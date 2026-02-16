Разделы

MedTech СППВР Система поддержки принятия врачебных решений CDSS Clinical decision support system

MedTech - СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений - CDSS - Clinical decision support system

СОБЫТИЯ

16.02.2026 Восемь вузов России внедрят образовательные модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту 1
ИТ в здравоохранении 2020 1
20.06.2025 «Цифра» для врачей и пациентов Кабардино-Балкарии 1
24.12.2024 В Сеченовском Университете разрабатывают цифровую платформу на основе ИИ для диагностики хронического гастрита 1
26.04.2024 Выручка лидеров российского рынка ИТ для здравоохранения стагнирует 1
02.04.2024 Сеченовский Университет совместно со Сбербанком и компаниями-партнерами запускают специальные образовательные программы по цифровым навыкам врача, ИИ и телемедицине 1
19.12.2023 AIRI и «СбермедИИ» будут совместно разрабатывать новые AI-решения 1
04.12.2023 Webiomed интегрируется со справочно-информационной системой MedBaseGeotar 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
08.11.2022 «билайн» и «Сеченовка» обучили ИИ определять патологии тазобедренного сустава 1
09.03.2022 Цифровая медицина находится на пороге «большого скачка» 1
29.12.2021 Дмитрий Котохин -

За счет региональных мединформсистем врачи экономят 40% времени

 1
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
16.03.2021 МТС и «Яндекс» получат особый правовой режим на уровне закона 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
18.03.2020 Когда поликлиники станут «умными» 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 1
12.12.2018 Создан план устранения барьеров для ИТ в российской медицине 1
02.07.2018 В России создана Ассоциация разработчиков и пользователей систем ИИ в медицине 1
28.12.2016 Путина просят отрегулировать в России фитнес-трекеры 1
27.04.2016 Минздрав перехватил инициативу по подготовке законопроекта о телемедицине 1
24.05.2012 «Дочка» РНТ стала резидентом «Сколково» 1
15.03.2011 ИТ в здравоохранении 2011: куда движется отрасль 1
04.03.2011 Круглый стол CNews: «ИТ в здравоохранении 2011: куда движется отрасль» 1
27.12.2010 Круглый стол CNews: «ИТ в здравоохранении 2011: куда движется отрасль» 1
07.04.2009 15 апреля в Москве откроется международный форум «MedSoft-2009» 1
31.03.2009 15-17 апреля в Москве пройдет международный форум «MedSoft-2009» 1
03.03.2004 IBM начал выпуск связующего ПО для различных отраслей 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

