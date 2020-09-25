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МегаФон NetByNet WiFire Нэт Бай Нэт Холдинг

МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 334 дела, на cумму 7 199 850 850 ₽*

Судебные дела (334) на сумму 7 199 850 850 ₽*
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в качестве ответчика (121) на сумму 87 925 822 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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25.09.2020 Экс-глава МГТС назначен генеральным директором Netbynet

Генеральным директором «Нэт Бай Нэт Холдинг», дочерней компании «Мегафона», стал Сергей Назаров. он вступил в должность 22 сентября 2020 г. Основными задачами Сергея во главе компании станет дальнейшее повышение эффек
20.07.2020 Wifire выпустил сервис умного дома c охранной системой

Оператор фиксированной связи Wifire представил новый сервис на базе роутера, который контролирует умные устройства и охранную систему «Гольфстрим». В роли центра управления умными устройствами используется Wi-Fi-роутер. Ро
29.04.2020 Wifire сохранит всем клиентам бесплатные улучшения тарифов и оставит доступ в Сеть при задолженности

Оператор фиксированной связи Wifire, входящий в структуру «Мегафона», объявил о продлении ранее введенных мер поддержки своих клиентов в условиях самоизоляции. Сроки будут скорректированы в зависимости от эпидемиологическо
20.03.2020 Wifire увеличивает скорость домашнего интернета и улучшает условия тарифов

постараемся оказать максимальную поддержку нашим клиентам», – отметил генеральный директор Wifire («Нэт бай нэт холдинг») Андрей Батанов. Введенные меры действуют до 30 апреля 2020 г., но могут
11.09.2019 NETBYNET запустил услугу «Wi-Fi Радар» для бизнеса

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», основной актив фиксированной связи ПАО «МегаФон», представило облачную

27.08.2019 «Мегафон» выпустил линейку тарифов с безлимитным интернетом. Цены

го ТВ. Линейка получила название «Объединяй!». Запуск был осуществлен совместно с телеком-компанией NetByNet, сообщает «Мегафон» на своем сайте. В линейку «Объединяй!» входят три тарифа: «Объед
03.06.2019 Netbynet начал принимать онлайн-платежи от юридических лиц через «Яндекс.кассу»

Интернет-оператор «Нэт бай нэт холдинг» (дочерняя компания «Мегафона») при помощи платежного провайдера «Яндекс.
21.12.2018 «МегаФон» совместно c Netbynet обновил услугу «Wi-Fi с авторизацией»

«МегаФон» совместно с дочерней компанией Netbynet провели полную модернизацию услуги «Wi-Fi с авторизацией». Обновленная услуга позволяет организовать Wi-Fi сеть любого масштаба «под ключ». Услуга будет полезна как для крупных клиенто
24.01.2018 Eset и Wifire запускают новый тариф на домашний интернет

Eset и Netbynet (бренд Wifire) представляют новый тариф на домашний интернет «Под защитой», включающ
07.06.2016 AT Consulting внедрила единую ERP-систему в Netbynet

сти перейти на функционирование в новой системе», — рассказал Андрей Батанов, генеральный директор «Нэт Бай Нэт Холдинг». «Это важное внедрение в ERP-портфеле нашей компании. Мы реализовали ком
15.01.2016 Каждый второй пользовать Wifire TV смотрел фильм «Ирония судьбы или с легким паром» 31 декабря

адиций в России, - говорит Алексей Назаров, директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании NetByNet. – Примечательно, что на больших экранах телевизоров зрители в Новогоднюю ночь предп
25.11.2015 NetByNet улучшил стабильность мобильного интернета Wifire Mobile

Оператор фиксированной связи «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) улучшает стабильность услуги безлимитного мобильного доступа

09.11.2015 NetByNet улучшает качество кабельного телевидения

Оператор фиксированной связи «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) переходит на новую платформу вещания аналогового телевидения.
09.10.2015 Видео-приложение Wifire TV предустановлено на телевизоры Philips Android TV

Компания TP Vision - производитель телевизоров Philips и оператор фиксированной связи «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) реализовали совместный проект, в рамках которого на телевизор
19.08.2015 NetByNet запустил мобильную версию «Личного кабинета»

Оператор фиксированной связи «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) запустил приложение для смартфонов на базе iOS и Android - «М
02.04.2015 Выручка Netbynet в 2014 г. превысила 5 млрд руб.

