Изгнание SAP, Oracle и IBM из российского ЖКХ будет стоить властям 6,1 миллиарда

В рамках импортозамещения ПО в сфере ЖКХ отобрано 12 проектов общей стоимостью 6,1 млрд руб. В том числе платформу управления «умными зданиями» Ujin планируется преобразовать в операционную систему. Также развивается сервис регистрации прав на недвижимость «Сделка.рф».

Затраты на импортозамещение ПО для ЖКХ

В рамках ИЦК ЖКХ (Индустриальный центр компетенций «Жилищно-коммунальное хозяйство») отобрано 12 проектов по импортозамещению ПО, получивших статус особо значимых (ОЗП). Общий бюджет их реализации составит 6,1 млрд руб. Об этом было сообщено в ходе демодня данного ИЦК.

ОС Ujin для управления» умными зданиями»

Один из проектов – платформа управления «умными домами» Ujin – реализуется компанией «Юникорн» по заказу группы компаний (ГК) «Самолет». На его развитие Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) выделил грант в размере 258 млн руб.

Как рассказала гендиректор компании Ujin Светлана Перминова, изначально проект начинался как мобильное приложение для жителей многоквартирных домов для решения их бытовых проблем. Впоследствии проект трансформировался в платформу для управления «умными зданиями». Важным этапом стала интеграция с управляющими компаниями и создание для них личного кабинета.

Платформой пользуются девелоперы, управляющие организации, органы муниципальной и федеральной власти, надзорные органы, сервисные компании, резиденты и посетители зданий, ресурсоснабжающие организации.

Фото: © toxawww / Фотобанк Фотодженика Для импортозамещения ПО в сфере ЖКХ отобрано 12 проектов общей стоимостью 6,1 млрд рублей

Перминова утверждает, что платформой пользуются девелоперы, возводящие порядка 20% нового жилья в России. В настоящее время платформа трансформируется в операционную систему (ОС) для интеграции со сторонними разработчиками оборудования и приложений.

В рамках доработки проекта предполагается обеспечить возможность для сторонних разработчиков создавать на базе Ujin OS собственные модули интеграции и сервисы для пользователей. Должны быть создана библиотека «драйверов» для подключения оборудования и ПО различных производителей, пополняемая всеми участниками рынка, и открытое SDK для быстрой разработки пользовательских приложений - цифровых сервисов. Сервисы должны быть автоматически доступны на различных публичных поверхностях зданий и приватных устройствах, используемых людьми для взаимодействия со зданием.

Также запланирована разработка интеграционной шины, позволяющая сторонним разработчикам подключать интеграционные модули, изменять существующие и добавлять новые сервисы. Запланирована разработка API и SDK для работы с интеграционной шиной и реализация доступа к структурированной обновляемой документации, а также разработка системы, позволяющей встраивать стороннюю функциональность в приложения Ujin Apps

Кроме того, запланировано: доработка функций виртуальной диспетчерской (виртуализация принципов организации связей, параметров, состояний, расположений оборудования в составе инженерных систем зданий); интеграция с BIM –моделями зданий; создание «электронного двойника» здания; разработка персонального ассистента и развитие B2C сервисов Ujin; таргетирование с учетом портрета клиента цифровыми сервисами; разработка маркета B2B и B2C сервисов; автоматизация процессов подключения сервисов и биллинга услуг.

Сервис по передаче ключей для квартир «Сделка.рф»

Другой проект, получивший статус ОЗП, это платформа «Сделка.рф»., разрабатываемая одноименной компанией по заказу ООО «Брусника». Как объясняет директор «Сделка.рф» Ольга Сидоренко, проект представляет из себя сервис для девелопера по передачи ключей покупателям квартир. Он решает задачу последнего этапа по покупке квартир и частично замещает функциональность модулей Microsoft Dynamics и Salesforce.

Как говорит Сидоренко, сейчас проблемой является длительность записи собственников на прием квартиры, в результате чего менеджеры по продажам в девелопменте занимаются не свойственным им функционалом. Платформа «Сделка.рф». позволяет застройщику оповещать о приемке квартир и дает возможность записывать собственников онлайн.

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Платформы поддерживает выгрузку базы собственников, формирование и планирование SMS-рассылок, формирование графика заселения, аналитику, выгрузку актов приема-передачи, формирование пакетов документов по квартире. Платформа имеет интеграции со всеми ипотечными банками, страховыми компаниями, Росреестром, ЕСИА, Госключом. Запланирована интеграция с отраслевыми CRM, АМО и «Битрикс».

