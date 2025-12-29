Разделы

СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС

СОБЫТИЯ

29.12.2025 Чиновники поспорили, нужно ли энергетикам самим заниматься импортозамещением ПО 1
24.01.2024 Изгнание SAP, Oracle и IBM из российского ЖКХ будет стоить властям 6,1 миллиарда 1
26.06.2023 МТС в Кузбассе прокачала сеть в популярных местах отдыха у воды 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
24.08.2022 Сибирская генерирующая компания впервые внедряет систему предиктивной аналитики на своих электростанциях 2
02.10.2020 «Инфосистемы Джет» разработала систему мониторинга температуры для СГК 3
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 2
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 2
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
24.09.2019 «Норбит» внедрил систему управления закупками на базе SAP ERP в «Сибирской генерирующей компании» 2
08.07.2019 «Первый бит» автоматизировал планирование расходов на персонал в СГК 2
17.12.2018 КРОК разработал ИТ-решение для промбезопасности и охраны труда 1
03.10.2018 SAP Value Award: названы победители российского «ИТ-Оскара» 2018 г. 1
09.07.2018 Директор РЖД и экс-зампред «Газпрома» купил поставщика «железа» для майнинга 1
19.12.2017 «Стройгазконсалтинг» перешел на новую СЭД на базе Docsvision 1
07.03.2017 Сибирская генерирующая компания: Внедряя «1С», рассчитывайте только на себя 4
27.06.2016 Как СГК переходит на VDI: 1,5 тыс. пользователей сегодня и 4 тыс. завтра 2
19.04.2016 «Сибирская генерирующая компания» виртуализировала рабочие места сотрудников 3
15.10.2015 «Сибирская генерирующая компания» внедрила единую корпоративную сеть связи на базе оборудования Avaya Aura 4
23.06.2015 Андрей Тихонравов - СГК за 3 месяца перевела аналитику и ERP-систему на SAP HANA 1
02.06.2015 «Сибирская генерирующая компания» перевела системы SAP ERP и SAP BW на SAP HANA 7
18.06.2014 Строителям нужны решения для управления договорами 1
21.06.2013 Опубликован рейтинг CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 1
03.06.2013 Рейтинг CNews100 2012: неопределенность замедления 1
31.05.2013 ИТ для стройки: масса потребностей, минимум инструментов 1
07.02.2013 «СГК-трансстрой Ямал» автоматизировал учетные задачи с помощью «Микротест» 1
06.11.2009 ИТ в госсекторе: ведомства саботируют постановление Путина 1
21.02.2008 OXS зарегистрировала товарный знак EnergoPack 2
26.05.2005 Закон Ома против законов Чубайса 1
26.05.2005 Закон Ома против законов Чубайса 1
26.09.2003 "Союз ТМА-3" с экипажем 8-ой экспедиции к МКС стартует 18 октября 1
26.09.2003 "Союз ТМА-3" с экипажем 8-ой экспедиции к МКС стартует 18 октября 1
16.04.2002 В Новосибирске состоится заседание Совета главных конструкторов (СГК) информатизации регионов РФ 1
12.04.2002 КБ "Диалог-Оптим" представил новые возможности интернет-трейдинга 1

