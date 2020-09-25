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МегаФон NetByNet WiFire Нэт Бай Нэт Холдинг
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Всего 334 дела, на cумму 7 199 850 850 ₽*
СОБЫТИЯ
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|25.09.2020
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Экс-глава МГТС назначен генеральным директором Netbynet
Генеральным директором «Нэт Бай Нэт Холдинг», дочерней компании «Мегафона», стал Сергей Назаров. он вступил в должность 22 сентября 2020 г. Основными задачами Сергея во главе компании станет дальнейшее повышение эффек
|20.07.2020
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Wifire выпустил сервис умного дома c охранной системой
Оператор фиксированной связи Wifire представил новый сервис на базе роутера, который контролирует умные устройства и охранную систему «Гольфстрим». В роли центра управления умными устройствами используется Wi-Fi-роутер. Ро
|29.04.2020
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Wifire сохранит всем клиентам бесплатные улучшения тарифов и оставит доступ в Сеть при задолженности
Оператор фиксированной связи Wifire, входящий в структуру «Мегафона», объявил о продлении ранее введенных мер поддержки своих клиентов в условиях самоизоляции. Сроки будут скорректированы в зависимости от эпидемиологическо
|20.03.2020
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Wifire увеличивает скорость домашнего интернета и улучшает условия тарифов
постараемся оказать максимальную поддержку нашим клиентам», – отметил генеральный директор Wifire («Нэт бай нэт холдинг») Андрей Батанов. Введенные меры действуют до 30 апреля 2020 г., но могут
|11.09.2019
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NETBYNET запустил услугу «Wi-Fi Радар» для бизнеса
ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», основной актив фиксированной связи ПАО «МегаФон», представило облачную
|27.08.2019
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«Мегафон» выпустил линейку тарифов с безлимитным интернетом. Цены
го ТВ. Линейка получила название «Объединяй!». Запуск был осуществлен совместно с телеком-компанией NetByNet, сообщает «Мегафон» на своем сайте. В линейку «Объединяй!» входят три тарифа: «Объед
|03.06.2019
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Netbynet начал принимать онлайн-платежи от юридических лиц через «Яндекс.кассу»
Интернет-оператор «Нэт бай нэт холдинг» (дочерняя компания «Мегафона») при помощи платежного провайдера «Яндекс.
|21.12.2018
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«МегаФон» совместно c Netbynet обновил услугу «Wi-Fi с авторизацией»
«МегаФон» совместно с дочерней компанией Netbynet провели полную модернизацию услуги «Wi-Fi с авторизацией». Обновленная услуга позволяет организовать Wi-Fi сеть любого масштаба «под ключ». Услуга будет полезна как для крупных клиенто
|24.01.2018
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Eset и Wifire запускают новый тариф на домашний интернет
Eset и Netbynet (бренд Wifire) представляют новый тариф на домашний интернет «Под защитой», включающ
|07.06.2016
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AT Consulting внедрила единую ERP-систему в Netbynet
сти перейти на функционирование в новой системе», — рассказал Андрей Батанов, генеральный директор «Нэт Бай Нэт Холдинг». «Это важное внедрение в ERP-портфеле нашей компании. Мы реализовали ком
|15.01.2016
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Каждый второй пользовать Wifire TV смотрел фильм «Ирония судьбы или с легким паром» 31 декабря
адиций в России, - говорит Алексей Назаров, директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании NetByNet. – Примечательно, что на больших экранах телевизоров зрители в Новогоднюю ночь предп
|25.11.2015
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NetByNet улучшил стабильность мобильного интернета Wifire Mobile
Оператор фиксированной связи «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) улучшает стабильность услуги безлимитного мобильного доступа
|09.11.2015
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NetByNet улучшает качество кабельного телевидения
Оператор фиксированной связи «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) переходит на новую платформу вещания аналогового телевидения.
|09.10.2015
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Видео-приложение Wifire TV предустановлено на телевизоры Philips Android TV
Компания TP Vision - производитель телевизоров Philips и оператор фиксированной связи «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) реализовали совместный проект, в рамках которого на телевизор
|19.08.2015
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NetByNet запустил мобильную версию «Личного кабинета»
Оператор фиксированной связи «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) запустил приложение для смартфонов на базе iOS и Android - «М
|02.04.2015
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Выручка Netbynet в 2014 г. превысила 5 млрд руб.
