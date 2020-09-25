МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг

Экс-глава МГТС назначен генеральным директором Netbynet Генеральным директором «Нэт Бай Нэт Холдинг», дочерней компании «Мегафона», стал Сергей Назаров. он вступил в должность 22 сентября 2020 г. Основными задачами Сергея во главе компании станет дальнейшее повышение эффек

Wifire выпустил сервис умного дома c охранной системой Оператор фиксированной связи Wifire представил новый сервис на базе роутера, который контролирует умные устройства и охранную систему «Гольфстрим». В роли центра управления умными устройствами используется Wi-Fi-роутер. Ро

Wifire сохранит всем клиентам бесплатные улучшения тарифов и оставит доступ в Сеть при задолженности Оператор фиксированной связи Wifire, входящий в структуру «Мегафона», объявил о продлении ранее введенных мер поддержки своих клиентов в условиях самоизоляции. Сроки будут скорректированы в зависимости от эпидемиологическо

Wifire увеличивает скорость домашнего интернета и улучшает условия тарифов постараемся оказать максимальную поддержку нашим клиентам», – отметил генеральный директор Wifire («Нэт бай нэт холдинг») Андрей Батанов. Введенные меры действуют до 30 апреля 2020 г., но могут

NETBYNET запустил услугу «Wi-Fi Радар» для бизнеса ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», основной актив фиксированной связи ПАО «МегаФон», представило облачную

«Мегафон» выпустил линейку тарифов с безлимитным интернетом. Цены го ТВ. Линейка получила название «Объединяй!». Запуск был осуществлен совместно с телеком-компанией NetByNet, сообщает «Мегафон» на своем сайте. В линейку «Объединяй!» входят три тарифа: «Объед

Netbynet начал принимать онлайн-платежи от юридических лиц через «Яндекс.кассу» Интернет-оператор «Нэт бай нэт холдинг» (дочерняя компания «Мегафона») при помощи платежного провайдера «Яндекс.

«МегаФон» совместно c Netbynet обновил услугу «Wi-Fi с авторизацией» «МегаФон» совместно с дочерней компанией Netbynet провели полную модернизацию услуги «Wi-Fi с авторизацией». Обновленная услуга позволяет организовать Wi-Fi сеть любого масштаба «под ключ». Услуга будет полезна как для крупных клиенто

Eset и Wifire запускают новый тариф на домашний интернет Eset и Netbynet (бренд Wifire) представляют новый тариф на домашний интернет «Под защитой», включающ

AT Consulting внедрила единую ERP-систему в Netbynet сти перейти на функционирование в новой системе», — рассказал Андрей Батанов, генеральный директор «Нэт Бай Нэт Холдинг». «Это важное внедрение в ERP-портфеле нашей компании. Мы реализовали ком

Каждый второй пользовать Wifire TV смотрел фильм «Ирония судьбы или с легким паром» 31 декабря адиций в России, - говорит Алексей Назаров, директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании NetByNet. – Примечательно, что на больших экранах телевизоров зрители в Новогоднюю ночь предп

NetByNet улучшил стабильность мобильного интернета Wifire Mobile Оператор фиксированной связи «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) улучшает стабильность услуги безлимитного мобильного доступа

NetByNet улучшает качество кабельного телевидения Оператор фиксированной связи «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) переходит на новую платформу вещания аналогового телевидения.

Видео-приложение Wifire TV предустановлено на телевизоры Philips Android TV Компания TP Vision - производитель телевизоров Philips и оператор фиксированной связи «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) реализовали совместный проект, в рамках которого на телевизор

NetByNet запустил мобильную версию «Личного кабинета» Оператор фиксированной связи «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) запустил приложение для смартфонов на базе iOS и Android - «М

Выручка Netbynet в 2014 г. превысила 5 млрд руб. Группа компаний «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) продемонстрировала стабильный рост по результатам работы в 20

«Дочка» «Мегафона» предложила безлимитный мобильный интернет в сети LTE Принадлежащий «Мегафону» интернет-провайдер NetByNet запустил в Москве услугу мобильной передачи данных WiFire Mobile. NetByNet пр

«Добро Mail.Ru» запустил благотворительный сервис для бизнеса бейджем «Помогаю на Добре». Первые результаты сотрудничества прокомментировал генеральный директор «Нэт Бай Нэт Холдинг» Андрей Батанов: «Компания Netbynet является социально-ответственной комп

Netbynet подписал 25 контрактов с государственными и корпоративными заказчиками Компания Netbynet выиграла тендеры на оказание услуг связи в Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской областях и Чувашской республике на общую сумму 4,2 млн руб. Более 25 контрактов было подписано

«Мегафон» и МТС одновременно начали строить карманных виртуальных операторов «Мегафон» объявил о получении своей «дочкой» - интернет-провайдером NetByNet - лицензии виртуального сотового оператора (MVNO) и анонсировал его скорый выход на

Подключиться к Netbynet теперь можно в «Евросети» «Евросеть» и интернет-оператор фиксированной связи Netbynet, дочерняя компания «МегаФона», сообщили о начале приема заявок на подключение новых абонентов в салонах «Евросети» в более чем 300 салонах в Москве, Московской области и городах Центра

