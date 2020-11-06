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Резидент «Сколково» зарегистрировал первую в России платформу с ИИ для анализа медицинских снимков

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Интеллоджик», резидент Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», получила первое в России регистрационное удостоверение (РУ) Росздравнадзора на программное обеспечение для анализа медицинских снимков с использованием искусственного интеллекта. РУ выдано по классу риска 2б, что позволяет использовать платформу Botkin.AI в медицинских организациях в процессах диагностики, в том числе для диагностики заболеваний, имеющих большой риск для здоровья.

Платформа Botkin.AI зарегистрирована в качестве медицинского изделия и может применяться для управления, обработки, мониторинга, получения и отображения большого количества медицинских изображений следующих типов и патологий: КТ исследования, в том числе злокачественные новообразования и синдромы, связанные с COVID-19; рентген, в том числе туберкулез, злокачественные новообразования, пневмония; маммография, в том числе для скрининга рака молочной железы.

В составе платформы Botkin.AI имеются как математические модели для анализа медицинских изображений с использованием технологий искусственного интеллекта, так и профессиональные инструменты для работы рентгенологов, а также инструменты для интеграции с медицинскими информационными системами.

Клинические испытания платформы Botkin.AI проводились на базе Центральной Клинической больницы Российской Академии Наук.

Сергей Сорокин, генеральный директор компании «Интеллоджик» (Botkin.AI), отметил: «Получение регистрационного удостоверения Росздравнадзора – это большой и важный шаг в развитии нашей платформы. Мы уверены, что процедура получения РУ – важный и необходимый этап для всех разработчиков программного обеспечения с искусственным интеллектом, обеспечивающий безопасное и эффективное использование этих технологий в клиниках. Получение РУ откроет возможности для использования нашей платформы в региональных программах скрининга в рамках национального проекта “Здравоохранение”, для повышения эффективности борьбы с пандемией COVID-19, для повышения эффективности работы рентгенологов в государственных и частных медицинских организациях. Следующий шаг в развитии нашей платформы – получение в ближайшее время международной сертификации».

Юлия Щеглова, проектный менеджер Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», сказала: «В основе Botkin.AI - запатентованная технология создания математических моделей для анализа медицинских данных. Она позволяет достигать одних их лучших в мире показателей по точности анализа медицинских изображений. Фонд “Сколково” вовремя поддержал команду “Интеллоджик” грантом на разработку и испытания Botkin.AI. И долгожданное регистрационное удостоверение, наконец, открывает возможность для полноценных, правомерных внедрений платформы. Класс риска 2б медицинского сертификата позволит анализировать с помощью Botkin.AI широкий спектр всех типов медицинских изображений и патологий. Это снизит нагрузку на рентгенологов, повысит качество их работы и поможет спасти человеческие жизни».

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