В «Русатом Инфраструктурные решения» оценили потенциал цифровизации предприятий водоснабжения

Компания «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») опубликовала результаты собственного аналитического исследования цифровизации систем водоснабжения. Компания реализует десятки проектов с применением собственного программного обеспечения «Цифровой водоканал» в нескольких регионах России. Для комплексного видения ситуации в стране и регионах РИР исследует рынок «Цифрового водоканала» (ЦВ). На сегодняшний день предприятия водоснабжения и водоотведения в год суммарно тратят 5-6 млрд руб. на ИТ и цифровые проекты. Прогноз аналитиков РИР говорит о том, что к 2030 г. при сохранении текущих темпов развития рынка затраты на такие проекты могут вырасти до 8-9 млрд руб.

В ходе подготовки исследования эксперты РИР собрали и проанализировали существующие контракты водоснабжения и водоотведения на ИТ и цифровые проекты из различных источников, оценили затраты предприятий на такие проекты, подробно изучили ряд целевых кейсов. Проанализировав различные источники, определили объем рынка, структуру, ведущих игроков, общую платежеспособность отрасли и т.д. Кроме того, отобразили информацию по мировому рынку Digital Water Solutions.

На рынке водоснабжения и водоотведения (ВиВ) представлены 3372 предприятия. По итогам 2022 г. фактический денежный объем российского рынка ВиВ составляет 536,5 млрд руб. (+9% за год). К 2030 г. фактический объем российского рынка ВиВ может достичь 939 млрд руб.

Наиболее крупные предприятия (с выручкой свыше 1 млрд руб.) сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Тюменской областях и Краснодарском крае. На них приходится 70% доли рынка по суммарному объему выручки. При этом более 70% предприятий ВиВ в количественном исчислении относится к «малым предприятиям».

Для предприятий ВиВ продолжает оставаться актуальной проблема ветшания объектов коммунального хозяйства. Более 40% линейных объектов нуждается в обновлении, ежегодно около 3% сетей признается аварийными, при этом обновляется не более 1-2%.

«Важно отметить, что концепция «Цифрового водоканала» включает в себя автоматизацию и перевод в цифровой формат всех бизнес-процессов предприятий рынка водоснабжения и водоотведения — от снятия показаний счетчиков до непосредственного выставления самих счетов. На текущий момент большинство этих функций реализуется вручную с большими производственными и временными потерями. Среди предприятий чаще востребованы решения с эффектом, который фиксируется здесь и сейчас, но этого недостаточно для цифровой трансформации ВиВ по стандартам «Умного города». Водоснабжение и водоотведение традиционно считается одной из самых консервативных отраслей экономики. Как правило, собственных бюджетов нет даже на реконструкцию сетей, не говоря уже об автоматизации. Аналитическое исследование еще раз показало, что водоканалы нуждаются в масштабных механизмах господдержки», – отметил Виктор Рубежной, руководитель направления «Цифровое ресурсообеспечение» в РИР.

На сегодняшний день на коммунальный сектор приходится около 80% ГЧП-проектов, реализуемых в РФ – из них 40% реализуются в сфере водоснабжения и водоотведения (40%). Общий объем инвестиций в такие проекты составляет почти 680 млрд руб. (из них 620 млрд руб. – это частные средства), почти половина приходится на отрасль ВиВ. Ожидается, что в 2024 г. может быть запущено около 130 ГЧП-проектов в сфере ЖКХ, общие инвестиции в которые составят около 230 млрд руб. А при условии различных мер господдержки можно говорить о запуске уже более 210 проектов и привлечении около 380 млрд руб. инвестиций.

Ключевые тезисы и тенденции, выявленные в ходе проведения исследования

В настоящее время механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) учтены в рамках 5 основных инструментов финансовой поддержки на общую сумму более 1,4 трлн руб.

