Индексная книга (каталог) CNews*
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Администрация Курской области
СОБЫТИЯ
Публикаций - 29, упоминаний - 33
Администрация Курской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 409 3
|Сухотина Ксения 29 2
|Крутько Оксана 4 2
|Берзин Вячеслав 3 2
|Зорин Александр 52 2
|Иванов Владимир 70 1
|Старовойт Роман 22 1
|Козак Николай 216 1
|Зимовцев Владимир 5 1
|Шерстобитов Сергей 57 1
|Ваньков Вадим 23 1
|Лукина Светлана 6 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Зубков Василий 3 1
|Шевченко Максим 4 1
|Корпунков Игорь 1 1
|Полетыкина Юлия 1 1
|Дроздова Светлана 1 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Смирнов Алексей 275 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.