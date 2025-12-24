Разделы

Виноградов Алексей


СОБЫТИЯ


24.12.2025 Росдорбанк запустил операции с цифровым рублем для клиентов 1
31.01.2023 «Диасофт» и Росдорбанк завершили проект по автоматизации социального электронного документооборота с СФР 1
22.06.2019 Оптимизация ИТ-инфраструктуры: отрезать или оставить? 2
21.11.2018 Цифровизация вынуждает банки становиться более открытыми 1
06.08.2012 «Банк24.ру» начал продажи идентификационных карт AGSES для безопасного входа в интернет-банк 1
20.09.2006 Из Петербурга делают ИТ-столицу России 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Виноградов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Brother - Brother Industries - Бразер 205 2
Nvidia Corp 3743 1
A1qa 7 1
ITERBI - Айтерби 14 1
Инталев - Intalev 275 1
Поликом Про 39 1
Siemens AG - Siemens Group 2629 1
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 30 1
ИнфраМенеджер 13 1
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 1
StarSoft - StarSoft Development Labs - Star Software 35 1
AGSES 2 1
Broadcom - VMware 2497 1
МегаФон 9949 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 115 1
Selectel - Селектел 443 1
Terrasoft - Террасофт 202 1
Oberon - Оберон 59 1
Pentaho 62 1
Zabbix SIA - Заббикс 135 1
Сонет 170 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 1
Diasoft - Диасофт 1034 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Банк24.ру 72 1
РосДорБанк - Российский акционерный коммерческий дорожный банк 6 1
Наукоград - технопарк 150 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8223 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 100 1
Альфа-Банк 1872 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 353 1
ПСБ - Промсвязьбанк 903 1
АльфаСтрахование СГ 357 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 41 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Volvo Cars 258 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Ак Барс Банк 274 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 226 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 172 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5264 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2817 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12897 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6292 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 368 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 3
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 287 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25564 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7635 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1347 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13363 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31842 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 307 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 670 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 1
TMS - FMS - Fault Management Systems - Системы управления неисправностями 20 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 186 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 227 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 301 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 323 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 352 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 232 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1362 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1007 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22007 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2436 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12910 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 861 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 695 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
Microsoft Office 3967 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 378 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Калкутин Глеб 3 1
Андрущенко Иннокентий 2 1
Гришин Александр 26 1
Канев Сергей 11 1
Васюков Григорий 14 1
Гоголь Александр 21 1
Троян Владимир 1 1
Гладин Сергей 3 1
Богданова Юлия 6 1
Благодаров Константин 1 1
Горбунова Татьяна 2 1
Сташевская Галина 1 1
Пегасов Сергей 55 1
Сотин Денис 216 1
Бычков Александр 40 1
Кучугин Илья 42 1
Сабынин Андрей 37 1
Филатов Петр 2 1
Залманов Андрей 37 1
Фридберг Николай 1 1
Исанин Антон 31 1
Родионов Дмитрий 26 1
Клочков Алексей 34 1
Паршиков Сергей 12 1
Яхина Ирина 40 1
Валеев Рафаэль 11 1
Яклаков Денис 11 1
Савенков Виталий 4 1
Четвериков Николай 1 1
Мошаров Антон 2 1
Тризна Антон 1 1
Гольдверг Дмитрий 1 1
Сорокин Сергей 17 1
Кишова Алина 4 1
Макаров Валентин 241 1
Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
Курьянов Сергей 162 1
Турусов Сергей 2 1
Лебедев Михаил 71 1
Россия - РФ - Российская федерация 157362 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 82 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 69 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Невский район 43 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 1
Казахстан - Республика 5808 1
Германия - Федеративная Республика 12947 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18648 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Китай - Тайвань 4138 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45838 1
Индия - Bharat 5710 1
Россия - СФО - Новосибирск 4669 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3373 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14506 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3230 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 435 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 222 1
Европа 24652 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 83 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 2
Айсберг - Eisberg 193 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5873 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 552 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17430 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 369 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1020 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 458 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6255 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2319 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2962 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 9 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 521 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410148, в очереди разбора - 730958.
Создано именных указателей - 188088.
