На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей

На создание в России нового индустриального ПО до 2030 г. планируется потратить ₽217 млрд, следует из соответствующей дорожной карты. Свои проекты в этой сфере представили Северсталь, Газпром, Лукойл, «Норильский никель», Росатом, Ростех, «Аэрофлот», РЖД, Ростелеком, «Эр-Телеком» и другие компании.

Дорожная карта «Новое индустриальное ПО»

В распоряжении CNews оказалась дорожная карта «Новое индустриальное программное обеспечение», подготовленная госкорпорациями Ростех и Росатом. Документ был утвержден правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения развития жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Работу по подготовке дорожных карт по развитию высокотехнологических направлений координирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Очевидны уникальность и масштаб проделанной работы, в которую были вовлечены около 200 компаний: заказчиков и разработчиков ИТ-решений. Именно они предложили более 300 проектов, которые в итоге включены в дорожные карты», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Дорожная карта включает проекты таких компаний, как Объединенная судостроительная корпорация, группа компаний «Калашников», аэропорт Шереметьево, Трансмашхолдинг, Русагро, «М-Видео», Новатэк, Лукойл и Северсталь. В нее также могут быть включены новые компании и проекты, которые в настоящее время находятся на этапе проработки, отметили в аппарате.

Большая часть проектов дорожной карты на общую сумму более ₽200 млрд будет реализована за счет собственных средств компаний, в том числе в рамках заключения соглашений с правительством о создании условий по обеспечению гарантированного спроса на продукты, пояснили в аппарате вице-премьера. «Остальные проекты предполагают привлечение кредитных (около ₽20 млрд) и грантовых (более ₽23 млрд) средств, — отмечают в аппарате Дмитрия Чернышенко. — Компании находятся на финальной стадии заключения соглашений о предоставлении грантов с Российским фондом развития информационных технологий и фондом "Сколково"».

Финансирование мероприятий дорожной карты «Новое индустриальное ПО»

Объем финансирования этого направления в 2020-30 гг. составит ₽217,1 млрд, в том числе федеральный бюджет выделит ₽27,3 млрд, внебюджетные источники – ₽189,8 млрд, в том числе ₽27,3 млрд предоставит Росатом. Часть средств предоставит Ростех.

Государство будет поддерживать создание нового индустриального программного обеспечения

₽31,3 млрд будет направлено на создание механизмов, позволяющих увеличить объем инвестиций российских организаций путем повышения внедрения специализированной нефинансовой программы поддержки. Из этой суммы внебюджетные источники выделят ₽30 млрд, федеральный бюджет — ₽1,3 млрд. В частности, на базе Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) будет создан отраслевой венчурный фонд.

На консультационную поддержку российских организаций по теме проведения IPO (первичное размещение акций) федеральный бюджет направит ₽1,8 млрд. На создание центра компетенций в области наукоемкого инженерного ПО для добывающей промышленности будет потрачено ₽930 млн, из этой суммы федеральный бюджет потратит ₽420 млн, внебюджетные источники – ₽510 млн. Проект курируется Роснефтью.

Центр компетенций по соответствующему направлению будет создан на базе Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИТ), который возглавляет Илья Массух. На обеспечение его работы будет выделено ₽616 млн, в том числе ₽379 млн выделит федеральный бюджет, ₽237 млн — внебюджетные источники. Роль экспертной организации будет выполнять Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, на базе которого ранее был создан Центр национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению «Новые производственные технологии». Проектно-образовательный центр будет создан на базе Университета «Иннополис».

Три поднаправления «Нового индустриального ПО»

Дорожная карта состоит из трех поднаправлений. Первое из них — «Системы автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий среднего и тяжелого класса на базе интегрированной инженерной платформы». Из внебюджетных источников на его развитие будет направлено ₽30,9 млрд, в том числе Росатом потратит ₽9,5 млрд.

Второе поднаправление — «Платформа управления технологическими и производственными процессами предприятия на базе технологии интернета вещей». Расходы внебюджетных источников на его развитие составят ₽74,35 млрд, в том числе Росатом предоставит ₽13,3 млрд.

Третье поднаправление – «Платформа для управления ресурсами предприятия». Расходы внебюджетных источников на его составят ₽52 млрд, из которых Росатом предоставит ₽4,25 млрд. Расходы федерального бюджета на развитие этих поднаправлений пока не определены.

Целевые показатели направления «Новое индустриальное ПО»

Ожидается, что по результатам реализации дорожной карты объем российского рынка технологических решений, создаваемых в рамках этого высокотехнологичного направления, увеличится с ₽212 млрд до ₽921,8 млрд. Индекс технологической независимости в области промышленности ПО за этот период увеличится с 47,8% до 82,1%, количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в рамках развития высокотехнологичного направления — с 1,97 тыс. до 5,47 тыс., объем выручки от реализации лицензий, подписки на использование и аренду российского индустриального ПО – с ₽121,6 млрд до ₽329,7 млрд.

