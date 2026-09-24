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Администрация Курской области

Администрация Курской области

СОБЫТИЯ


24.09.2026 Проведена оценка цифровой зрелости девелоперов Курской области 1
26.06.2024 Курская область и «Росатом Инфраструктурные решения» подписали соглашение о сотрудничестве 1
03.06.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2024 года 1
06.03.2024 Умные технологии повысят уровень общественной безопасности в Курчатове 1
17.07.2023 «Росатом» и администрация Курчатова расширили функциональность платформы «Умный город» 1
16.03.2022 Softline обеспечила администрацию Курской области, ее структурные подразделения и подведомственные учреждения единой средой для работы с документами и совместных коммуникаций 2
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
27.11.2020 В Курске разработают «дорожную карту» внедрения цифровых решений в сфере культуры и туризма 1
28.10.2020 Курская область и «Цифровая экономика» подписали соглашение о внедрении «цифры» в регионе 1
07.02.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 года 2
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 1
07.03.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2019 г. 1
30.08.2018 Angara провела комплексную оценку информационной безопасности в органах исполнительной власти Курской области 1
14.05.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2018 г. 1
31.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2017 г. 2
03.07.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июнь 2014 г. 1
27.05.2014 В Курске пройдет III Среднерусский экономический форум 1
22.04.2014 В Курске пройдет III Среднерусский экономический форум 1
02.10.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: сентябрь 2013 1
15.05.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: апрель 2013 года 2
14.01.2013 «Ростелеком» провёл в Курской области испытания «Системы-112» 1
12.10.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: сентябрь 2012 года 1
04.06.2012 15 июня в Курске откроется «Среднерусский экономический форум» 1
06.03.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: февраль 2012 года 1
14.02.2012 «Инсофт» ввел в эксплуатацию АИС Архивного фонда Курской области 1
07.10.2010 Новое в ИКТ - законодательстве: сентябрь 2010 года 1
27.05.2010 В Курске появится «умный» дом 1
03.12.2009 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2009 1

Публикаций - 29, упоминаний - 33

Администрация Курской области и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 137 3
МегаФон 11004 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16208 2
9741 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9585 2
ТелеМед 14 1
Promobot - Промобот 168 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 23 1
Инсофт ИВЦ 13 1
Инсофт 25 1
ИИТ - Институт информационных технологий 2 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 157 1
Ростелеком 11067 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 386 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3397 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 151 1
Yandex - Яндекс 9415 1
Softline - Софтлайн 3820 1
Такском - Taxcom 256 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 357 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1132 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 2
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
Росатом - АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 15 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 47 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 41 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 55 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 185 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Организатор перевозок ГКУ 20 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9122 1
РВК - Российская венчурная компания 572 1
Почта России ПАО 2401 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 511 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 643 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6716 15
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 305 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13956 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1621 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3099 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4995 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2914 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3704 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 6
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 5
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 5
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 134 5
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 229 5
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 5
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 4
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 289 4
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2383 4
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 3
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 82 3
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 36 3
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 40 3
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 92 3
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 88 3
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 3
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 101 3
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 3
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 3
Правительство Амурской области - органы государственной власти 40 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6030 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5875 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 792 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 81 2
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55051 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27101 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36923 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14150 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9748 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2852 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23268 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4400 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10084 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1922 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26643 5
Оповещение и уведомление - Notification 6182 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34057 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4752 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13052 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13678 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2518 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13835 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2565 4
Электронный документ - Electronic document 1599 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13351 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13185 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36119 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3097 4
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1613 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5315 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24864 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13173 3
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 429 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2795 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14220 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12408 3
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4083 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5401 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3156 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2508 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 1005 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1175 3
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 733 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26530 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6423 9
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 462 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1119 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3743 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 277 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 357 3
Архивный фонд РФ 115 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3000 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 443 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 567 2
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 267 2
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 2
1С:Документооборот КОРП 92 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 327 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 75 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 19 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 127 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 53 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 484 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 1
Администрация Курской области - РИС Торги Курской области - Региональная информационная система в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области 1 1
Правительство Москвы - ГИС ЕПС ПМ - Единая почтовая система правительства Москвы 3 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 50 1
Правительство Москвы - Портал поставщиков города Москвы - zakupki.mos.ru 8 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 181 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5280 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 53 1
ФНП РФ - ЕИСН - Единая информационная система нотариата 21 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 83 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Datastack Artefact 10 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
1С:ЗКГУ - 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 22 1
Орловский Виктор 409 3
Сухотина Ксения 29 2
Крутько Оксана 4 2
Берзин Вячеслав 3 2
Зорин Александр 52 2
Иванов Владимир 70 1
Старовойт Роман 22 1
Козак Николай 216 1
Зимовцев Владимир 5 1
Шерстобитов Сергей 57 1
Ваньков Вадим 23 1
Лукина Светлана 6 1
Валяева Елизавета 72 1
Зубков Василий 3 1
Шевченко Максим 4 1
Корпунков Игорь 1 1
Полетыкина Юлия 1 1
Дроздова Светлана 1 1
Ковнир Евгений 75 1
Смирнов Алексей 275 1
Россия - ЦФО - Курская область 788 29
Россия - РФ - Российская федерация 168995 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48200 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3523 8
Россия - ЦФО - Тамбовская область 666 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2912 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область 933 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1499 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 1118 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1432 5
Россия - ПФО - Пензенская область 652 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 1109 4
Россия - УФО - Челябинская область 1538 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 711 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 923 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1086 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 731 4
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 411 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1823 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1477 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 818 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19823 3
Россия - УФО - Свердловская область 2013 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 591 3
Россия - СФО - Омская область 805 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 644 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 663 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1718 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1388 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 989 3
Россия - ДФО - Амурская область 983 3
Россия - СЗФО - Псковская область 706 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика 761 3
Россия - ЦФО - Орловская область 378 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 666 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1576 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 680 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 495 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 399 2
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 60 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58640 24
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11011 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34412 14
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4684 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22115 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54254 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10588 10
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1335 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8930 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11538 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18460 8
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2363 7
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3034 7
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1249 7
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1011 6
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9010 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4018 6
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 758 5
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 687 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6646 5
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5983 5
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1822 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4497 5
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1397 4
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 456 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6193 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4769 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2594 4
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 55 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4626 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6289 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 248 3
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 190 3
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 283 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6859 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7731 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7588 3
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 500 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1396 3
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 420 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
ТВ-Новости АНО 7 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
Ставропольская правда 4 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 287 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 359 1
Цифровая прокачка региона 29 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 1
СЭФ - Среднерусский экономический форум 3 1
Межрегиональная Курская Коренская ярмарка 3 1
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