NetByNet выходит на новые рынки ШПД Интернет-провайдер NetByNet, дочерняя компания «МегаФона», завершил процесс приобретения операторов «ЛНТ» в г. Л

Netbynet предложил абонентам неограниченный доступ к «Траве.ру» Дочерняя компания «МегаФона» Netbynet предложила своим абонентам новую услугу: теперь они могут получить неграничный доступ к развлечениям портала «Трава.ру», оплачивая его с личного счета Netbynet. Месячный доступ

Netbynet запустил услугу «Родительский контроль» Интернет-провайдер Netbynet запустил услугу «Родительский контроль», которая позволит оградить детей от посещения нежелательных ресурсов в интернете. Составленный специалистами список запрещенных сайтов родители

«Наносемантика» разработала умного виртуального консультанта для NetByNet а, нацеленных на решение бизнес-задач, объявила о запуске «Инфа» для компании NetByNet. NetByNet ( «Нэт Бай Нэт Холдинг») — оператор широкополосного доступа в интернет и цифрового ТВ — по состо

Netbynet запустил новые тарифные планы «Ураганный Интернет» Дочерние компании «МегаФона» — «Нэт Бай Нэт Холдинг» и «Инетэра» — сообщили о запуске для абонентов Москвы, Московской област

Андрей Батанов возглавил NetByNet и интеграциям. С января по май 2012 г. Андрей Батанов занимал должность исполнительного директора «Нэт Бай Нэт Холдинг».

Netbynet предоставил абонентам возможность подписки на легальное ПО Интернет-провайдер Netbynet включил технологическую платформу компании «Рентсофт» на свой абонентский портал и запустил услугу «Софт по подписке». Отныне любой абонент провайдера может оформить подписку на програ

Определены самые дешевые интернет-тарифы в Москве ственную линейку тарифов на доступ в интернет), «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Акадо», «Центральный телеграф» (торговая марка Qwerty), «Национальные кабельные сети» (торговая марка Onlime) и Netbynet. Рейтинг составлен на основе сравнения цены доступа в интернет на различных скоростях от столичных провайдеров. Отдельный рейтинг составлен для комбинированных тарифных планов, включаю

“Мегафон” вышел в московский интернет за $270 млн «Мегафон» сообщил о приобретении 100% акций группы компаний NetByNet, оказывающей услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД), IP-телевидения и прово

Netbynet продается: Среди покупателей - МТС, «Мегафон» и «Ростелеком» анских Виргинских островов Fairlie holding & finance. Офшор является головной структурой для группы Netbynet, объединяющей ряд интернет-провайдеров и альтернативных операторов Москвы и Централь

Сайт «Акадо» признали лучшим среди московских провайдеров лити), дизайн и мнение респондентов. Первое место занял сайт akado.ru, второе и третье: qwerty.ru и netbynet.ru. Netbynet.ru показал высокий уровень юзабилити, akado.ru успешно сочетает

Абоненты NetByNet получат неограниченный доступ к видеопорталу Zoomby.ru на скорости до 10 Мбит/с Интернет-провайдер «Нэт Бай Нэт Холдинг» (торговая марка NetByNet) сообщил о том, что абоненты NetByNet получат н

Продукты TRENDnet испытаны на совместимость с оборудованием NetByNet TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, сообщил о положительных результатах тестирования в NetByNet. Успешно прошли испытательные тестирования и признаны совместимыми с оборудованием провайдера NetByNet следующие продукты TRENDnet: беспроводной Bluetooth USB-адаптер cтандарта

ФАС признал нарушение закона со стороны NetByNet Московское территориальное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассмотрело жалобу компании «Акадо-Столица» на компанию NetByNet, распространившую в конце этого лета рекламную продукцию, которую «Акадо» посчитала неэтичной. По итогам рассмотрения материалов дела регулятор признал нарушение двух статей законодате

Новые абоненты Netbynet получат бесплатный Dr.Web Компания «Доктор Веб» объявила о соглашении с известным московским провайдером Netbynet. C сентября 2008 г. все новые клиенты Netbynet и покупатели интернет-магазина

Московских провайдеров в Питере не ждут В настоящий момент провайдер NetByNet (занимает, по разным оценкам, 5–8% московского рынка ШПДИ) активно присматривается к Петербургу и ведет ряд переговоров с местными игроками, сообщил источник CNews в одной из инте

«Нэт Бай Нэт» планирует выйти на петербургский рынок ШПД Московская компания «Нэт Бай Нэт» (NBN) ведет переговоры о покупке одного из операторов в Санкт-Петербурге. Всего в 2008 году «Нэт Бай Нэт» готова потратить на поглощения $15 млн. Переговоры с «Нэт Бай Нэ

Интернет от NetByNet можно оплатить через «Единый кошелек» ный кошелек» объявил о сотрудничестве с одним из крупнейших Ethernet-операторов Москвы — компанией «Нэт Бай Нэт Холдинг» (торговая марка NetByNet). Абоненты NetByNet получили возможность быстро