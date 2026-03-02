Разделы

Сорокин Сергей


СОБЫТИЯ


02.03.2026 «DатаРу» перешла на российскую CRM-систему BPMSoft 1
03.12.2025 Хакеры взломали 120 000 домашних веб-камер, чтобы продавать интимные видео в Сети 1
11.11.2025 «МегаФон» первым разместил базовую станцию в полосе отвода федеральной трассы 1
26.09.2025 Российский популяризатор биометрии получил долю в поставщике биометрических устройств для метро, «Микрона» и мест заключения 2
25.08.2025 Дело о мошенничестве с субсидиями Минпромторга на разработку ПО вернули из суда в прокуратуру из-за нарушений во время следствия 1
18.12.2023 Арестованы ИТ-шники, подозреваемые в хищении субсидий у Минпромторга 3
28.02.2023 Названы интересные примеры использования больших данных 1
21.06.2022 Платформу Botkin.AI внедрили в сети столичных медклиник 1
25.08.2021 «Астразенека»: анализ снимков КТ с использованием ИИ может повысить качество диагностики онкологических заболеваний 1
23.12.2020 «Интеллоджик» привлекла 160 млн рублей на развитие платформы Botkin.AI 1
06.11.2020 Резидент «Сколково» зарегистрировал первую в России платформу с ИИ для анализа медицинских снимков 1
22.06.2019 Оптимизация ИТ-инфраструктуры: отрезать или оставить? 1
02.07.2018 В России создана Ассоциация разработчиков и пользователей систем ИИ в медицине 1
27.03.2018 «Интеллоджик» объявил о начале работ по внедрению платформы поддержки принятия врачебных решений в Мурманской области 1
02.08.2017 Российский искусственный интеллект получил 11 млн на распознавание рака 2
19.06.2013 «Ростелеком» модернизировал сеть передачи данных в Северной Осетии 1
16.11.2007 ИТ для медиков: от хаоса к глобальным системам 1
23.04.2007 MedSoft 2007: власти провоцируют кризис 1

