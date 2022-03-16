Softline обеспечила администрацию Курской области, ее структурные подразделения и подведомственные учреждения единой средой для работы с документами и совместных коммуникаций

В рамках действующего законодательства в сфере закупок комитетом цифрового развития и связи Курской области был определен поставщик отечественного программного обеспечения. Им стала компания Softline, обеспечившая администрацию Курской области, органы исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственные им учреждениям отечественным программным обеспечением «МойОфис». Об этом CNews сообщили представители Softline.

Администрация Курской области приобрела единую лицензию пакета «МойОфис». Проведенная комитетом цифрового развития и связи Курской области закупка позволила не только обеспечить всех региональных и муниципальных сотрудников органов исполнителей власти возможностью использования современного и удобного инструмента для совместной работы и коммуникаций, но и сэкономить бюджетные средства на сумму более 1 млрд руб. Кроме того, все штатные сотрудники могут использовать эти программы для исполнения трудовых и служебных обязанностей не только на рабочих, но и на домашних компьютерах, что стало возможным за счет использования «МойОфис частное облако». Этот комплекс защищенных веб-сервисов и приложений для организации облачной рабочей среды внутри организации был также поставлен глобальным провайдером Softline.

В 2021 г. в комитете также стартовал масштабный проект по импортозамещению программного обеспечения (в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 20.09.2018 № 486 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного ПО, в том числе отечественного офисного ПО»).

Ежедневно сотрудники Комитета цифрового развития и связи Курской области решают множество задач, связанных с функционированием различных ИТ-сервисов, которыми пользуются более 1 млн жителей области. Деятельность служащих комитета, как и сотрудников подведомственных учреждений невозможна без современного офисного ПО. Для выбора ИТ-партнера по подбору и внедрению нового программного продукта комитет провел открытый конкурс, победу в котором вновь одержал глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов Softline. Команда Softline подобрала оптимальное решение «МойОфис», включенное в Реестр отечественного ПО и полностью отвечающее всем требованиям клиента.

«Нам удалось выполнить все задачи клиента. Единые лицензии, предоставленные “МойОфис”, позволили «покрыть» весь компьютерный парк региональных государственных организаций. Помимо этого, вендор также обеспечивает централизованное автоматическое обновление ПО, а также техническую поддержку в течение трех лет после исполнения контракта. “МойОфис” включает эффективные инструменты для работы с документами, корпоративные системы для планирования, обмена письмами и мгновенными сообщениями. А используя решение “МойОфис частное облако”, сотрудники учреждений смогут организовать взаимодействие и совместную работу с документами, а также удобное их хранение в безопасной среде собственного облака. С помощью этого продукта служащие смогут иметь доступ к документам с любого устройства, при этом будучи уверенными в полной защите данных. Поэтому “МойОфис частное облако” подходит для работы даже с конфиденциальными документами», – сказал Владимир Иванов, руководитель направления регионального развития по работе с государственными организациями в компании Softline.

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«Наш регион одним из первых в стране реализует такой масштабный проект по импортозамещению. Централизованная закупка, проведенная областным комитетом цифрового развития и связи, позволит сократить сроки перехода органов исполнительной власти на отечественное ПО, а также сэкономить свыше миллиарда рублей регионального бюджета. Благодаря решению “МойОфис” мы смогли быстро начать переход в безопасную и интуитивно понятную цифровую среду коммуникаций, продолжая при этом следовать взятому нами курсу на импортонезависимость», – отметила заместитель губернатора Курской области Оксана Крутько.

О компании Softline

Softline – глобальный поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис компании находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками продуктов и услуг в области информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. Softline реализует свою трехмерную стратегию роста, направленную на расширение географии, портфеля решений и каналов продаж. Для реализации этой стратегии Softline активно приобретает компании по всему миру, пользуясь возможностями, которые предоставляет идущая консолидация отрасли.