Целевые показатели развития высокотехнологичного направления и их значения

2021(базовое значение) 2022 2023 2024 2025 2030 Целевые показатели развития высокотехнологичного направления и их значения 1. Интегральный показатель, отражающий уровень развития технологий индустриального (промышленного) ПО - индекс технологическойнезависимости в области промышленного ПО, % 47,78% 50,59% 53,54% 56,73% 60,18% 82,14% 2. Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в рамках развития высокотехнологичного направления, ед. 1 974 2 211 2 476 2 773 3 106 5 474 3. Объем выручки от реализации лицензий, подписки на использование и аренду российского индустриального по в рамках ДК «НИПО», услуг по внедрению, сопровождению адаптации, доработке и разработке, млрд руб. 121,63 135,86 151,76 169,52 189,38 329,67 Целевые показатели развития поднаправления 1 - Системы автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий среднего и тяжелого класса на базе интегрированной инженерной платформы и их значения к 2024 и 2030 годам 1. Интегральный показатель, отражающий уровень развития технологий индустриального (промышленного) ПО - индекс технологической независимости в области промышленного ПО, % 38,58% 42,22% 45,99% 50,13% 54,66% 84,70% 2. Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в рамках развития поднаправления 1 - Системы автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий среднего и тяжелого класса на базе интегрированной инженерной платформывысокотехнологичного направления "Новое индустриальное программное обеспечение", ед 1 323 1 482 1 660 1 859 2 082 3 669 3. Объем выручки от реализации лицензий, подписки на использование и аренду российского индустриального по в рамках ДК «НИПО», услуг по внедрению, сопровождению адаптации, доработке и разработке в рамках развития поднаправления 1 - Системы автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий среднего и тяжелого класса на базе интегрированной инженерной платформы, млрд. руб. 8,07 9,04 10,12 11,34 12,7 22,38 4. Доля использования Российского индустриального ПО в общем объеме используемого индустриального ПО, по поднаправлению, % 41,22% 44,97% 49,06% 53,52% 58,39% 90,21% 5. Число технологий / продуктов ДК НИПО в стадии экспериментального использования, ед. 501 561 628 704 788 1 389 Целевые показатели развития поднаправления 2 - Платформы управления технологическими и производственными процессами предприятия(учреждения) на базе технологии IIoT и их значения к 2024 и 2030 годам 1. Интегральный показатель, отражающий уровень развития технологий индустриального (промышленного) ПО - индекс технологическойнезависимости в области промышленного ПО, % 47,48% 49,98% 52,66% 55,51% 58,55% 76,75% 2. Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в рамках развития поднаправления 2 - Платформы управлениятехнологическими и производственными процессами предприятия(учреждения) на базе технологии IIoT, ед. 524 587 657 736 825 1 453 3. Объем выручки от реализации лицензий, подписки на использование и аренду российского индустриального по в рамках ДК «НИПО», услуг по внедрению, сопровождению адаптации, доработке и разработке в рамках развития поднаправления 2 - Платформы управления технологическими ипроизводственными процессами предприятия (учреждения) на базе технологии IIoT, млрд. руб. 18,35 20,19 22,2 24,42 26,87 43,27 4. Доля использования Отечественного индустриального ПО в общем объеме используемого индустриального ПО, по поднаправлению, % 51,30% 54,10% 57,05% 60,16% 63,44% 82,74% 5. Число технологий / продуктов ДК НИПО в стадии экспериментального использования, ед. 186 208 233 261 293 516 Целевые показатели развития поднаправления 3 - Платформы для управления ресурсами(процессами) предприятия(учреждения), в том числе на базе технологии распределенных реестров (ТРР), и их значения к 2024 и 2030 годам 1. Интегральный показатель, отражающий уровень развития технологий индустриального (промышленного) ПО - индекс технологической независимости в области промышленного ПО, % 71,20% 72,44% 73,73% 75,07% 76,44% 83,84% 2. Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в рамках развития поднаправления 3 - Платформы для управленияресурсами(процессами) предприятия (учреждения), в том числе на базе технологии ТРР, ед. 127 142 159 178 200 352 3. Объем выручки от реализации лицензий, подписки на использование и аренду российского индустриального по в рамках ДК «НИПО», услуг по внедрению, сопровождению адаптации, доработке и разработке в рамках развития поднаправления Поднаправление 3 - Платформы для управленияресурсами (процессами) предприятия (учреждения), в том числе на базе технологии ТРР, млрд.. руб. 95,21 106,64 119,43 133,76 149,81 264,02 4. Доля использования Отечественного индустриального ПО в общем объеме используемого индустриального ПО, по поднаправлению, % 78,49% 79,92% 81,37% 82,85% 84,36% 92,31% 5. Число технологий / продуктов ДК НИПО в стадии экспериментального использования, ед. 189 212 237 266 297 524 Объем российского рынка технологических решений, создаваемых в рамках высокотехнологичного направления, в 2025, 2030 году, млрд. рублей (индикатор развития высокотехнологичного направления) Значение для высокотехнологичного направления, в млн рублей, в том числе: 212,01 342,42 10 146,12 386,68 436,96 921,83 для поднаправления 1 - Системы автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий среднего и тяжелого класса на базе интегрированной инженерной платформы 41,6 46,47 41,6 51,9 57,98 112,61 для поднаправления 2 - Платформы управления технологическими и производственными процессами предприятия(учреждения) на базе технологии IIoT 73,66 79,56 9 916,35 85,92 92,79 147,25 для поднаправления 3 - Платформы для управления ресурсами(процессами) предприятия(учреждения), в том числе на базе технологии распределенных реестров (ТРР) 188,17 216,4 188,17 248,86 286,19 661,97 Объемы и источники финансирования “дорожной карты” Подтвержденное финансирование из федерального бюджета, млн рублей (накопленным итогом) 1 188,34 14 789,34 20 359,34 25 410,34 25 410,34 25 410,34 Внебюджетные средства, млн рублей (накопленным итогом), в том числе: 1 524,31 26 909 72 321,4 113 325,4 148 641,4 189 843,23 Собственные средства ГК "Росатом" (накопительным итогом), млн рублей 8 645,97 18 416,93 27 288,7 27 288,7 27 288,7 Источник: CNews Analytics, 2023

По поднаправлению «Системы автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий среднего и тяжелого класса на базе интегрированной инженерной платформы» ожидается, что объем российского рынка технологических решений, создаваемых в рамках высокотехнологичного направления, увеличится с ₽41,6 млрд в 2021 г. до ₽112,6 млрд в 2030 г., объем мирового рынка — с ₽99 млрд до ₽29,55 трлн.

Индекс технологической независимости в области промышленного ПО увеличится за этот период 38,58% до 84,7%, количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности — с 1,3 тыс. до 3,7 тыс., объем выручки от реализации лицензий, подписки на использование и аренду российского индустриального ПО — с ₽8 млрд до ₽22,38 млрд, доля использования российского индустриального ПО в общем объеме используемого индустриального ПО — с 41,2% до 90,2%, число технологий и продуктов, находящихся в стадии экспериментального использования, — с 501 до 1,39 тыс., средняя цитируемость публикаций российских резидентов в высокорейтинговых научных журналах — с 3,83 до 9.

Объем затрат на фундаментальные и поисковые исследования увеличится с ₽8,16 млрд в 2021 г. до ₽42,1 млрд в 2030 г., объем затрат на прикладные исследования — с ₽2 млрд до ₽13,2 млрд, объем затрат на опытно-конструкторские и технологические работы — с ₽1 млрд до ₽5,2 млрд.

Число проектов разработки и внедрения промышленного ПО, поддержанных в рамках реализации дорожной карты, увеличится с 11 до 40. Число разработанных технологий и продуктов в данной сфере, новых для России, увеличится с 345 до 750, из них число технологий и продуктов, новых для мира, увеличится с 51 до 263. Число специалистов, закончивших бакалавриат по соответствующему направлению, увеличится с 32,7 тыс. до 40,88 тыс., число специалистов, закончивших магистратуру по соответствующему направлению — с 12,6 тыс. до 15,73 тыс.

Число российских предприятий, использующих технологии и продукты в данной сфере, увеличится с 40,9 тыс. до 96,5 тыс., в том числе предприятий, использующих продукты российского производства, увеличится с 16,9 тыс. до 87,2 тыс. Число организаций, не использующих продукты в данной сфере, но планирующих их внедрять, увеличится с 1 тыс. до 2,4 тыс. В витрину решений промышленного ПО для промышленных организаций к 2030 г. будет включено 30 продуктов.

По поднаправлению «Платформы управления технологическими и производственными процессами предприятия на базе технологии интернета вещей» ожидается, что объем российского рынка технологических решений, создаваемых в рамках данного высокотехнологичного направления, увеличится с ₽73,6 млрд до ₽147,2 млрд, объем мирового рынка — с ₽10,6 млрд до ₽37,3 трлн.

Мировой рынок индустриального ПО по направлениям, ₽млрд 2020 г. 2030 г. 8,56 29,55 Smart Design 9,89 37,33 Smart Manufacturing 7,54 40,09 ERP

Индекс технологической независимости в области промышленного ПО увеличится с 47,5% до 76,5%, количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности – с 524 до 1,46 тыс. Объем выручки от реализации лицензий, подписки на использование и аренду российского индустриального ПО увеличится с ₽18,35 млрд до ₽43,27 млрд. Доля используемого отечественного индустриального ПО в общем объеме используемого индустриального ПО увеличится с 51,3% до 82,74%.