Благодаря инвестициям в сферу ЖКХ в рамках ГЧП и инициативам государства по развитию отрасли в целом, а также тому, что ЖКХ является отраслью с гарантированным спросом (143 млн потребителей без учета промышленности), потенциальные заказчики решений в рамках концепции «Цифрового водоканала» оценены как платежеспособные. Но, в первую очередь, это относится все же к крупным (1 млрд руб.+) и средним (300–999 млн руб.) предприятиям, а также предприятиям, обладающим инвестиционной привлекательностью.

За период с 1 января 2020 г. по 31 января 2023 г. предприятия ВиВ заключили как минимум 1340 контрактов суммарно на 8 млрд руб. в сфере ИТ (все ИТ-продукты) и цифровых проектов.

Почему облачные провайдеры расширяют географию, и что это дает клиенту Маркет

Наибольший объем рынка пришелся на 2021 г. (3,1 млрд руб. суммарно по 471 контракту). Средняя цена одного такого контракта составляла 7 млн руб. После же наблюдался спад объема в стоимостном и натуральном выражении.

Больше всего денег предприятия ВиВ тратят на различные проекты в рамках диспетчеризации (18% или 1,4 млрд руб.) и ИТ-инфраструктуры (17% или 1,3 млрд руб.). Преимущественно так происходит из-за высокой доли оборудования в данных проектах (как правило, оно дороже, чем ПО). За ними следуют различные учетные системы (12% или 0,9 млрд руб.).

Среди предприятий ВиВ в рамках ЦВ чаще востребованы решения с эффектом, который фиксируется здесь и сейчас.

При анализе поставщиков в контрактах очевидно наблюдается полная разрозненность на рынке. Поставщиков много, все разные, примерно 50% из них – это ИП или компании без сайтов и какой-либо информации в интернете. Больше чем по половине поставщиков данные и вовсе не опубликованы.

Дмитрий Еманов, «Ред База Данных»: Пользователей нашей СУБД привлекает возможность комфортной миграции с Oracle ПО

Цели перехода предприятий отрасли к «Цифровому водоканалу» – сокращение расходов и потерь в сети и операционных издержек, снижение рисков и управление производственными активами, улучшение качества обслуживания абонентов. Кроме того, для предприятий важно совершенствование финансово-хозяйственного управления ресурсами, достижение кадрового прогресса путем эффективного взаимодействия и подготовки персонала. Особую актуальность приобретает развитие коммуникационных, вычислительных и защитных средств от непреднамеренных и несанкционированных воздействий.

Если говорить про мировой рынок Digital Water Solutions (DWS, рынок цифровых решений для ВиВ), то прогнозируется, что он вырастет до $63 млрд в 2025 г. При этом такие решения как цифровые двойники (DT), ориентированные на сети и очистные сооружения, в ближайшие 5 лет будут расти двузначными числами. Основные драйверы роста на мировом рынке DWS – это растущий спрос на качественные услуги водоснабжения, общий растущий спрос на цифровизацию коммунального хозяйства, стремление всей отрасли коммунального хозяйства к сокращению выбросов CO2. Конечно, важную роль играют потребность в открытых и понятных данных и сокращение потерь.

Мировой рынок цифровых решений делится на 6 основных сегментов: умный учет воды, умные онлайн-датчики воды, интеллектуальное обнаружение утечек, решения по управлению и оптимизации сети интеллектуальных трубопроводов (включая интеллектуальные насосы и насосные станции), цифровые двойники, интеллектуальная эксплуатация и техническое обслуживание (включая управление активами предприятия и мониторинг работоспособности и состояния активов).

«Цифровой водоканал» РИР представляет собой проект цифровой трансформации ресурсоснабжающего предприятия, предусматривающий поэтапную автоматизацию аварийно-диспетчерской и ремонтных служб, сбытовых подразделений. Сюда входит и работа с потребителями и потерями, и внедрение автоматизированной системы управления и контроля соблюдения установленных режимов работы технологических объектов. Экономические и технические эффекты достигаются в том числе за счет различных программных модулей: «Анализ балансов», «Анализ режимов», «Заявки», «Обходчик-контролер», «Центральная панель». В настоящее время можно отметить проекты в Глазове (Удмуртская республика), Белгородской области (более миллиона человек в зоне обслуживания), Воронеже, Курске и других городах.