Получите все материалы CNews по ключевому слову
Чипашвили Илья
УПОМИНАНИЯ
|25.08.2025
|Дело о мошенничестве с субсидиями Минпромторга на разработку ПО вернули из суда в прокуратуру из-за нарушений во время следствия 1
|18.12.2023
|Арестованы ИТ-шники, подозреваемые в хищении субсидий у Минпромторга 2
Чипашвили Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Прософт-Системы - РегЛаб 4 1
|Эремекс - Eremex 15 1
|Прософт-Системы 17 1
|ПроСофт - ProSoft 80 1
|Доломант НПФ - Научно-производственная организация 8 1
|Сорокин Сергей 14 2
|Россия - РФ - Российская федерация 152314 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44831 1
|Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 643 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379745, в очереди разбора - 738397.
Создано именных указателей - 181555.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.