MedTech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8618 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14649 3
БАРС Груп 563 3
N3 Group - Netrika - Нетрика 167 3
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 2
Ростелеком 10420 2
Microsoft Corporation 25338 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9247 2
Data Matrix - Дата Матрикс 85 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 126 2
ТелеМед 14 2
Beltel - Белтел 145 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 51 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 92 1
Элефус - Elephus 5 1
Омега 87 1
Loymax Solution - Лоймакс 13 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 21 1
Открытые технологии 716 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
SofTrust - СофТраст 5 1
Хост ГК 39 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 1
АвтоТрекер 101 1
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 152 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 176 1
Optimacros - Оптимакрос 87 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 65 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 33 1
IBM Life Sciences 5 1
Fidesys - Фидесис 28 1
RESA Airport Data Systems 5 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Piklema Predictive - Пиклема 9 1
Beltel Datanomics - Белтел Датаномикс 6 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
ОБИТ - Энком - Enkom 2 1
Rocket Group - Рокет Групп 15 1
Ростелеком - РТК-Инномед 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8311 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 451 3
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2743 2
Русагро Группа Компаний 342 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 140 1
Uber 342 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 40 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 82 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 110 1
Распадская угольная компания 10 1
Брусника 17 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 58 1
Веста 52 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 34 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 13 1
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Российские коммунальные системы - РКС 16 1
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 4 1
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 79 1
Автобан ДСК ГК 19 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Диагностический центр Алтайского края КГБУЗ 2 1
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 24 1
Дмитрогорский продукт - Дмитрогорский молочный завод - Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод - ДМПЗ 6 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 18 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 49 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 663 1
Нефтиса НК 3 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 52 1
Сбер - СберОбразование 12 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 20 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1459 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6349 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4831 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3282 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 217 3
Администрация Краснодарского края 63 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3522 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3576 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 166 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 280 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 123 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 1
Правительство Белгородской области - Губернатор Белгородской области - органы государственной власти 6 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 78 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 96 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 40 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 20 1
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 15 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 188 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 20 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13047 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5331 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2968 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 271 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2017 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5278 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 4
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 131 1
Ассоциация Заслуженных врачей России 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57527 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18796 18
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1322 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73864 17
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 454 13
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1752 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8798 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7459 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13405 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23252 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13091 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17204 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23048 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9400 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9813 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34053 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12365 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12356 5
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 385 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14919 4
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 915 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2702 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8210 4
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 172 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22018 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25566 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6936 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32053 3
Умные платформы 1886 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3566 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5990 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5834 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26126 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1845 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 620 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6102 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 587 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5928 3
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 36 3
Национальный проект - Здравоохранение 24 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1055 2
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 2
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 87 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 41 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Барс.Здравоохранение МИС - БАРС.Здравоохранение-ЛИС - Барс.ТФОМС 30 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 117 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 22 1
Top Systems - T-Flex PLM 26 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 16 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 49 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 54 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Центр2М CenterVision 1 1
Brother Secure Print+ 1 1
OSIsoft PI System 15 1
Мобильный обходчик 25 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
IBM Tivoli 284 1
HCL Lotus - IBM Lotus Forms - IBM Lotus Workplace 34 1
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 26 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 61 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 55 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 71 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 13 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 209 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Siemens FiberSIM 5 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 27 1
Башков Игорь 18 2
Серова Елена 320 2
Путин Владимир 3388 2
Орловский Виктор 401 2
Симаков Олег 113 2
Яндулов Максим 3 1
Гречушкин Владимир 5 1
Кураш Антон 32 1
Храмова Ольга 3 1
Природова Ольга 3 1
Степанова Ольга 6 1
Глыбочко Петр 11 1
Сорокин Сергей 17 1
Гнеушев Сергей 6 1
Власов Иван 40 1
Оселедец Иван 42 1
Адаева Вера 1 1
Чумаков Денис 21 1
Колыбин Леонид 5 1
Голосова Дарья 5 1
Варфоломеев Владимир 3 1
Миролюбов Максим 2 1
Сененко Алия 2 1
Ивашинников Андрей 3 1
Шепилов Александр 12 1
Нечаев Иван 60 1
Корогод Максим 4 1
Литошин Николай 2 1
Латышева Елена 2 1
Дылов Дмитрий 5 1
Тулупов Андрей 1 1
Суворов Сергей 14 1
Столбов Андрей 22 1
Штыкова Елена 6 1
Котохин Дмитрий 4 1
Левин Михаил 7 1
Львов Кирилл 1 1
Коковин Леонид 5 1
Вышковский Геннадий 4 1
Милек Татьяна 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 158508 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46139 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53596 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8230 3
Нидерланды 3647 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18372 2
Казахстан - Республика 5848 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 850 2
Украина 7816 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2120 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 704 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 283 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 128 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 129 1
Европа 24686 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1108 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3265 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1312 1
Земля - планета Солнечной системы 10696 1
Азия - Азиатский регион 5766 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18820 1
Польша - Республика 2004 1
Сингапур - Республика 1916 1
Индия - Bharat 5733 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3213 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Россия - ЮФО - Севастополь 584 1
Германия - Федеративная Республика 12965 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 626 1
Франция - Французская Республика 8006 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2716 1
Бразилия - Федеративная Республика 2459 1
Великобритания - Лондон 2412 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 1
Россия - ПФО - Самарская область 1483 1
Саудовская Аравия - Королевство 640 1
Россия - УФО - Тюменская область 1294 1
Россия - СФО - Омская область 749 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 26
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9703 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 18
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4772 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31978 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6264 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51350 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15266 5
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1974 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20423 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17439 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6422 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3778 4
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 931 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 3
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 50 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8390 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10469 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6383 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11790 3
НКО - Некоммерческая организация 596 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4426 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26034 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2257 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1686 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2806 2
Цифровое право - Цифровые права 132 2
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 20 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7300 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6144 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8156 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5976 2
Энергетика - Energy - Energetically 5530 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6959 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11450 2
АиФ - Аргументы и факты 51 1
Наш Красноярский край 1 1
Эксперт ГК 26 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 7
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 3
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
CB Insights 10 1
Gartner - Гартнер 3623 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 237 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
РАН - Российская академия наук 2036 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 37 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 21 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 14 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 1
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
ЗабГУ - Забайкальский государственный университет 5 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
КГУ - Курганский государственный университет 8 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 99 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 230 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 532 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 618 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 57 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2144 3
Всероссийский консилиум заслуженных врачей России 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2592 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
