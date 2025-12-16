Разделы

Захарцев Андрей


СОБЫТИЯ


16.12.2025 В Заречном Свердловской области в 2025 году удвоили мощности видеомониторинга и внедрили распознавание автономеров 1
06.02.2024 «Росатом» внедрил технологии «Умного города» в Заречном Свердловской области 1
25.10.2023 «Росатом» внедрит платформу «Умный город» и систему «Цифровой водоканал» в Заречном Свердловской области 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Захарцев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 119 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 439 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2167 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1460 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 2
Умное ЖКХ - Цифровизация жилищной сферы 45 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 216 1
Умные платформы 1868 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2858 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 26 2
Сухотина Ксения 27 1
Россия - УФО - Свердловская область 1746 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 2
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 204 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3777 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407940, в очереди разбора - 732424.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