Число технологий и продуктов, находящихся в стадии экспериментального использования, вырастет с 186 до 516, средняя цитируемость публикаций российских резидентов в высокорейтинговых научных журналах — 4,86 до 11,45.

Объем затрат на фундаментальные и поисковые исследования увеличится с ₽3,12 млрд до ₽16,12 млрд, объем затрат на прикладные исследования — с ₽3,75 млрд до ₽19,3 млрд, объем затрат на опытно конструкторские и технологические работы — с ₽1,38 млрд до ₽7,1 млрд.

Число проектов разработки и внедрения промышленного ПО, поддерживаемых в рамках реализации дорожной карты, увеличится с 28 до 55. Число разработанных технологий и продуктов, новых для России, увеличится с 229 до 679, из них число технологий и продуктов, новых для мира, — с 30 до 155. Число специалистов, закончивших бакалавриат по соответствующему направлению, увеличится с 6,44 тыс. до 8 тыс., число специалистов, закончивших магистратуру по соответствующему направлению, — с 2,28 тыс. до 2,8 тыс.

Число российских предприятий, использующих технологии и продукты в данной сфере, увеличится с 22,5 тыс. до 52,98 тыс. Число российских предприятий, использующих отечественные технологии/продукты в данном направлении, увеличится с 11,5 тыс. до 43,8 тыс. Число организаций, не использующих продукты и технологии в сфере «Новое индустриальное программное обеспечение», но планирующих их внедрять, увеличится с 2,26 тыс. до 5,34 тыс. 38 решений будет внесено в витрину решений промышленного ПО для промышленных организаций к 2030 г.

В рамках поднаправления «Платформы для управления ресурсом предприятия, в том числе на базе технологии распределенных реестров», ожидается, что объем российского рынка технологических решений, создаваемых в рамках данного высокотехнологического направления, увеличится с ₽188 млрд в 2021 г. до ₽661,9 млрд в 2030 г., объем мирового рынка — с ₽8,4 трлн до ₽40,09 трлн.

Индекс технологической независимости в области промышленного ПО увеличится с 71,2% до 83,84%, количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности — с 127 до 352, объем выручки от реализации лицензий, подписки на использование и аренду российского индустриального ПО — с ₽95,2 млрд до ₽264 млрд, доля используемого отечественного индустриального ПО в общем объеме используемого индустриального ПО — с 78,5% до 92,3%.

Число технологий и продуктов, находящихся в стадии экспериментального использования, увеличится с 189 до 524, средняя цитируемость публикаций российских резидентов в высокорейтинговых научных журналах — с 2,48 до 5,84. Объем затрат на фундаментальные и поисковые исследования увеличится с ₽110 млн до ₽550 млн, объем затрат на прикладные исследования — с ₽30 млн до ₽170 млн. Объем затрат на опытно-конструкторские и технологические работы составит к 2030 г. ₽460 млн.

Российский рынок индустриального ПО по направлениям, ₽млрд 2020 г. 2030 г. 36,84 112,6 Smart Design 65,87 147,25 Smart Manufacturing 167,23 661,97 ERP

Число проектов разработки и внедрения промышленного ПО, поддерживаемых в рамках реализации дорожной карты, увеличится с 16 до 40. Число разработанных технологий и продуктов, новых для России, увеличится с 160 до 610, из них число технологий и продуктов, новых для мира — с 9 до 46. Число специалистов, закончивших бакалавриат по данному направлению, увеличится с 6 тыс. до 7,55 тыс., число специалистов, закончивших магистратуру по соответствующему направлению — с 2,4 тыс. до 3 тыс.

Число российских предприятий, использующих технологии и продукты в данной сфере, увеличится с 731,8 тыс. до 1,73 млн, в том числе число предприятий, использующих российские продукты — с 574 тыс. до 1,59 млн. Число российских предприятий, не использующих продукты в данной сфере, но планирующих их внедрять, увеличится с 3,1 тыс. до 7,4 тыс. К 2030 г. в витрину промышленного ПО для промышленных организаций будет внесено 25 решений.

Стартапы в сфере «Нового индустриального ПО»

Количество стартапов, разрабатывающих технологические решения в рамках направления «Новое индустриальное программное обеспечение», увеличится с 75 в 2021 г. до 145 в 2030 г. Их совокупная выручка увеличится с ₽7,3 млрд до ₽13,71 млрд, количество созданных ими результатов интеллектуальной деятельности — с 110 до 203. 400 российских организаций к 2030 г. получат консультационную поддержку по теме проведения IPO (первичное размещение акций), 145 организаций пройдут специализированную акселерационную программу для реализации проектов, поддержанных индустриальными центрами компетенций.

В рамках поднаправления «Системы автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий среднего и тяжелого класса на базе интегрированной инженерной платформы» число стартапов увеличится с 19 до 38. Их совокупная выручка увеличится с ₽2,25 млрд до ₽4,71 млрд.

В том числе к системам управления жизненным циклом сложных инженерных объектов (PLM) будет относиться 5 стартапов (общая выручка ₽1,49 млрд), к системам автоматизированного проектирования (CAD) – 7 (₽1,74 млрд), к цифровому проектированию, математическому моделированию и управлению жизненным циклом изделий или продукции (Smart Design) – 17 (₽2,74 млрд), к системам инженерной подготовки (CAM) — 3 (₽1,09 млрд), к технологиям управления информационными процессами жизненного цикла изделий (PDM) — 2 (₽1,17 млрд), к моделированию физических процессов, моделированию химических процессов – 5 (₽1,45 млрд).

В рамках поднаправления «Платформы управления технологическими и производственными процессами предприятия на базе технологии интернета вещей» число стартапов увеличится с 42 в 2021 г. до 79 до 2030 г. Их общая выручка увеличится с ₽4,05 млрд до ₽7,02 млрд.

В том числе, к технологиям «умного» производства (Smart Manufacturing, за исключением цифровых двойников и САПР) будет относится 53 стартапа (общая выручка ₽4,5 млрд), к машинному обучению, включая глубокое обучение и предиктивную аналитику, — 26 стартапов (общая выручка ₽2,85 млрд).

В рамках поднаправления «Платформы для управления ресурсами предприятия» число стартапов с 17 в 2021 г. увеличится до 28 в 2030 г. Все они будут относиться к системам планирования ресурсов предприятий (ERP). Их общая выручка увеличится с ₽1 млрд до ₽1,98 млрд.

Продукты, разработка которых запланирована в рамках развития «Новое индустриального ПО»

В рамках поднаправления «Системы автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий среднего и тяжелого класса на базе интегрированной инженерной платформы» планируется разработать следующие продукты: средства управления жизненным циклом изделия среднего и тяжелого класса (PLM), в том числе в защищенном исполнении; средства автоматизированного проектирования (CAD); средства автоматизированного проектирования для радиоэлектроники и электротехники (ECAD, EDA); средства инженерного анализа (CAE); средства управления оборудованием с числовым программным управлением (CAM); средства технологической подготовки производств (CAPP); средства управления инженерными данными об изделии (PDM); средства управления процессами проектирования, моделирования и данными (SPDM); средства математического и имитационного моделирования (MM). По всем из них максимальный уровень технологический готовности (УГТ-9), будет достигнут в 2024 г.