Группа компаний «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) продемонстрировала стабильный рост по результатам работы в 20
|22.01.2015
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«Дочка» «Мегафона» предложила безлимитный мобильный интернет в сети LTE
Принадлежащий «Мегафону» интернет-провайдер NetByNet запустил в Москве услугу мобильной передачи данных WiFire Mobile. NetByNet пр
|22.12.2014
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«Добро Mail.Ru» запустил благотворительный сервис для бизнеса
бейджем «Помогаю на Добре». Первые результаты сотрудничества прокомментировал генеральный директор «Нэт Бай Нэт Холдинг» Андрей Батанов: «Компания Netbynet является социально-ответственной комп
|30.01.2014
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Netbynet подписал 25 контрактов с государственными и корпоративными заказчиками
Компания Netbynet выиграла тендеры на оказание услуг связи в Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской областях и Чувашской республике на общую сумму 4,2 млн руб. Более 25 контрактов было подписано
|17.01.2014
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«Мегафон» и МТС одновременно начали строить карманных виртуальных операторов
«Мегафон» объявил о получении своей «дочкой» - интернет-провайдером NetByNet - лицензии виртуального сотового оператора (MVNO) и анонсировал его скорый выход на
|24.12.2013
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Подключиться к Netbynet теперь можно в «Евросети»
«Евросеть» и интернет-оператор фиксированной связи Netbynet, дочерняя компания «МегаФона», сообщили о начале приема заявок на подключение новых абонентов в салонах «Евросети» в более чем 300 салонах в Москве, Московской области и городах Центра
|22.10.2013
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NetByNet выходит на новые рынки ШПД
Интернет-провайдер NetByNet, дочерняя компания «МегаФона», завершил процесс приобретения операторов «ЛНТ» в г. Л
|15.11.2012
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Netbynet предложил абонентам неограниченный доступ к «Траве.ру»
Дочерняя компания «МегаФона» Netbynet предложила своим абонентам новую услугу: теперь они могут получить неграничный доступ к развлечениям портала «Трава.ру», оплачивая его с личного счета Netbynet. Месячный доступ
|24.10.2012
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Netbynet запустил услугу «Родительский контроль»
Интернет-провайдер Netbynet запустил услугу «Родительский контроль», которая позволит оградить детей от посещения нежелательных ресурсов в интернете. Составленный специалистами список запрещенных сайтов родители
|23.08.2012
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«Наносемантика» разработала умного виртуального консультанта для NetByNet
а, нацеленных на решение бизнес-задач, объявила о запуске «Инфа» для компании NetByNet. NetByNet ( «Нэт Бай Нэт Холдинг») — оператор широкополосного доступа в интернет и цифрового ТВ — по состо
|22.08.2012
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Netbynet запустил новые тарифные планы «Ураганный Интернет»
Дочерние компании «МегаФона» — «Нэт Бай Нэт Холдинг» и «Инетэра» — сообщили о запуске для абонентов Москвы, Московской област
|27.06.2012
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Андрей Батанов возглавил NetByNet
и интеграциям. С января по май 2012 г. Андрей Батанов занимал должность исполнительного директора «Нэт Бай Нэт Холдинг».
