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Pentaho
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|16.07.2019
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Hitachi Vantara представила новую версию платформы Pentaho
Hitachi Vantara представила Pentaho 8.3 – последнюю версию программной платформы для интеграции и анализа данных. В Pentaho 8.3 появился ряд функций, разработанных для поддержки DataOps – методологии совместного уп
|10.12.2018
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Hitachi Vantara выпустила программную платформу для интеграции и аналитики данных Pentaho 8.2
Hitachi Vantara представила решение Pentaho 8.2 – новую версию своей программной платформы для интеграции и аналитики данных. Она предлагает новые средства интеграции с платформой для создания объектных хранилищ Hitachi Content P
|15.09.2017
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Pentaho: Машины не заменят людей в обозримом будущем
ичины объясняют, почему так много финансовых институтов инвестируют в такие технологии анализа данных как, например, наша.CNews: Расскажите, пожалуйста, о пользовательском опыте, который дают решения Pentaho. Можете проиллюстрировать примерами, какую выгоду извлекают компании от анализа данных: привлечение новых клиентов, выход на новые рынки, рост доходов?Ваэл Алрифай: На этот счет у меня
|18.02.2016
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Hitachi Data Systems выпускает платформу для больших данных на базе технологий Pentaho
hi Hyper Scale-Out Platform (HSP). Новое решение предусматривает естественную интеграцию с решением Pentaho Enterprise Platform и предлагает заказчикам создать комплексную программно-определяем
|04.02.2016
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Hitachi Data Systems анонсировала платформу для обработки больших данных на базе технологий Pentaho
hi Hyper Scale-Out Platform (HSP). Новое решение предусматривает естественную интеграцию с решением Pentaho Enterprise Platform и предлагает заказчикам создать комплексную программно-определяем
|09.06.2015
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Hitachi завершила приобретение разработчика решений для интеграции и визуализации данных Pentaho
Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, объявила о завершении сделки по приобретению компании Pentaho, разработчика решений для интеграции, визуализации и анализа данных. Как сообщили CNews в HDS, по условиям сделки Pentaho сохранит существующий бренд и будет работать независимо
|05.03.2015
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AirBridgeCargo развивает хранилище данных на базе СПО Pentaho
комплексной. Чтобы упростить управление подсистемой загрузки хранилища, снизить затраты на его сопровождение и сократить время разработки процедур, было принято решение об использовании ETL-платформы Pentaho Data Integration. Генеральный директор BI Partner Андрей Тиунов считает, что сегмент бизнес-аналитики и управления данными хранит в себе значительный потенциал для применения СПО, и его
|11.02.2015
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Hitachi покупает разработчика свободного ПО для анализа больших данных за $500-600 млн
Hitachi Data Systems, дочерняя компания Hitachi, объявила о намерении приобрести корпорацию Pentaho — одного из ведущих разработчиков программного обеспечения для сбора, анализа, визуализации и хранения данных на предприятиях. В пресс-службе Hitachi назвали покупку Pentaho «кру
|09.06.2008
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Pentaho BI Platform 2.0 будет распространяться по условиям GNU GPL
Компания Pentaho, разработчик открытых систем бизнес-анализа, выпустит свою платформу Pentaho BI Platform под лицензией GPL v2. Как отмечается, поводом для выбора GPL v2 послужила её значительная
|10.04.2006
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Pentaho выпустила новый BI-продукт
Компания Pentaho из Сан-Франциско представит пакет бизнес-аналитики (BI) Business Intelligence Professional Edition Platform. Пакет создан на основе версии с открытым кодом — Pentaho BI Proj
Pentaho и организации, системы, технологии, персоны:
|Яхина Ирина 40 6
|Furniss Steve - Фёрнис Стив 6 3
|Sjoberg Peter - Сьоберг Питер 7 3
|Бычков Александр 41 2
|Новак Александр 36 2
|Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 2
|Gallivan Quentin - Галливан Квентин 2 2
|Eggleston Kevin - Эгглестон Кевин 2 2
|Magee John - Маджи Джон 4 2
|Moser Sean - Моузер Шон 7 2
|Пегасов Сергей 55 1
|Комиссаров Дмитрий 248 1
|Сотин Денис 216 1
|Стрелков Сергей 14 1
|Рубанов Владимир 76 1
|Кучугин Илья 42 1
|Силин Алексей 2 1
|Батай Илья 59 1
|Сабынин Андрей 37 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Колесов Александр 63 1
|Яценко Виктор 22 1
|Бегтин Иван 61 1
|Определенов Владимир 20 1
|Гордиенко Татьяна 8 1
|Павлов Роман 6 1
|Калина Роман 62 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Клочков Алексей 35 1
|Гузовский Денис 79 1
|Паршиков Сергей 12 1
|Валеев Рафаэль 11 1
|Яклаков Денис 11 1
|Никифоров Алексей 16 1
|Surak Brad - Сурак Брэд 6 1
|Роменская Наталья 5 1
|Комов Владимир 21 1
|Скачков Юрий 52 1
|Лившиц Дмитрий 23 1
|Будник Александр 5 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
|PCWorld - PC World 47 1
|InformationWeek 241 1
|Bloomberg 1627 1
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