Публикаций - 18, упоминаний - 22

Сорокин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 6
Сервис Плюс 185 2
Прософт-Системы - РегЛаб - RegLab 5 2
Ростелеком 10455 2
МегаФон 10153 2
Data Matrix - Дата Матрикс 85 2
Google LLC 12363 1
ЦРТ Инновации 71 1
Nvidia Corp 3795 1
Beorg - Биорг 125 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 1
Сколково - SK Biomed - СК Биомед - Кластер биомедицинских технологий 9 1
Luxms 104 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 185 1
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 8 1
ПроСофт - ProSoft 82 1
ПравоТех АО - Pravo.Tech - ранее Право.ру АО 25 1
ITERBI - Айтерби 14 1
Easy Report 8 1
Прософт-Системы 18 1
ИнфраМенеджер 13 1
ОСТ Рус - OCT Clinical Trials 1 1
БизнесИнформТехнологии 9 1
Кверифай Лабс - Querify Labs 6 1
GTCO CalComp 5 1
С-Инновации 45 1
Умник 36 1
Broadcom - VMware 2514 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 1
Amazon Inc - Amazon.com 3173 1
Microsoft Corporation 25361 1
Apple Inc 12787 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 254 1
IBM - International Business Machines Corp 9570 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
Oracle Corporation 6911 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1614 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1190 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 474 1
Selectel - Селектел 464 1
Primer Capital - Праймер Кэпитал- венчурный фонд 3 2
ЯКласс 68 1
AstraZeneca - АстраЗенека 61 1
Tashir Group - Ташир ГК 31 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 265 1
RBV Capital 2 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 110 1
Reebok 14 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 335 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
Medtronic - Медтроник 17 1
Четыре Лапы 18 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 49 1
Unicorn Capital Partners - Юникорн кэпитал партнерс 1 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Рапид Био 102 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 14 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Novator Legal Group - Новатор Юридическая группа 6 1
РВК - Российская венчурная компания 559 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 94 1
Газпром ПАО 1429 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Ингосстрах СПАО 455 1
Volvo Cars 260 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 327 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1139 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 455 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
АльфаСтрахование СГ 360 1
Абсолют Банк 243 1
Транснефть 325 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 359 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 1
IKEA - ИКЕА 163 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6362 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3290 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3541 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3584 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 837 2
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 79 1
Судебная власть - Judicial power 2417 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13088 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3433 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5355 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1414 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 139 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2023 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5287 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3131 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2211 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1464 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 349 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 949 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 168 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 759 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 166 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 217 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 126 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1487 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 134 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 167 1
Ассоциация Заслуженных врачей России 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19020 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13147 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23422 7
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 625 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5974 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11547 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34194 4
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 389 3
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 455 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16711 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9837 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13429 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1329 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1760 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4333 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2377 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15008 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3787 2
Стандартизация - Standardization 2255 2
Здравоохранение - Рентгенология - КТ - Компьютерная томография 100 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10180 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3816 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4738 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12457 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6245 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12143 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32087 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7721 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8849 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23146 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4166 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12429 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2469 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3021 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3617 1
Auto-ID - PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 20 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 582 1
Цельс - TeleMD Botkin.AI 13 5
InterSystems Cache 139 2
FreePik 1545 2
Microsoft Office 4013 2
РСПД - Региональная сеть передачи данных 10 1
Microsoft Windows 98 451 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
InterSystems Ensemble 58 1
InterSystems HealthShare 26 1
HPE - Juniper Networks - Juniper MX Series - серия маршрутизаторов 13 1
Кверифай Лабс - CedrusData - Cedrus Data - Цедрус дата 5 1
ПравоТех АО - Casebook API 6 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 226 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 29 1
GTCO CalComp - Interwrite Board 1 1
Ростелеком - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 27 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1057 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 399 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1242 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1734 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 430 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2907 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1133 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 124 1
Apple iPhone 6 4862 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 36 1
Stafory - робот Вера 357 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1014 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3451 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 24 1
Infomaximum - Proceset Process mining 47 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
Чипашвили Илья 2 2
Астахов Сергей 10 1
Виноградов Алексей 6 1
Калкутин Глеб 4 1
Андрущенко Иннокентий 2 1
Щеглова Юлия 24 1
Маслов Сергей 4 1
Борисов Андрей 12 1
Теплухина Екатерина 1 1
Алехин Алексей 5 1
Шалманов Сергей 201 1
Радаев Александр 44 1
Краснов Игорь 24 1
Галстян Арсен 6 1
Николаев Максим 5 1
Логачёва Евгения 1 1
Кречетов Николай 25 1
Ашенбреннер Инна 15 1
Столбов Андрей 22 1
Эльянов Михаил 14 1
Кузьмин Леонид 6 1
Алешкин Сергей 65 1
Саломатин Алексей 8 1
Седов Аркадий 3 1
Струкалев Максим 5 1
Сошнин Алексей 3 1
Осотов Алексей 5 1
Горбачев Максим 3 1
Джигкаев Сергей 4 1
Лазуков Станислав 48 1
Денисов Владислав 4 1
Евграфьев Евгений 3 1
Елисеев Максим 3 1
Коробкина Евгения 3 1
Прунтов Кирилл 2 1
Уланов Вадим 4 1
Тютюнник Александр 43 1
Можчиль Артем 2 1
Дорошенкова Наталья 1 1
Озеров Владимир 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18867 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3438 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14563 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3255 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 283 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 753 1
Африка Центральная 41 1
Европа 24708 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3275 1
Земля - планета Солнечной системы 10707 1
Южная Корея - Республика 6891 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1081 1
Ближний Восток 3060 1
Россия - СФО - Новосибирск 4726 1
Великобритания - Лондон 2412 1
Евразия - Евразийский континент 633 1
Америка Латинская 1894 1
Россия - СФО - Омская область 751 1
Нидерланды 3652 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 662 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 732 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 742 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 550 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 688 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1355 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 761 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 646 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 225 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10804 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4785 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9747 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20502 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6282 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1185 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7626 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1979 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3054 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6411 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6309 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1831 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1634 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4278 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5357 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11828 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2340 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5527 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2818 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5985 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 211 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3419 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 62 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 949 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6358 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11474 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 33 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10566 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 749 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5758 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17499 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2227 3
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
Bloomberg 1563 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3777 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 29 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 31 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 231 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 533 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 293 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1120 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 1
РАН - Российская академия наук 2043 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 407 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 205 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2149 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
ИнфоКом 118 1
Всероссийский консилиум заслуженных врачей России 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

