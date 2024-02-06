«Росатом» внедрил технологии «Умного города» в Заречном Свердловской области

Концерн «Росэнергоатом», администрация городского округа Заречный (Свердловская область) и «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») внедрили технологии «Умного города», затрагивающие ключевые сферы жизни горожан. В том числе – специализированное ПО для цифровой трансформация водоснабжения и водоотведения на территории Заречного. Проект направлен на создание комфортной и безопасной цифровой среды для граждан и автоматизацию системы управления ресурсами и сервисами города. В цифровой ландшафт города встроены элементы таких важных направлений концепции «Умного города» как «Умный Транспорт» и «Умное ЖКХ».

«Особое внимание этого проекта направлено на развитие технологий для повышения качества жизни и эффективности сферы ЖКХ и транспорта. Для нас очень важна обратная связь от жителей города, в то же время мы хотим, чтобы у горожан было больше возможностей для решения своих повседневных вопросов. Отследить прибытие нужного транспорта, проверить график уборки улиц или законность земляных работ – все это можно уже сделать с помощью смартфона», – сказал глава городского округа Заречный Андрей Захарцев.

«Заречный – один из самых молодых городов Свердловской области, он появился благодаря развитию атомной энергетики и очень важен для отрасли. Мы заинтересованы в том, чтобы наши цифровые продукты способствовали коммуникации между жителями и властью, комфортному проживанию людей, чтобы жители даже всех городов имели такие же возможности, как в мегаполисах. Мы рады, что наши сервисы становятся надежными помощниками для города», – отметила генеральный директор «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.

Функционал системы затрагивает ключевые сферы жизни города. «Цифровой водоканал», внедренный на городском предприятии водоснабжения и водоотведения, позволяет значительно повысить эффективность работы. На данном этапе установлены модули «Центральная панель» и «Обходчик-контролер», необходимое оборудование.

В городе появились «умные» остановки, в рамках проекта установлены светодиодные электронные табло на шести остановочных комплексах, которые уведомляют пассажиров о времени прибытия общественного транспорта. Теперь жители могут планировать поездку исходя из фактического графика движения автобусов.

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Модули для горожан позволяют решать повседневные дела в режиме онлайн: посмотреть движение общественного транспорта, планы по уборке улиц, через сервисы обратной связи участвовать в развитии города и сообщать о городских проблемах. Сервисы работают на zarechny.rosatom.city – здесь можно найти ряд информационных сервисов, блоки городского управления, инноваций для городской среды и др. Жители с любыми проблемными вопросами могут обращаться в единое цифровое окно. Уполномоченные сотрудники в соответствии со своими зонами ответственности теперь могут эффективнее реагировать на запросы жителей и нештатные ситуации. Информационная панель главы даст возможность собирать и выводить в реальном времени аналитическую информацию о работе городского хозяйства.

На интерактивной карте горожане смогут в реальном времени следить за графиками уборки улиц и вывоза мусора, земляными работами, движением коммунальной техники. Модуль «Общественный транспорт» отображает маршруты на карте со всеми определенными для него остановками. Модуль «Учреждения» носит справочный характер. Модуль «Земляные работы» позволит в разы сэкономить время на получение соответствующих разрешений - можно узнать сроки проведения работ и ответственных за них, убедиться в их законности или пожаловаться на «незаконные раскопки». Модуль «Уборка» предоставляет информацию жителям о планах по механизированной очистке улиц, проездов, стоянок, подъездных путей к контейнерным площадкам на внутриквартальных территориях.

Один из служебных модулей позволяет существенно повысить производительность в части обработки сообщений жителей, сократить время исполнения по обращениям и комментариям граждан как у сотрудников администрации, ответственных за это направление, так и у конечных исполнителей. Эта цель достигается за счет консолидации обращений из различных источников в едином окне, откуда модератор может оперативно делегировать задачи исполнителям, контролировать статус и собирать статистику в различных разрезах.