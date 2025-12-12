«Цифровой водоканал» – программно-аппаратный комплекс РИР для контроля, мониторинга и диспетчеризации технологических и производственных процессов предприятий водоснабжения. Он обеспечивает эффективный процесс управления предприятием за счет принятия обоснованных оперативных решений в едином информационном пространстве. Внедрение системы позволяет значительно повысить эффективность работы предприятия, надежность водоснабжения потребителей. «Цифровой водоканал» разработан в том числе на средства, предоставленные РФРИТ.