Первые клиенты у платформы появились в январе 2023 г., сейчас с ней работают четыре застройщика. С тех через платформу было передано 2,1 тыс. объектов, срок обзвона клиентов сократился с семи до одного дня, а срок формирования графика – с трех до одного дня. Следующим этапом стала реализация регистрации права собственности покупателя в приложении жителя застройщика. С помощью платформы было осуществлено 1 тыс. регистраций прав собственности.

Проекты ГК «Сигма» для «Интер РАО»

Три проекта компания «Сигма» реализуется по заказу «Интер РАО». Один из них – это внедрение корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (НСИ). Проект получил название ЖКХ КСУ НСИ, он относится к средствам управления информационными ресурсами (ECM) и средствам управления основными данными (MDM).

Проект предназначен для импортозамещения системы управления НСИ на базе продуктов SAP, которую «Интер РАО» используется с 2014 г. Продукт построен на базе открытого ПО: Java-среда исполнения серверного приложения – открытый пакет реализация Java OpenJDK (Java Development Kit); база данных PostgreSQL – для хранения бизнес-данных и метаданных конфигруации самой платформы; поисковая система Elastic Search – основа для построения поискового индекса платформы.

Другой проект, которые «Сигма» реализует для «Интер РАО», это ЖКХ «ТОРО-Супа» – автоматизированная информационная система стандартных процессов (технического обслуживания и ремонта, технического перевооружения и реконструкции оборудования) для предприятий ЖКХ. Ее задачей является импортозамещение зарубежных EAM-систем (системы управления активами предприятия) – SAP, IBM, Oracle и др. Система построена на базе «1С:Предприятие» и базы данных Postgres Pro Enterprise.

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Третий проект, который «Сигма» реализует для «Интер РАО», это автоматизация процессов биллинга и CRM для ЖКХ для решения специфических отраслевых задач. Задачей является импортозамещение продуктов Oracle.

Система будет проводить расчет начислений по услугам ЖКХ: электроэнергия; горячее и холодное водоснабжение; вывоз мусора; отопление; водоотведение; вывоз жидких бытовых отходов; содержание жилья; сервисное обслуживание; обращение с твердыми коммунальными отходами; видеонаблюдение; домофонные системы и другие запорные устройства; газоснабжение; обслуживание газового оборудования; капитальный ремонт.

Проекты «Т Плюс»

Четыре проекта для холдинга «Т Плюс» делает ее «дочка» - «ИТ Плюс». Речь идет о следующих проектах: внедрение комплексной системы оптимизационного моделирования и управления эффективностью теплоснабжения (системы управления - MES, АСУ ТП, SCADA, ECM, EAM, импортозамещение продуктов Schneider Electric); внедрение программно-аппаратных комплексов ПТК АСУ ТП ПГУ (программно-технический комплекс автоматизированных систем управления газогенераторными установками, системы управления MES, АСУ ТП, SCADA, ECM, EAM); внедрение единой системы централизованного диспетчерского контроля и управления тепловыми сетями SCADA (системы управления MES, АСУ ТП, SCADA, ECM, EAM); ЖКХ Билинг» и CRM.

Другие проекты ИЦК ЖКХ

Кроме того, статус ОЗП в ИЦК ЖКХ имеют два проекта, которые реализуются для компании «Ситиматик». Единое облачное решения для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными расходами создает «Большая тройка». Портал «Мой чистый регион» создает компания «Союз 317». Также по заказу «РКС Холдинг» создается единая централизованная система расчетов с абонентами по принципу «от прибора до оплаты» в рамках проекта «Цифровой водоканал», включающая начисление и контроль экологических платежей.

Также в дорожную карту «Новое индустриальное ПО» включены следующие проекты: сервис цифровизации ЖКХ многоквартирных домов «Цифровой омбудсмен жителя» (разработчик – ГК «Кортрос»), «Датабриз: Платформа управления бизнесом» (Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования); платформа для обустройства недвижимости (продукт для формирования цифровых паспортов квартир, разработчик - «Веста»); программно-аппаратный комплекс для автоматизированного управления и удаленной диспетчеризации Albacore («Албимс-Интеграл»); информационная система для управления процессами управления объектов недвижимости с использованием технологии информационного моделирования Explo IT (Фонд международного медицинского кластера); программно-аппаратный комплекс «Торнадо 2.0» для автоматизированных систем управления технологическими процессами промышленных предприятий на импортонезависимой платформе («Сибирская генерирующая компания»); Единая цифровая среда квартала (ГК «Эталон»).