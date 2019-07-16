Hitachi Vantara представила решение Pentaho 8.2 – новую версию своей программной платформы для интеграции и аналитики данных. Она предлагает новые средства интеграции с платформой для создания объектных хранилищ Hitachi Content P

Pentaho: Машины не заменят людей в обозримом будущем ичины объясняют, почему так много финансовых институтов инвестируют в такие технологии анализа данных как, например, наша.CNews: Расскажите, пожалуйста, о пользовательском опыте, который дают решения Pentaho. Можете проиллюстрировать примерами, какую выгоду извлекают компании от анализа данных: привлечение новых клиентов, выход на новые рынки, рост доходов?Ваэл Алрифай: На этот счет у меня