Паршиков Сергей


СОБЫТИЯ


12.12.2025 Резидент «Сколково» запустил инженерный хаб по выпуску инновационных систем релейной защиты 1
29.06.2020 Как банки прошли стресс-тест уровня цифровизации 1
01.06.2020 Онлайн-конференция CNews «ИТ в финансовом секторе: бегом к цифровым сервисам» состоится 10 июня 1
17.02.2020 «Яндекс.касса» и Сбербанк предложили сервис B2B-платежей клиентам всех банков 1
25.12.2019 Сбербанк предложил бизнесу систему CRM24 в интернет-банке 1
16.07.2019 Сбербанк с поддержкой «Яндекс.Деньги» обновил онлайн-платежи для предпринимателей 1
03.06.2019 Netbynet начал принимать онлайн-платежи от юридических лиц через «Яндекс.кассу» 1
06.05.2019 Сбербанк предложил бизнесу безопасные расчеты с поставщиками 1
21.11.2018 Цифровизация вынуждает банки становиться более открытыми 1
15.01.2018 Сбербанк поможет защитить сделки от непредвиденных рисков 1
18.09.2017 Сбербанк запустил облачный сервис «Моя торговля» для небольших компаний 1
15.09.2017 Сбербанк запустил облачный сервис для торговли на основе «дочки» «1С» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Паршиков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МойСклад - Логнекс 112 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 16 2
Yandex - Яндекс 8444 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 142 2
Diasoft - Диасофт 1024 2
Эвотор - Evotor 206 2
Nethouse 14 1
A1qa 7 1
МегаФон 9913 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14259 1
Meta Platforms - Facebook 4532 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 115 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4532 1
1С-Битрикс - Bitrix 620 1
Terrasoft - Террасофт 202 1
Webmoney - Вебмани.Ру 545 1
Pentaho 62 1
Brother - Brother Industries - Бразер 205 1
SafeCrow - Сэйфкроу 6 1
8998 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 300 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Штрих-М НТЦ 63 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8183 11
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 100 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2999 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 222 2
Лента - Сеть розничной торговли 2272 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
Альфа-Банк 1870 1
NanduQ - Qiwi 1004 1
Visa International 1973 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 353 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 535 1
ПСБ - Промсвязьбанк 902 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1651 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 41 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1908 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 98 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Ак Барс Банк 274 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 751 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4905 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13014 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2827 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5885 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5345 3
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 952 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 804 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4049 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2257 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2437 2
Оповещение и уведомление - Notification 5389 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2697 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8939 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1211 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73338 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18209 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5608 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4679 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23066 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34062 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12360 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4289 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1340 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 401 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 288 1
FinTech - Денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц - C2B - Consumer-to-Business 63 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 1
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 71 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5925 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 352 6
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 214 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 882 3
Сбер - Сбербанк Моя торговля 9 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 804 2
Apple iOS 8245 2
Google Android 14688 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 690 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Мой агент - Сервис онлайн бронирования 2 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 52 1
Rakuten Viber 650 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 625 1
ВТБ Мои Инвестиции 57 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 369 1
CRM24 1 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Овчинникова Евгения 10 2
Копысов Виталий 64 2
Щиров Илья 45 2
Злодив Дмитрий 2 2
Коробкина Оксана 15 2
Лукашкин Сергей 26 2
Яхина Ирина 40 1
Валеев Рафаэль 11 1
Яклаков Денис 11 1
Батанов Андрей 16 1
Шадура Максим 17 1
Тризна Антон 1 1
Кишова Алина 4 1
Виноградов Алексей 5 1
Сентябрев Евгений 13 1
Натарова Елена 3 1
Колбин Евгений 80 1
Глазков Александр 148 1
Пегасов Сергей 55 1
Сотин Денис 216 1
Кулешов Сергей 36 1
Бычков Александр 40 1
Кучугин Илья 42 1
Сабынин Андрей 37 1
Клочков Алексей 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 157016 8
Земля - планета Солнечной системы 10660 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 1
Казахстан - Республика 5798 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Европа 24641 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26031 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17424 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6244 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4413 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15142 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31963 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Платёжное поручение - Payment order 239 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2504 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1403 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 1
Айсберг - Eisberg 193 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 464 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2958 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 286 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8382 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 1