|31.08.2011
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Netbynet предоставил абонентам возможность подписки на легальное ПО
Интернет-провайдер Netbynet включил технологическую платформу компании «Рентсофт» на свой абонентский портал и запустил услугу «Софт по подписке». Отныне любой абонент провайдера может оформить подписку на програ
|15.08.2011
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Определены самые дешевые интернет-тарифы в Москве
ственную линейку тарифов на доступ в интернет), «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Акадо», «Центральный телеграф» (торговая марка Qwerty), «Национальные кабельные сети» (торговая марка Onlime) и Netbynet. Рейтинг составлен на основе сравнения цены доступа в интернет на различных скоростях от столичных провайдеров. Отдельный рейтинг составлен для комбинированных тарифных планов, включаю
|10.06.2011
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“Мегафон” вышел в московский интернет за $270 млн
«Мегафон» сообщил о приобретении 100% акций группы компаний NetByNet, оказывающей услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД), IP-телевидения и прово
|29.03.2011
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Netbynet продается: Среди покупателей - МТС, «Мегафон» и «Ростелеком»
анских Виргинских островов Fairlie holding & finance. Офшор является головной структурой для группы Netbynet, объединяющей ряд интернет-провайдеров и альтернативных операторов Москвы и Централь
|22.10.2010
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Сайт «Акадо» признали лучшим среди московских провайдеров
лити), дизайн и мнение респондентов. Первое место занял сайт akado.ru, второе и третье: qwerty.ru и netbynet.ru. Netbynet.ru показал высокий уровень юзабилити, akado.ru успешно сочетает
|09.07.2010
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Абоненты NetByNet получат неограниченный доступ к видеопорталу Zoomby.ru на скорости до 10 Мбит/с
Интернет-провайдер «Нэт Бай Нэт Холдинг» (торговая марка NetByNet) сообщил о том, что абоненты NetByNet получат н
|09.02.2009
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Продукты TRENDnet испытаны на совместимость с оборудованием NetByNet
TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, сообщил о положительных результатах тестирования в NetByNet. Успешно прошли испытательные тестирования и признаны совместимыми с оборудованием провайдера NetByNet следующие продукты TRENDnet: беспроводной Bluetooth USB-адаптер cтандарта
|21.10.2008
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ФАС признал нарушение закона со стороны NetByNet
Московское территориальное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассмотрело жалобу компании «Акадо-Столица» на компанию NetByNet, распространившую в конце этого лета рекламную продукцию, которую «Акадо» посчитала неэтичной. По итогам рассмотрения материалов дела регулятор признал нарушение двух статей законодате
|27.08.2008
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Новые абоненты Netbynet получат бесплатный Dr.Web
Компания «Доктор Веб» объявила о соглашении с известным московским провайдером Netbynet. C сентября 2008 г. все новые клиенты Netbynet и покупатели интернет-магазина
|11.06.2008
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Московских провайдеров в Питере не ждут
В настоящий момент провайдер NetByNet (занимает, по разным оценкам, 5–8% московского рынка ШПДИ) активно присматривается к Петербургу и ведет ряд переговоров с местными игроками, сообщил источник CNews в одной из инте
|09.06.2008
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«Нэт Бай Нэт» планирует выйти на петербургский рынок ШПД
Московская компания «Нэт Бай Нэт» (NBN) ведет переговоры о покупке одного из операторов в Санкт-Петербурге. Всего в 2008 году «Нэт Бай Нэт» готова потратить на поглощения $15 млн. Переговоры с «Нэт Бай Нэ
|25.03.2008
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Интернет от NetByNet можно оплатить через «Единый кошелек»
ный кошелек» объявил о сотрудничестве с одним из крупнейших Ethernet-операторов Москвы — компанией «Нэт Бай Нэт Холдинг» (торговая марка NetByNet). Абоненты NetByNet получили возможность быстро
|02.10.2007
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Зона обслуживания «Нэт Бай Нэт Холдинг» выросла до 1,5 млн. домохозяйств
Компания «Нэт Бай Нэт Холдинг» объявила об объединении с сетями операторов «Дубки.ру» (ООО «Центр разви
МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:
|Батанов Андрей 17 15
|Курин Вадим 12 11
|Назаров Алексей 73 8
|Анкилов Константин 121 7
|Таврин Иван 120 6
|Милицкий Александр 10 6
|Усманов Алишер 311 4
|Брюквин Юрий 300 4
|Припачкин Юрий 67 4
|Вольфсон Влад 59 3
|Солдатенков Сергей 162 3
|Солодовников Дмитрий 56 3
|Ильчук Сергей 3 3
|Савватин Максим 66 3
|Макаров Иван 33 3
|Бецков Григорий 23 3
|Малис Александр 158 2
|Коробкина Оксана 15 2
|Паршиков Сергей 12 2
|Навальный Алексей 63 2
|Вольпе Борис 92 2
|Кусков Денис 221 2
|Егоров Андрей 26 2
|Ликсутов Максим 245 2
|Асланян Сергей 104 2
|Овчинников Борис 129 2
|Крылова Елена 27 2
|Бешев Сергей 19 2
|Кириллов Леонид 2 2
|Максимов Андрей 15 1
|Дуров Павел 329 1
|Лацанич Василь 106 1
|Корня Алексей 80 1
|Попов Анатолий 154 1
|Вермишян Геворк 67 1
|Кравцов Роман 89 1
|Кудрин Алексей 125 1
|Талдыкина Наталья 54 1
|Кулин Филипп 53 1
|Ермаков Валерий 140 1
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