Публикаций - 41, упоминаний - 64

СУЭК СГК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14349 12
ММК Информсервис 53 9
SAP SE 5441 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 105 8
9038 4
Microsoft Corporation 25270 3
Oracle Corporation 6882 3
AMT Group - АМТ-Груп 350 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1377 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 651 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 2
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз 18 2
Sinto - Синто 12 2
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 2
Россервис 53 2
Гипроком 2 2
Крок - Croc 1815 2
SAP CIS - САП СНГ 864 2
IBM - International Business Machines Corp 9557 2
Citrix Systems 841 2
NVision Group - Энвижн Груп 685 2
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 552 1
Ротек НПП - Ротек Диджитал Солюшнс - Rotec Digital Solutions 30 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 355 1
Сател 165 1
Миранда-Медиа 71 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 1
Unicorn - Юникорн 64 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 1
ИнфоТех 37 1
Микротест 280 1
Akelon - Акелон 33 1
Монолит-Инфо 126 1
Top Systems - Топ Системы 79 1
Цифровые активы 149 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 91 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 90 1
РЖД - Российские железные дороги 2008 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 564 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 869 10
Русагро Группа Компаний 341 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 281 10
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 247 10
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 9
ТрансКонтейнер 38 9
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 9
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 9
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 9
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1030 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1384 9
Альфа-Банк 1873 9
Ингосстрах СПАО 453 9
McDonald’s - Макдоналдс 203 9
Фармстандарт АО 45 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 9
Совкомбанк ПАО 287 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 9
АльфаСтрахование СГ 357 9
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 9
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1797 8
НСПК - Национальная система платежных карт 902 7
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 7
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 6
Газпром ПАО 1422 6
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 355 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1124 4
Мосэнерго ПАО 129 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 3
СтройГазКонсалтинг 9 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2712 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2177 11
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 6
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 182 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5268 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 160 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 78 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 91 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 363 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 78 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 17 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12911 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 735 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1470 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5238 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4806 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3259 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6304 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 1
Сибирское соглашение - межрегиональная ассоциация 6 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 315 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 12
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1441 10
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 496 9
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 6
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 986 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13367 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 5
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 455 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1446 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 4
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 571 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4148 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25557 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9380 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1400 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 897 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7639 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2051 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1372 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 309 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 598 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 900 2
NVision Барьер 734 9
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 491 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 3
Microsoft Dynamics 1186 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 926 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 941 3
Космодром Байконур 1071 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 655 2
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 2
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 49 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 475 2
Росатом РИР - Цифровой водоканал 26 2
МКС РС - Российский сегмент Международной космической станции - ГЗУ ЦУП РС МКС 24 2
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 66 2
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 2
ESA Cervantes - Миссия "Сервантес" Европейского аэрокосмического агентства 5 2
Microsoft Office 3970 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1536 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 1
Autodesk AutoCAD 361 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 168 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 123 1
Aspen aspenONE 28 1
HPE 3PAR 103 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 35 1
EPFL - Scala - Язык программирования 153 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 1
SAP Fiori 43 1
Avaya Aura 121 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 245 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 39 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 36 1
Siemens Teamcenter 68 1
SAP MM - SAP Materials Management 13 1
Citrix XenDesktop 100 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 22 1
Тихонравов Андрей 15 15
Халматов Максим 64 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Урьяс Вадим 98 9
Клепиков Алексей 121 9
Муравьев Владимир 35 9
Панферов Алексей 22 9
Дрейгер Павел 40 9
Кереже Дмитрий 9 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Сапунов Михаил 9 9
Погосова Карина 9 9
Богомазов Дмитрий 14 9
Ямщиков Владимир 51 9
Абдрахманов Рустам 38 9
Суровец Дмитрий 101 9
Шеховцов Юрий 34 9
Феоктистов Вадим 36 9
Чаркин Евгений 314 9
Поляков Сергей 75 9
Зырянов Илья 17 9
Богданов Кирилл 112 9
Холкин Дмитрий 21 9
Дьяченко Валерий 96 9
Цыганов Вячеслав 76 9
Савкин Владимир 39 8
Огурцов Юрий 13 8
Натрусов Артем 312 8
Абакумов Евгений 224 8
Щеглов Дмитрий 9 7
Михалев Евгений 96 6
Алифанов Кирилл 70 6
Вахнин Павел 53 6
Трояновский Владимир 62 6
Петров Михаил 138 6
Тимченко Алексей 13 5
Прохорова Алла 65 3
Сергеев Сергей 161 2
Андрианов Павел 84 2
Панферов Сергей 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 157481 27
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2683 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 18
Европа Восточная 3123 9
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 507 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 5
Россия - СФО - Кемеровская область 997 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1432 4
Россия - СФО - Хакасия Республика 555 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1548 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8152 3
Земля - планета Солнечной системы 10669 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1343 2
Россия - СФО - Республика Тыва 362 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 314 2
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 149 2
Москва - ЮВАО - Капотня 19 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18275 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1885 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 553 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18671 2
Казахстан - Республика 5814 2
Испания - Королевство 3763 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1300 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1027 2
Россия - Крайний Север 317 1
Россия - ЦФО - Орловская область 354 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 126 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 128 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 56 1
Россия - УФО - ЯНАО - Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение 2 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Белово 36 1
Россия - УФО - ЯНАО - Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение 16 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 1
Бразилия - Федеративная Республика 2454 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Россия - СФО - Новосибирск 4673 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5877 10
Экономический эффект 1218 10
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 7
Энергетика - Energy - Energetically 5529 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2018 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3234 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2500 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3781 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6339 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 3
Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants 56 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26009 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7296 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 2
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2596 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 2
Приватизация - форма преобразования собственности 536 2
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1357 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 5
Harvard Business Review 21 1
АиФ - Аргументы и факты 50 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1080 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8387 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
Gartner - Гартнер 3614 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 56 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 109 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 525 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 222 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 9
SAP Value Award 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