Группа компаний «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) продемонстрировала стабильный рост по результатам работы в 20
22.01.2015 «Дочка» «Мегафона» предложила безлимитный мобильный интернет в сети LTE

Принадлежащий «Мегафону» интернет-провайдер NetByNet запустил в Москве услугу мобильной передачи данных WiFire Mobile. NetByNet пр
22.12.2014 «Добро Mail.Ru» запустил благотворительный сервис для бизнеса

бейджем «Помогаю на Добре». Первые результаты сотрудничества прокомментировал генеральный директор «Нэт Бай Нэт Холдинг» Андрей Батанов: «Компания Netbynet является социально-ответственной комп
30.01.2014 Netbynet подписал 25 контрактов с государственными и корпоративными заказчиками

Компания Netbynet выиграла тендеры на оказание услуг связи в Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской областях и Чувашской республике на общую сумму 4,2 млн руб. Более 25 контрактов было подписано

17.01.2014 «Мегафон» и МТС одновременно начали строить карманных виртуальных операторов

«Мегафон» объявил о получении своей «дочкой» - интернет-провайдером NetByNet - лицензии виртуального сотового оператора (MVNO) и анонсировал его скорый выход на

24.12.2013 Подключиться к Netbynet теперь можно в «Евросети»

«Евросеть» и интернет-оператор фиксированной связи Netbynet, дочерняя компания «МегаФона», сообщили о начале приема заявок на подключение новых абонентов в салонах «Евросети» в более чем 300 салонах в Москве, Московской области и городах Центра
22.10.2013 NetByNet выходит на новые рынки ШПД

Интернет-провайдер NetByNet, дочерняя компания «МегаФона», завершил процесс приобретения операторов «ЛНТ» в г. Л
15.11.2012 Netbynet предложил абонентам неограниченный доступ к «Траве.ру»

Дочерняя компания «МегаФона» Netbynet предложила своим абонентам новую услугу: теперь они могут получить неграничный доступ к развлечениям портала «Трава.ру», оплачивая его с личного счета Netbynet. Месячный доступ

24.10.2012 Netbynet запустил услугу «Родительский контроль»

Интернет-провайдер Netbynet запустил услугу «Родительский контроль», которая позволит оградить детей от посещения нежелательных ресурсов в интернете. Составленный специалистами список запрещенных сайтов родители

23.08.2012 «Наносемантика» разработала умного виртуального консультанта для NetByNet

а, нацеленных на решение бизнес-задач, объявила о запуске «Инфа» для компании NetByNet. NetByNet ( «Нэт Бай Нэт Холдинг») — оператор широкополосного доступа в интернет и цифрового ТВ — по состо
22.08.2012 Netbynet запустил новые тарифные планы «Ураганный Интернет»

Дочерние компании «МегаФона» — «Нэт Бай Нэт Холдинг» и «Инетэра» — сообщили о запуске для абонентов Москвы, Московской област
27.06.2012 Андрей Батанов возглавил NetByNet

и интеграциям. С января по май 2012 г. Андрей Батанов занимал должность исполнительного директора «Нэт Бай Нэт Холдинг».
31.08.2011 Netbynet предоставил абонентам возможность подписки на легальное ПО

Интернет-провайдер Netbynet включил технологическую платформу компании «Рентсофт» на свой абонентский портал и запустил услугу «Софт по подписке». Отныне любой абонент провайдера может оформить подписку на програ
15.08.2011 Определены самые дешевые интернет-тарифы в Москве

ственную линейку тарифов на доступ в интернет), «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Акадо», «Центральный телеграф» (торговая марка Qwerty), «Национальные кабельные сети» (торговая марка Onlime) и Netbynet. Рейтинг составлен на основе сравнения цены доступа в интернет на различных скоростях от столичных провайдеров. Отдельный рейтинг составлен для комбинированных тарифных планов, включаю
10.06.2011 “Мегафон” вышел в московский интернет за $270 млн

«Мегафон» сообщил о приобретении 100% акций группы компаний NetByNet, оказывающей услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД), IP-телевидения и прово
29.03.2011 Netbynet продается: Среди покупателей - МТС, «Мегафон» и «Ростелеком»

