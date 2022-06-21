Платформу Botkin.AI внедрили в сети столичных медклиник

Резидент Фонда «Сколково», компания «Интеллоджик», внедрила платформу поддержки принятия решений врачей-рентгенологов в сети медицинских центров «Открытая клиника». Проект реализован при поддержке Фонда «Сколково» по программе «Цифровые технологии». Размер гранта составил 51,8 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Фонда «Сколково».

Технологии ИИ удалось интегрировать в процессы анализа рентгенологических исследований, настроить комплексную систему удаленного описания медицинских изображений. Это позволило автоматизировать рутинные шаги врачей-рентгенологов, оперативно отслеживать риски развития заболевания, обмениваться диагностическими изображениями между всеми участниками лечебно-диагностического процесса.

Платформа объединила пять медцентров сети, помогла повысить качество диагностики и найти решение одной из самых острых проблем, возникших в период пандемии: нехватки медицинских специалистов в отдаленных регионах страны.

Сергей Сорокин, генеральный директор компании «Интеллоджик» (Botkin.AI): «Решение направлено в том числе на устранение ряда глобальных проблем и борьбу с соответствующими социально-экономическими эффектами. Это касается проблематики медицинских кадров — нехватки высококвалифицированных специалистов и чрезмерной нагрузки на действующих медицинских сотрудников, а также недостаточного качества медицинских услуг: пропуск патологий, длительный процесс формирования рентгенологических заключений».

За время проведения опытной и промышленной эксплуатации было обработано:1236 КТ-исследований органов грудной клетки (ОГК) для поиска злокачественных новообразований (ЗНО); 854 КТ-исследований ОГК для поиска патологии COVID-19; 68 маммограмм для поиска ЗНО; 799 рентгенографии ОГК.

Результаты обработанных 2158 исследований отправлены на PACS-серверы сети медицинских центров «Открытая клиника» и PACS-серверы Botkin.AI, а также доступны из медицинской информационной системы (МИС) Robomed.

Екатерина Столбова, руководитель проектного офиса оператора отраслевых проектов Цифровой экономики Фонда «Сколково»: «На протяжении нескольких лет “Сколково” выступает оператором в рамках нацпрограммы “Цифровая экономика России”. Фонд обеспечивает стартапам трамплин, позволяющий преодолеть барьер выхода на рынок с новым продуктом. Проект интеллектуального анализа медицинских изображений на базе платформы Botkin.AI – пример успешного внедрения инноваций в сфере здравоохранения. В этом году планируется завершение целого ряда проектов в том числе медицинской тематики, получивших гранты по программе “Цифровые технологии”».

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«Сколково» участвует в реализации федпроекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика России» с 2019 г. За это время в общей сложности Фонд поддержал 24 пилотных проекта на общую сумму свыше 1,6 млрд руб. Бюджетное финансирование на поддержку пилотных проектов на 2022 г. составит 2,4 млрд руб.

Предоставление грантов российским компаниям осуществляется по итогам конкурсного отбора. С порядком и критериями отбора можно ознакомиться на сайте dtech.sk.ru. Здесь же компания может подать заявку на участие в конкурсном отборе.

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«Сколково» – российский инновационный центр. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г. и составила 247,8 млрд руб. На 1 мая 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3300. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.

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«Интеллоджик» – компания-разработчик платформы Botkin.AI для анализа медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта. Это первая российская разработка в этой области, получившая международный сертификат CE Mark. Платформа легко интегрируется с медицинскими учреждениями, обеспечивает автоматизированный забор, деперсонализацию и обработку медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта. Компания реализовала более 30 успешных проектов внедрения в странах СНГ, Латинской Америки, Ближнего востока. Система не зависит от иностранного программного обеспечения и компонентной базы, что позволяет применять ее в условиях санкционной политики.