В рамках поднаправления «Платформы управления технологическими и производственными процессами предприятия на базе технологии интернета вещей» планируется разработать следующие продукты: отечественная защищенная платформа управления дискретным и непрерывным производством на базе интернета вещей; средства усовершенствованного управления технологическими процессами (APC, RTO); средства централизованного управления конечными устройствами (Iot); средства управления производственными процессами (MES); средства управления технологическими процессами (АСУ ТП, SCADA). По всем из них УГТ-9 будет достигнут к 2025 г.

В рамках поднаправления «Платформа для управления ресурсами предприятия, в том числе на базе технологии распределенных реестров» планируется разработать следующие продукты: отечественная защищенная платформа управления ресурсами и бизнес-процессами на уровне холдингов и государственных корпораций на базе технологий интернета вещей; средства управления бизнес-процессами (BPM); средства управления лабораторными потоками работ и документов (LIMS); средства управления эффективностью предприятия (CPM/EPM); средства управлениям основными фондами предприятия (EAM); средства финансового менеджмента, управления активами и трудовыми ресурсами (ERP); средства управления складом и цепочками поставок (WMS, SCM); средства управления ресурсами и средства управления основными данными (ECM, MDM); средства поддержки принятия решений (DSS); средства управления отношениям с клиентами (CRM). Для отечественной защищенной платформы управления ресурсами и бизнес-процессами УГТ-9 будет достигнут в 2024 г., для остальных перечисленных продуктов — в 2025 г.

Одобренные проекты по поднаправлению «Системы автоматизированного проектирования»

В рамках поднаправления «Системы автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий среднего и тяжелого класса на базе интегрированной инженерной платформы» Правительственной комиссией по цифровому развитию были одобрены следующие проекты, претендующие на грантовое финансирование: импортозамещение программных продуктов Siemens NX, Teamcenter и FibeSIM (исполнитель — ОДК «Авиадвигатель»); внедрение и доработка средств математического моделирования на предприятиях ракетного двигателестроения (Государственный научный центр «Исследовательский центр им. М. В. Келдыша»); устранение разрывов, полнота данных о продукте на различных этапах жизненного цикла и внедрение системы мониторинга производственного оборудования на производственных площадках «Группы ГАЗ»; внедрение единой информационный среды ОАК («Объединенная авиастроительная корпорация») для управления процессами разработки изделий AT на основе подходов и методов системной инженерии и управления их жизненным циклом; разработка единой информационной среды госкорпорации Роcкосмос управления жизненным циклом изделий ракетно-космической техники (ЦНИИмаш); внедрение отечественной системы конструкторско-технологической подготовки производства Автоваз; доработка и внедрение цифровой платформы конструкторской и технологической подготовки производства в НПК «Технологии машиностроения» и предприятиях, входящих в контур его управления, на базе отечественного ПО; доработка и внедрение единой корпоративной системы управления жизненным циклом изделия на отечественной платформе (Концерн «Калашников»); внедрение системы динамического моделирования технических систем на базе программного комплекса simintech с адаптацией ПО для решения задач создания энергетических установок объектов морской техники с электродвижением (Крыловский государственный научный центр); цифровой формуляр «паспорт» изделия (Трансмашхолдинг); доработка и внедрение отечественной судостроительной САПР тяжелого класса как среды проектирования и конструкторско-технологической подготовки производства (Объединенная судостроительная корпорация, ОСК); внедрение программно-аппаратного комплекса виртуального моделирования на базе отечественных суперкомпьютерных решений в обеспечения деятельности приоритетного технологического направления (ЦАГИ); внедрение системы виртуального моделирования на базе пакет программ инженерного анализа ЛОГОС (Крыловский государственный научный центр); доработка платформы сбора и документирования геологических данных и платформы проектирования месторождений (Росгео); управление жизненным циклом лекарственного препарата («Миг Диджитал»).

Проекты по поднаправлению «Системы автоматизированного проектирования», реализуемые за собственный счет

Также Правительственная комиссия по цифровому развитию одобрила ряд проектов по поднаправлению «Системы автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий среднего и тяжелого класса на базе интегрированной инженерной платформы», которые будут реализоваться их авторами за собственными или заемные средства. В их числе разработка и внедрение инженерного ПО для проектирования и управления жизненным циклом многоквартирных конфигурируемых изделий (КАМАЗ); 1-D проектирование (Метровагонмаш, отечественное ПО для обеспечения автоматизации производства и создания единой цифровой платформы на пилотном проекте разработки поезда метро «Москва 2024»); управление требованиями (Трансмашхолдинг, система будет внедрена на комплексе платформенного PLM решения на пилотном проекте разработки поезда метро «Москва 2024»); горное планирование (ГМК «Норильский никель»); система управления инженерными данными (Уралкалий, ОХК «Уралхим»); доработка платформы комплексной интерпретации и геологического моделирования (Росгео); IndorCAD («Группа компаний 1520», расширена существующая отечественная ТИМ-система проектирования автомобильных дорог); промышленные объекты — ПО ТИМ, комплексное функциональное решение СУИИД/САПР и САПР (Росатом); «Топоматик Robur» («Группа компаний «1520», продукт, способный решать широкий спектр задач в сфере информационного моделирования и работы с инженерными данными на всем жизненном цикле объекта капитального строительства); цифровой контроль строительства («ДОМ.РФ»); система управления инженерными данными (СУИД, Москапстрой).

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Ряд проектов представила компания «ТЭК – Нефтегаз»: ПО для геологического моделирования; доработка и внедрение программного комплекса по технологическому моделированию; создание концептуальных моделей поверхностного обустройства месторождений; доработка и внедрение программного комплекса моделирования и обработки данных сейсморазведки; доработка и внедрение программного комплекса геологического моделирования; «КиберГРП» — комплексный программный продукт для решения задач всей технологической цепочки ГРП (гидравлический разрыв пласта).

Проекты второй очереди по поднаправлению «Системы автоматизированного проектирования»

В документе перечислены и проекты второй очереди, относящиеся к поднаправлению «Системы автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий среднего и тяжелого класса на базе интегрированной инженерной платформы», заявки на финансирование которых пока еще не были рассмотрены Правительственной комиссией по цифровому развитию. Среди них разработка отечественной PLM-системы среднего и тяжелого класса на базе технологически независимой платформы, в том числе в защищенном исполнении (Росатом): разработка улучшения существующих функциональных возможностей системы «ТИМ КРЕДО» для решения задач на стадиях инженерных изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры (РЖД, ГК 1520, ГК «Автобан», АО «Дороги Мосты»); разработка и внедрение отраслевого решения системы сопровождения жизненного цикла изделия в Концерн «Автоматик»; создание специализированного программного обеспечения на основе пакета «Фидесис» для учета зависимости демпфирования от уровня нагружения элементов конструкции (РКК «Энергия»); сопутствующие процессы автомобильного завода ГАЗ (проектирование зданий, сооружений, управлении проектами, документооборот); продуктовые цифровые сервисы, сбор данных с автомобиля (индустриальный центр компетенций по направлению «Машиностроение»); доработка и внедрение корпоративной среды автоматизации планирования и проектирования технологических процессов для холдинга «Синара транспортные машины»; доработка и внедрение корпоративной среды для управления жизненным циклом изделия для холдинга «Синара транспортные машины».

