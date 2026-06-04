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Администрация Новгородской области Губернатор Новгородской области Новгородская областная Дума органы государственной власти
СОБЫТИЯ
Администрация Новгородской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 405 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Рейнгольд Леонид 9 2
|Простоквашин Игорь 34 1
|Назаренков Лев 1 1
|Дронов Александр 3 1
|Осеевский Михаил 346 1
|Парфентьев Алексей 179 1
|Петров Михаил 139 1
|Греф Герман 480 1
|Паршин Максим 323 1
|Фишер Андрей 75 1
|Никитин Андрей 63 1
|Нефедов Владислав 13 1
|Волостнов Алексей 8 1
|Белов Андрей 122 1
|Майоров Андрей 14 1
|Груздев Антон 42 1
|Шульцев Станислав 2 1
|Барышев Максим 1 1
|Тряпицын Сергей 7 1
|Карпунин Владимир 6 1
|Ефимов Андрей 4 1
|Ведомости 1410 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 442 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 510 1
|Наш Красноярский край 1 1
|НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 38 2
|РЭШ - Российская электронная школа 30 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
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