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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мой агент Сервис онлайн бронирования

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.07.2026 Билет за неделю до вылета — новая норма? Горизонт бронирования изменился за последние два года 1
17.02.2020 «Яндекс.касса» и Сбербанк предложили сервис B2B-платежей клиентам всех банков 1
12.07.2019 «Мой агент» начал принимать платежи от бизнеса через «Яндекс.кассу» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Мой агент и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9187 2
Nethouse 14 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15707 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8817 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1898 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1177 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5275 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5497 2
Бронирование - Booking 975 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13597 1
Оповещение и уведомление - Notification 5903 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 882 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7488 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53351 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27223 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6568 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5748 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 994 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2707 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2562 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6163 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461144, в очереди разбора - 728302.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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