Также среди обозначенных проектов значатся распределенное защищенное хранилище и среда доверенного обмена данными по жизненному циклу изделий (Трансмашхолдинг); цифровое проектирование систем, математическое моделирование и управление жизненным циклом изделия/продукции, управление нормативно-справочной информацией (Тулажелдормаш); введение баз данных для последующего использования в процессе проектирования, производства и логистики (Тулажелдормаш); автоматизация разработки технологических процессов в производстве (Тулажелдормаш); внедрение компонента современной отечественной судостроительной САПР в части проектирования отдельных узлов и агрегатов, компонентов систем и оборудования на основе nanoCAD и «Компас 3D» (Объединенная судостроительная корпорация, ОСК); комплексное моделирование группового гидроакустического взаимодействия объектов морской техники с учетом виброшумовых характеристик его элементов и режимов работы — CAE (Крыловский государственный научный центр); платформа околоземного космического пространства (ЦНИИмаш, система имитационного и математического моделирования и управления информационными ресурсами и основными данными).

Кроме того, среди проектов, ожидающих рассмотрение, значатся развитие и внедрение межотраслевой платформы проектирования и управления процессами промышленно-гражданского строительства и развития территорий с элементами технологий искусственного интеллекта (Геоскан, Инновационный инжиниринговый центр, «Рокет-групп», Университет ИТМО); первое промышленное внедрение платформы, обеспечивающей создание интеллектуальных цифровых двойников преподавателей — продукт DeepTalk (Московский институт психоанализа); внедрение решения T-FLEX PLM для управления жизненным циклом ракетно-космической техники (PLM РКТ); внедрение технологии расчета прочности железобетонных конструкций (ЦКБ «Монолит»); система электронного согласования рабочих чертежей и исполнительной документации (Мосэнерго); среда общих данных для проектов капитального строительства (АО ВМЗ); Elect ID — цифровая платформа автоматизированной цифровой паспортизации, сквозного контроля и маркировки светотехнической продукции и ее компонентов на основе системы управления процессами организации Go-RFID (Энерком); внедрение системы планирования и управления проектами капитального строительства на основе компаративного анализа и исторических данных методами теории графов и искусственного интеллекта («Энком Кабельные Системы Мегаполиса»).

Одобренные проекты по поднаправлению «Платформы управления технологическими процессами»

В рамках поднаправления «Платформы управления технологическими и производственными процессами предприятия на базе технологии интернета вещей» Правительственная комиссия по цифровому развитию одобрила ряд проектов, претендующих на грантовое финансирование. Среди них разработка и внедрение импортонезависимой ERP-платформы «тяжелого класса» для авиастроения (Объединенная авиастроительная корпорация, ОАК); MES-металлургия (Северсталь, система, независимая от вендоров СУБД и ОС Microsoft); разработка программно-аппаратного комплекса учета производственных операций на свинокомплексе «Свинофон» (группа компаний Русагро); управление комбикормовым заводом и элеватором, включая разработку системы управления наполнения мест хранения (группа компаний Русагро); доработка и внедрение системы управления сельскохозяйственным производством на базе отечественного ПО (группа компаний Русагро); внедрение системы управления производством MES-системы (АСУП) для крупного холдинга химической отрасли («Апатит»); разработка и внедрение АСУТП ТЭЦ («Апатит», Фосагро); разработка системы электронного досье на серию, ЭДС («Р-Фарм»); системы SCADA («Р-фарм», система, предоставляющая оператору, управляющему технологическим процессом, полную информацию об этом процессе и необходимые средства для воздействия на него); платформа Ujin (ГК «Самолет», автоматизация работы инженерных и управляющих организаций).

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Ряд одобренных проектов относятся к транспортной отрасли. В частности, речь идет о проектах Международного аэропорта «Шереметьево»: «Синхрон» — цифровая экосистема аэропортов; SAC/SCADA (обеспечено управление багажными системами аэропорта «Шереметьево» средствами ПО российского производства); BAGS поиск (отечественный сервис розыска багажа для аэропортов и авиакомпаний). Кроме того, Росморпорт представил проект внедрения АИС АРМ «Лоцман», предполагающий импортозамещение иностранного ПО, использующегося сотрудниками предприятия для осуществления лоцманских проводок.

В области СМИ одобрены следующие проекты: редакционно-издательские системы («Аргументы и факты», доработана отечественная редакционно-издательская система AxioCAT); разработка системы автоматизации вещания, разработка системы планирования и подготовки новостей («Технология автоматизации вещания»); разработка системы графического оформления эфира и виртуальны студий («Кэрот-Бродкаст»).

Проекты по поднаправлению «Платформы управления технологическими процессами», финансируемые за собственный счет

Ряд проектов, относящихся к поднаправлению «Платформы управления технологическими и производственными процессами предприятия на базе технологии интернета вещей», были одобрены правительственной комиссией по цифровому развитию, но финансироваться они будут за счет заемных и собственных средств их авторов. Среди них SCADA — PIMS (ОЭМК им. А.А. Угарова, замещение функциональности OSiSoft PI System); «MES гора» (Михайловский ГОК); диспетчеризация ОГР (УК Металлоинвест); разработка ПО для управления производством молока на заводе (Дмитрогорский молочный завод); разработка СУУТП (системы усовершенствованного управления технологическими процессами) на базе отечественного ПО (ОХК «Уралхим», первая отечественная СУУТП для азотного направления); технологическое моделирование («МХК-Еврохим», создан аналог импортного ПО для митигации рисков ухода иностранного поставщика); cистема сбора данных и диагностики оборудования («МКХ-Еврохим»); платформы технологического управления РС 20 (Россети); электроэнергетика, информационно-вычислительный комплекс интеллектуального учета электроэнергии — ИВК ИСУ («Интер РАО»); цифровой двойник для «Т Плюс»; создание отечественной информационно-диагностической системы контроля состояния гидротехнических сооружений (РусГидро); доработка и внедрение программного комплекса по управлению разработкой месторождений нефти и газа («ТЭК-Нефтегаз»); доработка и внедрение системы управления промысловыми данными «ИС ЦОМ – Центр оперативного мониторинга» (Новатэк, НК «Нефтиса», «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», Лукойл, Сургутнефтегаз, Татнефть); внедрение единой системы централизованного диспетчерского контроля и управления тепловыми сетями SCADA («Т Плюс»); внедрение программно-аппаратных комплексов ПТК АСУ ТП ПГУ («Т Плюс»); IIoT.Istok (Ростех, ППК «Фонд развития территорий», замена иностранного ПО на объектах гражданского и промышленного строительства); Explo IT (Фонд международного медицинского кластера, информационная система для управления процессами эксплуатации объектов недвижимости с использованием технологии информационного моделирования).

