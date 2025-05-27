Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Удмуртия Глазовский район Глазов -
СОБЫТИЯ
Публикаций - 47, упоминаний - 56
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловьев Александр 123 16
|Куртеев Сергей 6 5
|Русанов Анатолий 4 2
|Лахтин Станислав 4 2
|Нащекин Павел 3 2
|Александров Максим 8 2
|Верховодов Владимир 3 2
|Меджитов Тимур 85 2
|Попов Александр 56 2
|Миронов Юрий 24 2
|Перешеин Владимир 9 2
|Аскинадзе Станислав 10 2
|Цыплов Алексей 5 2
|Гуркин Александр 6 1
|Игнатенко Александр 3 1
|Вишневский Евгений 6 1
|Бакулин Евгений 3 1
|Таракин Евгений 1 1
|Акопян Альберт 2 1
|Рубежный Виктор 3 1
|Левицкий Станислав 3 1
|Коневцев Дмитрий 2 1
|Чернядьева Юлия 2 1
|Глазов Станислав 2 1
|Кожухов Вячеслав 1 1
|Тингаев Николай 2 1
|Чинейкин Сергей 1 1
|Тюрин Юрий 14 1
|Руденский Константин 3 1
|Рассоха Ольга 1 1
|Джанкотти Дарья 2 1
|Путин Владимир 3470 1
|Орловский Виктор 408 1
|Абакумов Евгений 229 1
|Иванов Алексей 165 1
|Беров Иван 45 1
|Нащекин Алексей 118 1
|Кузнецов Александр 164 1
|Гришин Дмитрий 210 1
|Телков Алексей 45 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475022, в очереди разбора - 724679.
Создано именных указателей - 201845.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475022, в очереди разбора - 724679.
Создано именных указателей - 201845.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.