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Индексная книга (каталог) CNews*
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Администрация Новгородской области Губернатор Новгородской области Новгородская областная Дума органы государственной власти

Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


04.06.2026 МТС и правительство Новгородской области договорились о развитии инфраструктуры связи в регионе 1
09.07.2025 Пилотный проект Comindware с цифровым двойником зданий признан властями Новгорода успешным и рекомендован к тиражированию 1
20.06.2025 Сбербанк поможет Новгородской области в развитии профессионального образования и внедрении «цифры» 1
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1
15.07.2021 «Ростелеком» и правительство Новгородской области договорились о развитии цифрового сотрудничества 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
14.05.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2018 г. 1
06.03.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2018 г. 1
01.11.2017 Инвестиции в блокчейн-технологии достигли $500 млн в год 1
12.04.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2017 года 1
12.01.2017 В Региональном фонде капитального ремонта Новгородской области заработала система «Биллинг юридических лиц» 1
02.03.2016 Законодатели Новгородской области выбрали связь МТС 3
03.12.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за ноябрь 2015 года 2
24.02.2015 «Ростелеком» приступил к внедрению системы безопасности дорожного движения в Новгородской области 1
10.02.2014 «БАРС. Доступная среда» будет внедрена в Новгородской области 1
04.04.2013 ЭОС-"Офис-Док": внедрение СЭД "Дело" в Администрации Новгородской области 1
06.08.2010 Новое в ИКТ- законодательстве: июль 2010 года 1
21.12.2006 В Новгороде прокуратура опротестовала регламент работы компьютерных клубов 1
18.09.2006 Наука расчищает "авгиевы конюшни" бюрократии 1
18.09.2006 Наука расчищает "авгиевы конюшни" бюрократии 1
03.12.2004 В рамках ФЦП "Электронная Россия" будет открыт "Новгородский образовательный портал" 1

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Администрация Новгородской области и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10775 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15390 2
Siemens AG - Siemens Group 2656 1
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 68 1
Guardtime 1 1
Восход ФГБУ НИИ 712 1
Oracle Corporation 7033 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 742 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 505 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1209 1
Telegram Group 2844 1
БАРС Груп 570 1
Selectel - Селектел 510 1
ОТР ГК - ОТР 2000 226 1
Dropbox 524 1
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 41 1
Comindware - Колловэар 196 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 102 1
Технолоджи систем — инновации 8 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 473 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 52 1
Union Square Ventures 13 1
Santander InnoVentures 1 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1098 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8649 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
Citi Ventures - Citigroup Ventures - венчурный фонд 11 1
X5 Group - Перекрёсток 629 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 592 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 68 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 131 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6473 6
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 6
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2817 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3038 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5375 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4911 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5422 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 364 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 93 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 85 2
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 2
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 89 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 2
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 2
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 54 2
Администрация Волгограда - органы государственной власти 11 1
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 19 1
Администрация Салехарда 3 1
Судебная власть - Judicial power 2466 1
Администрация Краснодарского края 63 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 20 1
Администрация Иркутска 3 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
Администрация Великого Новгорода - Дума Великого Новгорода - органы государственной власти 4 1
Администрация города Мурманска 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3541 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3552 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3756 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 378 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35413 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22608 8
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13743 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12652 6
Оповещение и уведомление - Notification 5745 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32906 5
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2679 5
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 934 2
Оцифровка - Digitization 5100 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3042 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11973 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1887 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27854 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8628 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3722 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16863 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1526 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6366 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6132 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 448 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 680 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3512 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 472 2
БАРС.Доступная Среда 2 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - ФИЭМК - Федеральная интегрированная электронная медицинская карта 4 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1094 1
Microsoft Windows 7 2005 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 135 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1945 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 277 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 703 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 420 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 286 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 615 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1305 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 234 1
ЭОС Дело СЭД 226 1
Космодром Байконур 1072 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 262 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 1
ЭОС Дело-web 209 1
Генпрокуратура РФ - ГАС ПС - Государственная автоматизированная система правовой статистики 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 1
Администрация Курской области - РИС Торги Курской области - Региональная информационная система в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области 1 1
Правительство Москвы - АИС МРГП - Автоматизированная информационная система Мониторинг реализации Генерального плана развития города Москвы 2 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 174 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
Архивный фонд РФ 114 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 1
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 27 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
ЭОС АРМ руководителя 77 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
Орловский Виктор 405 2
Валяева Елизавета 72 2
Рейнгольд Леонид 9 2
Простоквашин Игорь 34 1
Назаренков Лев 1 1
Дронов Александр 3 1
Осеевский Михаил 346 1
Парфентьев Алексей 179 1
Петров Михаил 139 1
Греф Герман 480 1
Паршин Максим 323 1
Фишер Андрей 75 1
Никитин Андрей 63 1
Нефедов Владислав 13 1
Волостнов Алексей 8 1
Белов Андрей 122 1
Майоров Андрей 14 1
Груздев Антон 42 1
Шульцев Станислав 2 1
Барышев Максим 1 1
Тряпицын Сергей 7 1
Карпунин Владимир 6 1
Ефимов Андрей 4 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 707 18
Россия - РФ - Российская федерация 163455 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 10
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 353 6
Земля - планета Солнечной системы 10812 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 1051 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 641 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 648 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19278 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1391 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2806 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 828 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2211 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1450 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 728 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 913 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3315 2
Россия - ЦФО - Орловская область 364 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1054 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1749 2
США - Нью-Йорк штат 250 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Боровичский район - Боровичи 35 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18842 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54217 1
Европа 24869 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13714 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 778 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8439 1
Россия - УФО - Свердловская область 1899 1
Сингапур - Республика 1933 1
Россия - ЮФО - Севастополь 604 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1057 1
Канада 5040 1
Израиль 2827 1
США - Нью-Йорк 3169 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2576 1
Германия - Федеративная Республика 13094 1
Италия - Итальянская Республика 4481 1
Россия - СФО - Новосибирск 4815 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1260 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56720 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33112 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10751 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21216 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4537 6
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52703 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8665 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8720 5
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6932 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3002 5
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11112 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3899 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17907 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6501 3
Паспорт - Паспортные данные 2806 3
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12107 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10094 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26854 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6527 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5500 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2993 2
Энергетика - Energy - Energetically 5738 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1783 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1250 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4548 2
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 467 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1894 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2270 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2475 2
Судебная власть - Мировой суд 121 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11213 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6612 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2391 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6079 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2935 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1368 2
Ведомости 1410 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 442 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 510 1
Наш Красноярский край 1 1
IDC - International Data Corporation 4964 1
Frost & Sullivan 207 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 38 2
РЭШ - Российская электронная школа 30 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 731 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 386 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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