«Сибур-Холдинг» представил проект RTO. Сейчас на предприятиях холдинга используются ИТ-решения зарубежных компаний, в том числе Schneieder Electric (Romeo), Technip (Spyro), Aspentech (AspenOne, HYSYS), Honewell (APC) и др. На базе данных решений велась разработка и последующее внедрение систем класса RTO (real time optimization). На текущий момент лицензирование данных продуктов западными вендорами приостановлено. В связи с отсутствием альтернативных решений возникла острая необходимость в создании отечественной системы оптимизации технологических процессов реального времени, эту проблему и должен решить данный проект.

Ряд проектов был представлен ГМК «Норильский никель»: «ГеоГИС» (замещение импортных ГИС на отечественную в части критических процессов/функций); диспетчеризация плана развития горных работ; автоматизированная система контроля ношения средств индивидуальной защиты с применением видеоаналитики и искусственного интеллекта. Несколько проектов представлены компанией «ТЭК-Нефтегаз»: доработка и внедрение платформы операционного управления производством ZIIOT; моделирование наземных сетей сбора продукции, интеграционное моделирование активов; Allbacore (программно-аппаратный комплекс, реализующий комплексное автоматизированное управлении и удаленную диспетчеризацию инженерной инфраструктуры).

Ряд проектов относятся к транспортной отрасли. Так, РЖД представили следующие проекты: создание импортонезависимой автоматизированной системы оперативного управления перевозками; система продажи железнодорожных билетов и управления пассажирским комплексом АСУ «Эксперсс» нового поколения; перевод автоматизированной системы централизованной подготовки и оформления перевозочных документов на импортонезависимую платформу; создание импортонезависимой подсистемы управления текущим отцепочным ремонтом на основе экономических критериев. Аэрофлот представил проект перевода АСУ АБ (автоматизированная система управления авиационной безопасностью) на отечественное ПО, а Международный аэропорт «Шереметьево» — проект CUTE (замещение иностранных аналогов – решения SITA, RESA, Amadeus, TAV).

Ряд проектов относятся к телекоммуникационной отрасли. Среди них проекты Ростелекома и «Эр-Телекома» — внедрение и разработка IP-камер и FITB CPE роутеров. Кроме того, Ростелеком представил проект доработки решения «Базовая станция GSM/LTE» для коммерческого обслуживания населенных пунктов с населением до 250 тыс. человек, а крымский оператор «Миранда-Медиа» (его совладельцем является Ростелеком) — «Беркут ШПД» (модуль конвергентной биллинговой системы BSS IN@Voice, позволяющий оператору связи поддерживать услуги фиксированной связи в одном решении).

Ряд телекоммуникационных проектов представлены госпредприятием «Космическая связь»: АПК (аппаратно-программный комплекс) управления спутниками (модернизация АПК ЦУП «Сколково» и РЦУП «Железногорск» с заменой устаревшего оборудования и ПО иностранного производства); АПК обнаружения и анализа помех (разрабатываемый АПК позволяет оперативно обнаружить воздействие внешних помех в сетях спутникового ТВ вещания и оповестить дежурную службу для принятия мер защиты от помех); полезная нагрузка космических аппаратов (полезная нагрузка L-диапазона с блоком цифровой обработки для космических аппаратов серии «Экспресс»); cистема условного доcтупа (доработан и внедрен программно-аппаратный комплекс системы защиты от несанкционированного доступа и управления цифровыми правами). Кроме того, Национальная спутниковая компания (бренд «Триколор ТВ») представила проект разработки и внедрения STB-приставок (реализовано декодирование спутникового телевизионного потока с помощью CAM-модулей), а концерн ТВЭЛ — проект разработки коммутатора «Т-ком Росатом».

Проекты, финансируемые за счет программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»

Ряд проектов по поднаправлению «Платформы управления технологическими и производственными процессами предприятия на базе технологии интернета вещей» будут реализовываться в рамках государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Среди них программно-аппаратный комплекс «Зеленое ЖКХ», обеспечивающий сокращение выбросов парниковых газов над территорией посредством внедрения системы мониторинга, управления и цифрового контроля систем ЖКХ и объектов строительства (Выборгтеплоэнерго); доработка и внедрение программно-аппаратного комплекса для инструментального контроля эмиссий и депонирования климатических активных веществ («Новая горная УК»); ПАК «Единая система экологического мониторинга предприятия» (Трансмашхолдинг).

Проекты по поднаправлению «Платформы управления технологическими процессами», для которых нужно найти финансирование

Ряд проектов по поднаправлению «Платформы управления технологическими и производственными процессами предприятия на базе технологии интернета вещей» также претендуют на грантовое финансирование, но для них требуется найти дополнительные бюджетные средства. В числе таких проектов разработка программно-аппаратного комплекса «Торнадо 2.0» для автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) промышленных предприятиях на импортонезависимой платформе (Сибирская генерирующая компания); система управления посевами на базе искусственного интеллекта и комплекса автономных наземных роботов («Эконива-АПК Холдинг»); разработка сервиса по формированию и передаче спутниковых данных автоматической идентификационной системы S-AIS (Центр мониторинга Росрыболовства); автоматизация управления производством полиграфических предприятий (Моноритм); управление производством (ГАЗ, «Соллерс», АЗ «Урал», MES конвейера, MES дискретного производства, мониторинг технологического оборудования); управление качеством (ГАЗ); внедрение APS и элементов MES систем на базе программного обеспечения «Омега» (Рузхиммаш); реализация и внедрение системы разработки базы данных АЛП (анализ логистической поддержки), информационных логистических продуктов, эксплуатации, технического обслуживания и ремонт флота и компонентов (Объединенная судостроительная корпорация, ОСК); автоматизированная интеллектуальная система «Ресурс» (ВГБНУ ВНИРО, система для технологического обеспечения информационного взаимодействия подразделений и филиалов ВНИРО при проведении рыбохозяйственных исследований, обработки их результатов, формирования прогнозов воды биологических ресурсов и необходимой отчетности); пилотный проект «Единая цифровая среда квартала: внедрение автоматизированной системы управления жилым кварталом с возможностью дальнейшего тиражирования» (группа компаний «Эталон», «Специализированный застройщик», «ЗИЛ-Юг»); пилотные внедрения системы фитомониторинга 2ArgoCloud (Тепличный комплекс «Сосногорский»); пилотное внедрение цифровой платформы управления аэродромной инфраструктурой гражданских аэропортов ЦПУ АИГА (ФГУП АГА(А)); внедрение отраслевой платформы автоматизации пищевых перерабатывающих производств Intelligent System Food, ISF («Фрагария»); разработка системы автоматического создания технологических процессов на основе 3D-моделей изделий с возможностью доступа к ним производственных рабочих (Курганский завод дорожных машин); внедрение системы «Пиклема Управление эксплуатацией шин» («Тайрмен Групп»); внедрение интеллектуальной системы контроля давления в шинах, нагрузок на ось и автоматизации учета шин в ТК ИТЕКО на базе ПАК EVA Pro для снижения издержек шинного хозяйства («Итеко Россия»); защищенная облачная программно-аппаратная платформа управления и диагностики промышленного оборудования (НПП «Рубин»).

