранению проблем, а также экспорт результатов в форматы Excel и CSV.

Система анализирует учетные записи, группы, подразделения и групповые политики, выявляя такие проблемы, как отключенные и неактивные учетные записи, недопустимые символы в именах, отсутствие обязательных атрибутов, дублирование имен групп и другие потенциальные сложности миграции.

Версия 3.0 предоставляет возможность синхронизации паролей сразу в несколько доменов одновременно - до 10 целевых доменов. Решение обеспечивает гарантированную доставку измененных паролей с автоматическими повторными попытками, централизованным управлением через групповые политики и мониторингом очереди синхронизации в реальном времени.

«Версия 3.0 является результатом тесного взаимодействия с нашими заказчиками и партнерами, – отметил Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools. – Модуль аудита данных и возможность синхронизации паролей в несколько доменов являются наиболее востребованными функциями при реализации крупных проектов импортозамещения. Мы стремимся сделать процесс миграции максимально предсказуемым, безопасным и эффективным для российских организаций».

Добавлен режим In-Place миграции прав доступа к файловому серверу, который позволяет модифицировать списки контроля доступа непосредственно на исходном сервере без копирования данных. Это обеспечивает высокую производительность и упрощает сценарии реструктуризации доменов и консолидации учетных записей.

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
Цифровизация

В обновленном решении для учетных записей доступна фильтрация по статусу (включенные/отключенные) и автоматическое определение сервисных учетных записей, а также расширенные сценарии миграции учетных записей и групп.

В версии 3.0 реализован ряд технических улучшений, включая оптимизацию использования памяти при больших миграциях, улучшенную обработку временной недоступности серверов, исправление проблем с блокировками файлов и улучшенную валидацию данных.

Pragmatic Tools Migrator 3.0 обеспечивает автоматизированную миграцию данных из Microsoft Active Directory на отечественные платформы: ALD Pro (ОС Astra Linux), «Ред АДМ» («Ред ОС»), «АльтДомен» (ALT Linux), FreeIPA (ОС Linux), Samba AD (Windows, Linux / FreeBSD), Dynamic Directory (OC ROSA Linux), MultiDirectory (Windows, Linux, macOS) и Avanpost DC (ОС семейства Linux).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

С «дочки» SAP взыскали миллионы после ее бегства из России за убытки российской компании

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Неожиданный подарок. Мобильный браузер Microsoft Edge получил полную поддержку настольных расширений. Такого нет даже у Chrome

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще