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Pentaho

Pentaho

СОБЫТИЯ

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16.07.2019 Hitachi Vantara представила новую версию платформы Pentaho

Hitachi Vantara представила Pentaho 8.3 – последнюю версию программной платформы для интеграции и анализа данных. В Pentaho 8.3 появился ряд функций, разработанных для поддержки DataOps – методологии совместного уп
10.12.2018 Hitachi Vantara выпустила программную платформу для интеграции и аналитики данных Pentaho 8.2

Hitachi Vantara представила решение Pentaho 8.2 – новую версию своей программной платформы для интеграции и аналитики данных. Она предлагает новые средства интеграции с платформой для создания объектных хранилищ Hitachi Content P
15.09.2017 Pentaho: Машины не заменят людей в обозримом будущем

ичины объясняют, почему так много финансовых институтов инвестируют в такие технологии анализа данных как, например, наша.CNews: Расскажите, пожалуйста, о пользовательском опыте, который дают решения Pentaho. Можете проиллюстрировать примерами, какую выгоду извлекают компании от анализа данных: привлечение новых клиентов, выход на новые рынки, рост доходов?Ваэл Алрифай: На этот счет у меня

18.02.2016 Hitachi Data Systems выпускает платформу для больших данных на базе технологий Pentaho

hi Hyper Scale-Out Platform (HSP). Новое решение предусматривает естественную интеграцию с решением Pentaho Enterprise Platform и предлагает заказчикам создать комплексную программно-определяем
04.02.2016 Hitachi Data Systems анонсировала платформу для обработки больших данных на базе технологий Pentaho

hi Hyper Scale-Out Platform (HSP). Новое решение предусматривает естественную интеграцию с решением Pentaho Enterprise Platform и предлагает заказчикам создать комплексную программно-определяем
09.06.2015 Hitachi завершила приобретение разработчика решений для интеграции и визуализации данных Pentaho

Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, объявила о завершении сделки по приобретению компании Pentaho, разработчика решений для интеграции, визуализации и анализа данных. Как сообщили CNews в HDS, по условиям сделки Pentaho сохранит существующий бренд и будет работать независимо

05.03.2015 AirBridgeCargo развивает хранилище данных на базе СПО Pentaho

комплексной. Чтобы упростить управление подсистемой загрузки хранилища, снизить затраты на его сопровождение и сократить время разработки процедур, было принято решение об использовании ETL-платформы Pentaho Data Integration. Генеральный директор BI Partner Андрей Тиунов считает, что сегмент бизнес-аналитики и управления данными хранит в себе значительный потенциал для применения СПО, и его
11.02.2015 Hitachi покупает разработчика свободного ПО для анализа больших данных за $500-600 млн

Hitachi Data Systems, дочерняя компания Hitachi, объявила о намерении приобрести корпорацию Pentaho — одного из ведущих разработчиков программного обеспечения для сбора, анализа, визуализации и хранения данных на предприятиях. В пресс-службе Hitachi назвали покупку Pentaho «кру
09.06.2008 Pentaho BI Platform 2.0 будет распространяться по условиям GNU GPL

Компания Pentaho, разработчик открытых систем бизнес-анализа, выпустит свою платформу Pentaho BI Platform под лицензией GPL v2. Как отмечается, поводом для выбора GPL v2 послужила её значительная
10.04.2006 Pentaho выпустила новый BI-продукт

Компания Pentaho из Сан-Франциско представит пакет бизнес-аналитики (BI) Business Intelligence Professional Edition Platform. Пакет создан на основе версии с открытым кодом — Pentaho BI Proj

Публикаций - 63, упоминаний - 69

Pentaho и организации, системы, технологии, персоны:

Hitachi - Хитачи 1501 36
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 22
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 20
SAP SE 5601 11
Microsoft Corporation 25775 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Oracle Corporation 7074 8
Google LLC 12690 6
Hitachi Insight Group 9 4
Alfresco Software 156 4
Broadcom - VMware 2610 4
Intel Corporation 12811 4
SAS Institute 1082 4
Tibco Software - Jaspersoft - JasperReports - JasperSoft BI Suite - JasperSoft Business Intelligence Suite 20 3
Dell EMC 5180 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
9594 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
ESG - Enterprise Strategy Group 264 2
Cloudera 65 2
Zabbix SIA - Заббикс 175 2
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 102 2
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 2
MicroStrategy 65 2
WSO2 20 2
Ростелеком 10948 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Alibaba Group 473 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Huawei 4677 2
Apple Inc 13156 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Крок - Croc 1964 2
Red Hat 1378 2
1С-Битрикс - Bitrix 675 2
Nginx - Энджайникс 209 2
Terrasoft - Террасофт 206 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Airbnb 101 2
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Uber 357 2
Caterpillar - 93 2
Caterpillar Marine 3 2
BMW Group 482 2
Русский стандарт Банк 509 1
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Альфа-Банк Казахстан 18 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
British Airways - British Midland International 127 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 1
TripAdvisor 41 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Rabobank 13 1
Naspers - Prosus Ventures - OLX Group 18 1
Почта России ПАО 2370 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Альфа-Банк 1979 1
Tesla Motors 461 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Visa International 1993 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
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Pentaho BI Project 12 4
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Hitachi HCI - Hitachi Content Intelligence 8 3
Apache ActiveMQ 34 3
Hitachi HSP - Hitachi Hyper Scale-Out Platform 3 3
Cloudera - Hortonworks Data Platform - HDP 11 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Microsoft Office 4170 3
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 3
Qlik Qlikview 120 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Oracle Hyperion 259 2
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 2
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Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 2
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Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 33 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 2
Hitachi HCP AW - Hitachi Content Platform Anywhere 13 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 2
Яхина Ирина 40 6
Furniss Steve - Фёрнис Стив 6 3
Sjoberg Peter - Сьоберг Питер 7 3
Бычков Александр 41 2
Новак Александр 36 2
Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 2
Gallivan Quentin - Галливан Квентин 2 2
Eggleston Kevin - Эгглестон Кевин 2 2
Magee John - Маджи Джон 4 2
Moser Sean - Моузер Шон 7 2
Пегасов Сергей 55 1
Комиссаров Дмитрий 248 1
Сотин Денис 216 1
Стрелков Сергей 14 1
Рубанов Владимир 76 1
Кучугин Илья 42 1
Силин Алексей 2 1
Батай Илья 59 1
Сабынин Андрей 37 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Колесов Александр 63 1
Яценко Виктор 22 1
Бегтин Иван 61 1
Определенов Владимир 20 1
Гордиенко Татьяна 8 1
Павлов Роман 6 1
Калина Роман 62 1
Бутенко Юрий 65 1
Клочков Алексей 35 1
Гузовский Денис 79 1
Паршиков Сергей 12 1
Валеев Рафаэль 11 1
Яклаков Денис 11 1
Никифоров Алексей 16 1
Surak Brad - Сурак Брэд 6 1
Роменская Наталья 5 1
Комов Владимир 21 1
Скачков Юрий 52 1
Лившиц Дмитрий 23 1
Будник Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Европа 24964 5
Япония 13807 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
США - Флорида - Орландо 129 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Индия - Bharat 5870 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Франция - Французская Республика 8177 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Нидерланды 3746 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Великобритания - Шотландия 341 1
Перу - Республика 293 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 87 1
Донбасс 68 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Дания - Королевство 1337 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
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Испания - Королевство 3840 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
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