Ряд проектов представлены индустриальным центром компетенций «Аэропорты»: система видеоаналитики аэропорта (эскалаторы, очереди, периметр, взлетно-посадочная полоса, перроны); система парковки воздушных судов; cистема биометрической идентификации с использованием Единой биометрической системы для обеспечения обслуживания пассажиров; геоинформационная система управления движением на летном поле и перронах с технологией дополненной реальности; СУОБ аналитическая система управления багажа верхнего уровня.

Кроме того, Аэрофлот представил проект внедрения программно-аппаратного комплекса (ПАК) передачи сообщений «борт-земля» для обеспечения управления производственными процессами, оперативной диспетчерской связи (АОС) экипажей воздушных судов с центрами управления полетами авиакомпаний и информационного взаимодействия с аэропортовыми службами. А РЖД представило пилотный проект по внедрению кибер-кафе с роботом-продавцом (Promobot Cyber Café) в целях повышения эффективности и автоматизации технических и бизнес-процессов.

В сфере телекоммуникаций Ростех представил проекты платформ промышленного интернета вещей с предиктивной аналитикой на базе искусственного интеллекта и промышленного интернета вещей на базе частных 4G/LTE/5G сетей (будет реализовываться совместно с МТС, Ростелекомом, Вымплекомом, Мегафоном и АНО «Цифровая экономика»). Ростелеком и «Эр-Телеком» представили проекты внедрения и разработки Wi-Fi точек доступа и ТВ-приставок.

Кроме того, «Эр-Телеком» совместно с партнерами представил еще целый ряд проектов: доработка до мировых аналогов программного обеспечения Российского телефонного узла (РТУ,softsitch 4-5 класса) и контактного центра «РТУ – Атмосфера» (будет реализовываться совместно с «Сател»); доработка системы DPI глубокого анализа пакетов (совместно с «Наша Лабс»); интеллектуальная система поддержки принятия решений в сфере телекоммуникаций «ИСППР-телеком» (совместно с «Бюро информационных технологий», БИТ); среда виртуализации для операторов (совместно с «Шарк Датацентр», создание масштабируемой программно-аппаратной платформы виртуализации для ЦОД).

К области СМИ относятся следующие проекты: разработка программно-аппаратной платформы и системы управления доставки телевизионных потоков по негарантированным сетям («СД Деловые партнеры», система позволит обеспечить подключение как крупных комплексов телевизионной доставки, так и более мелких, таких как сети региональных и кабельных операторов); разработка системы автоматизации радиовещания, разработка системы планирования и подготовки новостей. Кроме того, Северсталь представила проекты платформы для управления иммерсивным контентом (CMS) «Метасфера», платформы иммерсивных технологий в профессиональном обучении 3DVR/AR и платформы управления процессом технического обслуживания и ремонта (ТОиР).

Одобренные проекты по поднаправлению «Платформы для управления ресурсами предприятий»

В рамках поднаправления «Платформы для управления ресурсами предприятий, в том числе на базе технологии распределенных реестров (ТРР)», правительственная комиссия по цифровому развитию одобрила ряд проектов, претендующих на грантовое финансирование. Среди них внедрение системы управления стадом крупного рогатого скота («Тюменские молочные фермы», импортозамещение иностранной системы управления стадом крупного рогатого скота молочного направления продуктивности Diary Comp 305); доработка и внедрение системы управления производством и цепочками поставок на машиностроительных предприятиях с внутренней кооперацией (Объединенная двигателестроительная корпорация, ОДК); умная диагностика, Smart Diagnostics (Трансмашхолдинг,повышение надежности и бесперебойности работы производства, а также оптимизации процессов технического и профилактического обслуживания оборудования с планомерным переходом на обслуживание по фактическому состоянию); внедрение решения Global-marine системы управления судостроением и судоремонтом (ОССЗ); производственное планирование (Северсталь, разработка, внедрение и замещение существующих решений западных вендоров на альтернативное ПО); ядро мобильной сети 4G (Ростелеком, «Эр-Телеком Холдинг», доработано ядро мобильной сети 4G для соответствия требованиям операторов мобильной связи с количеством абонентов более 50 млн); разработка и внедрение системы управления заказами (МВМ, Группа «М-Видео-Эльдорадо»); разработка и внедрение системы управления торговыми процессами сети розничных магазинов (МВМ, Группа «М-Видео-Эльдорадо»); портал поставщика («Домашний интерьер»); разработка и внедрение системы поддержания летной годности и технического обслуживания ВС и ВТ (Аэрофлот).

Проекты по поднаправлению «Платформа для управления ресурсами предприятий», реализуемые за собственный счет

Ряд проектов по поднаправлению «Платформы для управления ресурсами предприятий, в том числе на базе технологии распределенных реестров (ТРР)», будет реализовывать за счет заемных средств или средств их инициаторов. Среди них доработка и внедрение системы создания цифровых двойников объектов нефтегазового комплекса (Сибур Холдинг, Новатэк, Лукойл, Татнефть, Зарубежнефть, «ТЭК-нефтегаз»); разработка цифровой экспертно-аналитической платформы («Газпром недра», создание платформы подготовки материалов для прохождения электронной экспертизы оценки запасов полезных ископаемых проектов разработки месторождений и проектной документации на геологическое изучение недр); система управления цепочками поставок на платформе ZIIOT (Роснефть, Лукойл, Зарубежнефть); доработка платформы обработки сейсмических данных (Росгео); доработка и внедрение системы управления цепочками поставок (Лукойл); доработка программного комплекса обработки и интерпретации геофизических, промысловых и гидродинамических исследований нефтегазовых скважин («Газпром недра», внедрено ПО Gintel и доработаны модули, обеспечивающие реализацию недостающей и необходимой функциональности при решении производственных задач для полного отказа от зарубежных аналогов); разработка комплексной платформы программных решений в области разведки и добычи углеводородов («Газпром недра»); внедрение и разработка GPON ONT (Ростелеком, «Эр-Телкеокм Холдинг»); Loyality 2.0, внедрение новой системы лояльности («Тандер»); разработка и внедрение ЛИМС (лабораторная информационная менеджмент система) на базе отечественного ПО (ОХК «Уралхим»); управление надежностью («МХК-Еврохим», обеспечена автоматизация процессов поддержания производства, ориентированного на обеспечение надежности оборудования); разработка системы предиктивного мониторинга эмиссий (ГМК «Норильский никель»); переход на новую систему лояльности Loimax («Корпоративный центр ИКС5»).

Свои проекты представили Росатом и входящий в его состав концерн Росэнергоатом. Среди них создание ИТ-ландшафта АРМ (автоматизированное рабочее место) на базе импортонезависимого ПО «Отраслевой топовый АРМ – 01»; разработка и внедрение импортозамещенной системы ТОРЭКС на базе существующих систем Оперативно-диспетчерского комплекса кризисного центра и автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом; создание защищенного файлового хранилища на импортонезависимой платформе АТМО ДИСК INF-FS-01; разработка системы предиктивной аналитики (внутреннее импортозамещение системы предиктивной аналитики, реализованной на базе AVEVA PriSM predicticve ssset Analytics).