анских Виргинских островов Fairlie holding & finance. Офшор является головной структурой для группы Netbynet, объединяющей ряд интернет-провайдеров и альтернативных операторов Москвы и Централь
22.10.2010 Сайт «Акадо» признали лучшим среди московских провайдеров

лити), дизайн и мнение респондентов. Первое место занял сайт akado.ru, второе и третье: qwerty.ru и netbynet.ru. Netbynet.ru показал высокий уровень юзабилити, akado.ru успешно сочетает

09.07.2010 Абоненты NetByNet получат неограниченный доступ к видеопорталу Zoomby.ru на скорости до 10 Мбит/с

Интернет-провайдер «Нэт Бай Нэт Холдинг» (торговая марка NetByNet) сообщил о том, что абоненты NetByNet получат н
09.02.2009 Продукты TRENDnet испытаны на совместимость с оборудованием NetByNet

TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, сообщил о положительных результатах тестирования в NetByNet. Успешно прошли испытательные тестирования и признаны совместимыми с оборудованием провайдера NetByNet следующие продукты TRENDnet: беспроводной Bluetooth USB-адаптер cтандарта

21.10.2008 ФАС признал нарушение закона со стороны NetByNet

Московское территориальное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассмотрело жалобу компании «Акадо-Столица» на компанию NetByNet, распространившую в конце этого лета рекламную продукцию, которую «Акадо» посчитала неэтичной. По итогам рассмотрения материалов дела регулятор признал нарушение двух статей законодате
27.08.2008 Новые абоненты Netbynet получат бесплатный Dr.Web

Компания «Доктор Веб» объявила о соглашении с известным московским провайдером Netbynet. C сентября 2008 г. все новые клиенты Netbynet и покупатели интернет-магазина
11.06.2008 Московских провайдеров в Питере не ждут

В настоящий момент провайдер NetByNet (занимает, по разным оценкам, 5–8% московского рынка ШПДИ) активно присматривается к Петербургу и ведет ряд переговоров с местными игроками, сообщил источник CNews в одной из инте
09.06.2008 «Нэт Бай Нэт» планирует выйти на петербургский рынок ШПД

Московская компания «Нэт Бай Нэт» (NBN) ведет переговоры о покупке одного из операторов в Санкт-Петербурге. Всего в 2008 году «Нэт Бай Нэт» готова потратить на поглощения $15 млн. Переговоры с «Нэт Бай Нэ
25.03.2008 Интернет от NetByNet можно оплатить через «Единый кошелек»

ный кошелек» объявил о сотрудничестве с одним из крупнейших Ethernet-операторов Москвы — компанией «Нэт Бай Нэт Холдинг» (торговая марка NetByNet). Абоненты NetByNet получили возможность быстро
02.10.2007 Зона обслуживания «Нэт Бай Нэт Холдинг» выросла до 1,5 млн. домохозяйств

Компания «Нэт Бай Нэт Холдинг» объявила об объединении с сетями операторов «Дубки.ру» (ООО «Центр разви

Публикаций - 149, упоминаний - 226

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 75
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 52
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 41
Ростелеком 10948 31
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 29
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 23
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 21
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 19
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 19
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 12
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 7
Ростелеком - Связьинвест 1719 7
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 75 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Yandex - Яндекс 9216 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 6
МегаФон - Находка Телеком 9 6
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
9594 5
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 4
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 67 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 4
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 4
Питерская группа связистов 441 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 4
Samsung Electronics 11065 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 4
Microsoft Corporation 25775 4
МТС - Комстар ОТС Директ - ПТТ-телепорт 38 3
Philips 2099 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Webmoney - Вебмани.Ру 547 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 4
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Связной ГК 1401 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Евросеть 1421 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
ПромСвязьКапитал 85 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 2
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 2
Абсолют Недвижимость - Абсолют Строительная компания 4 2
Газпром ПАО 1493 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Альфа-Банк 1979 1
Visa International 1993 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Альфа-Групп 745 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
TMT Investments 115 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 8
Мосгортранс ГУП 139 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Петербургский метрополитен ГУП 150 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Районные суды РФ 196 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 75
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 58
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 41
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 31
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 25
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 25
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 21
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 20
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 18
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 16
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 16
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 15
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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