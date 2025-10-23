Pragmatic Tools выпустил Pragmatic Tools Migrator 3.0 для миграции на отечественные ИТ-решения

Компания Pragmatic Tools, российский разработчик решений для автоматизации процессов миграции на отечественное программное обеспечение, объявляет о выпуске Pragmatic Tools Migrator 3.0 – крупного обновления программного продукта для трансформации ИТ-инфраструктуры. Новая версия представляет собой шаг в развитии продукта, предлагая организациям расширенные возможности контроля, безопасности и управления процессами импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители Pragmatic Tools.

Одним из главных нововведений стал модуль аудита данных в Microsoft Active Directory, который позволяет выявлять потенциальные проблемы миграции еще на этапе планирования. Модуль учитывает специфику целевого каталога и предоставляет выявление потенциальных проблем с классификацией по критичности (Critical, Warning, Info), детальные отчеты с рекомендациями по устранению проблем, а также экспорт результатов в форматы Excel и CSV.

Система анализирует учетные записи, группы, подразделения и групповые политики, выявляя такие проблемы, как отключенные и неактивные учетные записи, недопустимые символы в именах, отсутствие обязательных атрибутов, дублирование имен групп и другие потенциальные сложности миграции.

Версия 3.0 предоставляет возможность синхронизации паролей сразу в несколько доменов одновременно - до 10 целевых доменов. Решение обеспечивает гарантированную доставку измененных паролей с автоматическими повторными попытками, централизованным управлением через групповые политики и мониторингом очереди синхронизации в реальном времени.

«Версия 3.0 является результатом тесного взаимодействия с нашими заказчиками и партнерами, – отметил Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools. – Модуль аудита данных и возможность синхронизации паролей в несколько доменов являются наиболее востребованными функциями при реализации крупных проектов импортозамещения. Мы стремимся сделать процесс миграции максимально предсказуемым, безопасным и эффективным для российских организаций».

Добавлен режим In-Place миграции прав доступа к файловому серверу, который позволяет модифицировать списки контроля доступа непосредственно на исходном сервере без копирования данных. Это обеспечивает высокую производительность и упрощает сценарии реструктуризации доменов и консолидации учетных записей.

В обновленном решении для учетных записей доступна фильтрация по статусу (включенные/отключенные) и автоматическое определение сервисных учетных записей, а также расширенные сценарии миграции учетных записей и групп.

В версии 3.0 реализован ряд технических улучшений, включая оптимизацию использования памяти при больших миграциях, улучшенную обработку временной недоступности серверов, исправление проблем с блокировками файлов и улучшенную валидацию данных.

Pragmatic Tools Migrator 3.0 обеспечивает автоматизированную миграцию данных из Microsoft Active Directory на отечественные платформы: ALD Pro (ОС Astra Linux), «Ред АДМ» («Ред ОС»), «АльтДомен» (ALT Linux), FreeIPA (ОС Linux), Samba AD (Windows, Linux / FreeBSD), Dynamic Directory (OC ROSA Linux), MultiDirectory (Windows, Linux, macOS) и Avanpost DC (ОС семейства Linux).