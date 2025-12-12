Получите все материалы CNews по ключевому слову
Паршиков Сергей
СОБЫТИЯ
Паршиков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|МойСклад - Логнекс 112 2
|Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 16 2
|Yandex - Яндекс 8444 2
|МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 142 2
|Diasoft - Диасофт 1024 2
|Эвотор - Evotor 206 2
|Nethouse 14 1
|A1qa 7 1
|МегаФон 9913 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14259 1
|Meta Platforms - Facebook 4532 1
|Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 115 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4532 1
|1С-Битрикс - Bitrix 620 1
|Terrasoft - Террасофт 202 1
|Webmoney - Вебмани.Ру 545 1
|Pentaho 62 1
|Brother - Brother Industries - Бразер 205 1
|SafeCrow - Сэйфкроу 6 1
|1С 8998 1
|АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 300 1
|Hitachi - Хитачи 1481 1
|Штрих-М НТЦ 63 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 3
|Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 751 1
|Овчинникова Евгения 10 2
|Копысов Виталий 64 2
|Щиров Илья 45 2
|Злодив Дмитрий 2 2
|Коробкина Оксана 15 2
|Лукашкин Сергей 26 2
|Яхина Ирина 40 1
|Валеев Рафаэль 11 1
|Яклаков Денис 11 1
|Батанов Андрей 16 1
|Шадура Максим 17 1
|Тризна Антон 1 1
|Кишова Алина 4 1
|Виноградов Алексей 5 1
|Сентябрев Евгений 13 1
|Натарова Елена 3 1
|Колбин Евгений 80 1
|Глазков Александр 148 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Сотин Денис 216 1
|Кулешов Сергей 36 1
|Бычков Александр 40 1
|Кучугин Илья 42 1
|Сабынин Андрей 37 1
|Клочков Алексей 34 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8382 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407152, в очереди разбора - 732783.
Создано именных указателей - 187307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.