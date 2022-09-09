Число подключенных умных датчиков в Петербурге и Ленобласти выросло на треть в 2022 году

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала потребление IoT-сервисов бизнесом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2022 г. Количество датчиков, подключенных к сети NB-IoT в первом полугодии этого года, выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший рост, около 35%, пришелся на датчики дистанционного наблюдения за состоянием промышленного и производственного оборудования. С помощью мониторинга конвейерных линий, станков и многого другого можно удаленно и в оперативном режиме контролировать критические показатели, например, температуру оборудования, за счет чего снижаются риски поломки и простоя.

Также среди отраслей, лидирующих по внедрению интернета вещей в Петербурге и Ленинградской области, аналитики отмечают ритейл — прирост числа подключенных IoT-датчиков составил 24% по сравнению с 2021 г. Для данной отрасли самым популярным решением оказался мониторинг оборудования в торговых залах и на складах — например, непрерывный контроль за температурой в холодильных установках.

Кроме того, оснащенные SIM-чипами датчики применяются в тех сферах, где актуален точный учет ресурсов — их используют поставщики коммунальных услуг, управляющие компании, сетевые организации. Решение позволяет удаленно контролировать состояние оборудования на сетях, а также получать в режиме реального времени данные о показаниях счетчиков.

Дополнением к умным датчикам и трекерам становятся специализированные платформы. Так, с помощью решения «Цифровой водоканал» ресурсоснабжающие организации региона могут получать данные с датчиков давления и приборов учета систем водоснабжения.

«По недавней оценке наших экспертов, энергетика и ЖКХ стали лидирующими отраслями в использовании технологии интернета вещей в России. Мониторинг состояния оборудования коммунальных сетей, передача данных приборов учета в онлайн-режиме по сети NB-IoT и применение анализа больших данных позволяют сравнивать данные за разные периоды и выявлять внештатные ситуации. Например, определить несанкционированное подключение к сетям и возможное хищение или аварийную ситуацию на ранних сроках, что безусловно предотвращает потери», — сказал директор по работе с бизнес-рынком МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Артур Сизов.

Эксперты МТС прогнозируют, что, к концу 2025 г. через eSIM будет подключено около 25% всех IoT-устройств в России. Большая часть устройств с eSIM придется на устройства измерений («умные счетчики») и подключенные автомобили. Также, услуга будет востребована у производителей IoT-оборудования: технология позволит тестировать устройства на производстве и продавать в различных регионах России без замены SIM-карт.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.