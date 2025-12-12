Разделы

«Цифровой водоканал» – программно-аппаратный комплекс РИР для контроля, мониторинга и диспетчеризации технологических и производственных процессов предприятий водоснабжения. Он обеспечивает эффективный процесс управления предприятием за счет принятия обоснованных оперативных решений в едином информационном пространстве. Внедрение системы позволяет значительно повысить эффективность работы предприятия, надежность водоснабжения потребителей. «Цифровой водоканал» разработан в том числе на средства, предоставленные РФРИТ

12.12.2025 МТС внедрила систему дистанционного контроля водных сетей в Астрахани 1
06.02.2024 «Росатом» внедрил технологии «Умного города» в Заречном Свердловской области 1
24.01.2024 Изгнание SAP, Oracle и IBM из российского ЖКХ будет стоить властям 6,1 миллиарда 1
15.01.2024 В Белгородской области завершен второй этап внедрения системы «Цифровой водоканал», разработанной «Росатомом» 1
25.10.2023 «Росатом» внедрит платформу «Умный город» и систему «Цифровой водоканал» в Заречном Свердловской области 1
20.10.2023 Цифра для воды: «Ростелеком» презентовал решение «Цифровой водоканал» 1
26.07.2023 «Росатом» представил новый цифровой комплекс для городской безопасности 1
12.04.2023 В «Русатом Инфраструктурные решения» оценили потенциал цифровизации предприятий водоснабжения 2
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
16.01.2023 Курс на цифровизацию в «Росатоме»: кто такие atomic ИТ-специалисты 1
28.12.2022 Нижнекамский водоканал внедрил цифровую систему МТС для контроля воды 1
13.12.2022 МТС перевела платформу интернета вещей на российское ПО 1
05.12.2022 МТС победила в номинациях премии «Лучшие решения для цифровой экономики – 2022» 1
18.10.2022 «Росатом» вывел на рынок продукт для цифровизации предприятий энергетики и теплоснабжения 2
09.09.2022 Число подключенных умных датчиков в Петербурге и Ленобласти выросло на треть в 2022 году 1
05.09.2022 МТС создала систему для контроля воды на Таманском полуострове 1
14.03.2022 В Новосибирске вырос спрос ЖКХ на «умные» решения 1
11.03.2022 «Росатом» оценил потенциал рынка цифровизации систем водоснабжения 2
13.01.2022 МТС запустила «Цифровой водоканал» 1
24.11.2021 Город в Удмуртии задает новые стандарты цифровизации в области водоснабжения 2
13.10.2021 В Глазове введен в работу цифровой диспетчерский центр городского водоканала 1
08.10.2021 Первый клиентский семинар «Умный город. Росатом» прошел в Москве 1
24.06.2021 «Росатом» представил систему «Цифровое ресурсоснабжение» 2
23.03.2021 «Ростелеком» запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской области 1

