Сухотина Ксения


СОБЫТИЯ


16.01.2026 Экосистема «Умного города» «Росатома» в 2025 г. расширила применение искусственного интеллекта 1
26.06.2024 Курская область и «Росатом Инфраструктурные решения» подписали соглашение о сотрудничестве 1
10.06.2024 Умные технологии в Полярных Зорях повысят уровень общественной безопасности 1
04.06.2024 В Смоленске завершен первый этап внедрения технологий «Умного города» «Росатома» 1
27.05.2024 В Краснодаре завершен первый этап цифровой трансформации РСО 1
27.05.2024 В Краснодаре совместно с «Росатомом» завершен первый этап цифровой трансформации РСО 1
22.05.2024 «Росатом» представил тренды умных городов России 1
19.04.2024 «Росатом» завершил процедуру переименования дивизиона, работающего в сфере развития инфраструктуры и цифровизации городской среды 1
28.03.2024 «Росатом» и Нижегородская область развернули цифровую платформу «Умный регион» во всех муниципалитетах 1
14.02.2024 В Смоленске появятся технологии «Умного города» «Росатома» 1
06.02.2024 «Росатом» внедрил технологии «Умного города» в Заречном Свердловской области 1
20.12.2023 Как «умнеют» российские города 1
25.10.2023 «Росатом» внедрит платформу «Умный город» и систему «Цифровой водоканал» в Заречном Свердловской области 1
17.07.2023 «Росатом» и администрация Курчатова расширили функциональность платформы «Умный город» 1
19.06.2023 «Росатом» и Harbin Electric International Company будут сотрудничать в сфере электроэнергетики 1
22.03.2023 «Росатом» и Нижегородская область развернут цифровую платформу «Умный город» во всех муниципалитетах региона 1
13.01.2023 «Росатом» и администрация Сочи развивают технологии «Умного города» 1
13.12.2022 «Росатом» и Тамбовская область развернули платформу «Умный город» в Мичуринске 1
15.09.2022 Калининградская область и «Росатом» будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации региона 1
03.08.2022 В «Сириусе» школьники под руководством команды «Росатома» разработали лучшее решение для цифровизации городов 1
24.05.2022 «Росатом» и Железноводск завершили второй этап цифровизации города-курорта 1
24.12.2021 В Челябинской области заработала система автоматизированного контроля за работой коммунальной техники 1
27.07.2021 «Росатом» и Ростовская область трансформируют Волгодонск в «умный город» 1
19.04.2021 «Умный город» Росатома поможет развитию предпринимательства в малых городах 1
21.12.2020 «Умный город Росатома» в Челябинской области дополнился новыми сервисами 1
15.03.2019 «Росатом» представил платформу «Умный город» 1
25.01.2019 Создан Национальный центр компетенций «Умный город» 1
03.10.2018 Росатом научит всех строить «умные города» 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Сухотина Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 121 28
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 22 1
Ростелеком 10367 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1381 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 443 4
КТЭ - Краснодартеплоэнерго 4 3
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 45 2
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Атоммаш 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1034 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8253 1
ГПБ - Газпромбанк 1182 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 49 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Совкомбанк ПАО 288 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 210 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2185 27
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
Администрацию города Смоленска 3 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12939 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 2
Администрация Курской области 28 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 2
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 74 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 61 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 26 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 715 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 356 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73543 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 24
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1525 23
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 8
Умные платформы 1872 7
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1463 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 6
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2059 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1413 4
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7646 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2376 3
Lean Smart City - методология «Бережливый умный город» 8 2
Утилизация мусора - Умные мусоросборщики - решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов 68 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 2
Голосовые сообщения - Телефонограмма 7 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18416 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6171 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1130 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1548 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 626 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 2
Умное ЖКХ - Цифровизация жилищной сферы 45 2
Crowdsourcing - Краудсорсинг 213 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3612 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 690 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2866 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 342 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1482 1
Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 76 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 26 2
Росатом РИР Умный город 7 2
АСИ 100 городских лидеров - акселерационная программа Агентства стратегических инициатив 2 1
Росатом РИР Умный город - Умный Железноводск 4 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 1
NtechLab FindFace 51 1
Хайров Руслан 3 3
Бакулин Евгений 3 2
Сапрыкин Игорь 2 2
Поляков Егор 10 2
Демченко Оксана 3 1
Никитин Глеб 45 1
Михайлик Константин 35 1
Пожидаев Николай 85 1
Сафонов Алексей 3 1
Моисеев Евгений 6 1
Суворова Дарья 1 1
Корпунков Игорь 1 1
Захарцев Андрей 3 1
Копайгородский Алексей 4 1
Кожухов Вячеслав 1 1
Чурилова Светлана 2 1
Пухов Максим 1 1
Путин Владимир 3370 1
Макаров Сергей 13 1
Чибис Андрей 32 1
Бровко Василий 56 1
Владимиров Владимир 19 1
Шмелева Елена 11 1
Новиков Александр 36 1
Егоров Максим 33 1
Алиханов Антон 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 157687 16
Россия - ДФО - Сахалинская область 998 7
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 636 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2126 4
Россия - СЗФО - Мурманская область 729 4
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 49 3
Россия - УФО - Свердловская область 1767 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Железноводск 37 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45935 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18703 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3401 2
Россия - ЦФО - Курская область 701 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2220 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2087 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 997 2
Россия - УФО - Челябинская область 1405 2
Россия - Кубань 218 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1678 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 116 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 1
Россия - СЗФО - Калиниградская область 12 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Иноземцево 12 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сириус - Федеральная территория опережающего развития 18 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 77 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Мичуринск 37 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 60 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18299 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1300 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3291 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4304 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1629 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1402 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1658 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 478 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 557 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 594 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3783 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 9
Энергетика - Energy - Energetically 5528 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 7
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 4
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 3
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1332 3
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 359 2
Quality of Life - Качество жизни 35 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 138 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Английский язык 6880 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 438 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Аренда 2583 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
РИА Новости 993 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 263 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Короткая ссылка