Среди проектов, представленных Северсталью, значатся платформа «Цифровая сталь» (программа обучения, разработанная с целью погружения в область цифровых знаний и создания цифровой культуры в организации); платформа для управления и обновления обучающего контента, CMS; управление процессами технического обслуживания и ремонта, ТОиР; иммерсивные технологии в профессиональном обучении 3D/VR/AR.

«ТЭК-Нефтегаз» представила следующие проекты: доработка и внедрение программного комплекса интерпретации данных сейсморазведки; оперативный мониторинг энергетических и технологических показателей, расчет потенциалов повышения энергоэффективности; доработка и внедрение системы для управления лабораторными потоками работ, процессов и документов – ZIOT); доработка и внедрение Единой лабораторной информационной системы ЕЛИС; доработка и внедрение системы геологического моделирования и интерпретации геолого-геофизической информации Geomate 3.0 WEB; управление производственными процессами текущих и капитальных ремонтов скважин.

Ряд проектов в области электрэнергетики и ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) представила «Интер-РАО»: ЖКХ «ТОРО-Супа» и СУПА (системы, предназначенные для автоматизации бизнес-процессов управления ремонтной деятельностью); мобильный обходчик (система предназначена для автоматизации бизнес-процессов учета результатов обходов, осмотров и измерений состояния оборудования заказчиков и фиксации выявленных дефектов непосредственно на месте проведения работ); биллинг; ЖКХ КСУ НСИ (корпоративная система управления нормативно-справочной информацией, устранен риск санкционных ограничений с использованием КСУ НИС, построенной на без технологического стека продуктов SAP).

В сфере ЖКХ также представлен ряд проектов: разработка единой централизованной системы расчетов с абонентами по принципу «от прибора до оплаты» в рамках проекта «Цифровой водоканал», включающая начисления и контроль экологических платежей, то есть учитывающей негативное воздействие на сети (РКС Холдинг); автоматизация процессов биллинга и CRM для ЖКХ (РКС Холдинг); портал «Мой чистый регион» («Ситиматик», осуществлена оптимизация бизнес-процессов на основе цифровизации сферы обращения с отходами); СОД для линейных объектов S-Info («Группа компаний 1520»); «ЖКХ Биллинг» и CRM («Энергосбыт Плюс», создан единый биллинг в сфере электроснабжения, теплоснабжения и прочих коммунальных услуг физических и юридических лиц); единое облачное решение для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами («Ситиматик»).

Кроме того, компания «Брусника» представила платформу «Сделка.РФ». Предполагается осуществить автоматизацию процессов передачи готового объекта недвижимости покупателю, провести цифровизацию работы риэлторов/агентств недвижимости, автоматизировать работу управляющих компаний в ТСН (товарищество собственников недвижимого имущества) и разработать витрину покупателя, предоставляющую возможность покупателю получать информацию об актуальных ценах и об ассортименте.

В транспортной сфере РЖД представило следующие проекты: создание импортонезависимой единой системы полномерного учета локомотивов; разработка импортонезависимой системы управления инфраструктурой; создание импортонезависимой единой информационной системы управления вагонным хозяйством на основе экономических критериев в части управления плановыми видами ремонта грузовых вагонов; доработка и внедрение программного комплекса для моделирования и прогнозирования пассажиропотоков. «Аэрофлот» представил проекты перехода на отечественную автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок (АИСК ОВ) и авиационную сервисную платформу.

Проекты по поднаправлению «Платформы для управления ресурсами предприятий», для которых нужной найти финансирование

Ряд проектов по поднаправлению «Платформы для управления ресурсами предприятий, в том числе на базе технологии распределенных реестров (ТРР)», также претендующих на грантовое финансирование, требует дополнительного финансирования из федерального бюджета. Среди них: сервис цифровизации ЖКХ многоквартирных домой «Цифровой омбудсмен жителя» (ГК «Кортрос»); система мониторинга, диагностики и предиктивной аналитики для станков с ЧПУ, производственных линий и энергетического оборудования (Трансмашхолдинг); управление техническим обслуживанием и ремонтом производственного оборудования ТОиР (Тулажелдормаш); хроматограф; автоматизация процессов ЖД и автомобильной логистики на площадках МХК «Еврохим»; пилотное внедрение российского программного продукта CRM-класса Retail Suite Loyality&CRM 5.5 на основе инновационных технологий — систем хранения больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта («АВ-Инфотех»); создание экосистемы управления FTL перевозками («Траффик»); цифровая платформа для экологического мониторинга и управления («Азот»); первое внедрение продукта «Датабриз: платформа управления бизнесом» (Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования); внедрение и доработка платформы для обустройства недвижимости («Веста»); внедрение транспортной автоматизированной системы управления роботами для склада с необходимой инфраструктурой для реализации технологии комплектации «Товар к человеку» («Восток-Сервис-Спецкомплект»); внедрение платформы управления, аналитики и прогнозирования процессов материально-технического обеспечения (Татнефть); ОСУСП — Облачная система управления строительным предприятием («Полартик»); внедрение инструментов виртуальной реальности в процессы корпоративного обучения (Совместная компания «Русвьетпетро»); внедрение системы управления качеством данных (Зарубежнефть, пилотное внедрение решения на базе продукта «Юнидата Качество Данных» Unoidata DQ);

«Азбука вкуса» и «Сколково» представили проект внедрения и модификации под требования заказчика импортонезависимого специализированного отраслевого решения CRM класса для автоматизации процессов управления маркетинговыми активностями розничного предприятия на основе современных цифровых технологий: искусственного интеллекта, машинного обучения, систем хранения больших данных с возможностью дальнейшего тиражирования продукта. Распадская угольная компания представила проект системы дистанционного контроля промышленной безопасности с функциями позиционирования и антинаезда, предотвращающий экономические потери до ₽100 млн в год за счет предупреждения простоев предприятия в результате инцидентов в области промышленной безопасности.

Ряд проектов представил Ростех вместе со своим дочерним предприятием – «РТ-Диасофт»: разработка платформы, обеспечивающей юридически значимый документооборот (реализуется совместно с компанией «Веб технологии»); разработка программного продукта «Система RT ERP» в составе ядра системы и трех модулей: финансы и контроллинг, логистика, производство; разработка программного продукта «Цифровая платформа».

Ряд проектов представил КАМАЗ: управление складской логистикой (реализуется совместно с «Соллерс» и АЗ «Урал»); управление транспортной логистикой; управление активами; управление персоналом; управление продажами и послепродажным обслуживанием (реализуется совместно с ГАЗ и АЗ «Урал»); управление экономикой и финансами (реализуется совместно с ГАЗ). Индустриальный центр компетенций «Морской и речной транспорт» представил проекты облачной ERP-платформы для управления грузоперевозками водным транспортом и разработки АИК бюджетирования, раздельного учета и затрат на платформе «Отимакрос».