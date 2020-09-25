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МегаФон NetByNet WiFire Нэт Бай Нэт Холдинг

МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг


25.09.2020 Экс-глава МГТС назначен генеральным директором Netbynet

Генеральным директором «Нэт Бай Нэт Холдинг», дочерней компании «Мегафона», стал Сергей Назаров. он вступил в должность 22 сентября 2020 г. Основными задачами Сергея во главе компании станет дальнейшее повышение эффек
20.07.2020 Wifire выпустил сервис умного дома c охранной системой

Оператор фиксированной связи Wifire представил новый сервис на базе роутера, который контролирует умные устройства и охранную систему «Гольфстрим». В роли центра управления умными устройствами используется Wi-Fi-роутер. Ро
29.04.2020 Wifire сохранит всем клиентам бесплатные улучшения тарифов и оставит доступ в Сеть при задолженности

Оператор фиксированной связи Wifire, входящий в структуру «Мегафона», объявил о продлении ранее введенных мер поддержки своих клиентов в условиях самоизоляции. Сроки будут скорректированы в зависимости от эпидемиологическо
20.03.2020 Wifire увеличивает скорость домашнего интернета и улучшает условия тарифов

постараемся оказать максимальную поддержку нашим клиентам», – отметил генеральный директор Wifire («Нэт бай нэт холдинг») Андрей Батанов. Введенные меры действуют до 30 апреля 2020 г., но могут
11.09.2019 NETBYNET запустил услугу «Wi-Fi Радар» для бизнеса

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», основной актив фиксированной связи ПАО «МегаФон», представило облачную

27.08.2019 «Мегафон» выпустил линейку тарифов с безлимитным интернетом. Цены

го ТВ. Линейка получила название «Объединяй!». Запуск был осуществлен совместно с телеком-компанией NetByNet, сообщает «Мегафон» на своем сайте. В линейку «Объединяй!» входят три тарифа: «Объед
03.06.2019 Netbynet начал принимать онлайн-платежи от юридических лиц через «Яндекс.кассу»

Интернет-оператор «Нэт бай нэт холдинг» (дочерняя компания «Мегафона») при помощи платежного провайдера «Яндекс.
21.12.2018 «МегаФон» совместно c Netbynet обновил услугу «Wi-Fi с авторизацией»

«МегаФон» совместно с дочерней компанией Netbynet провели полную модернизацию услуги «Wi-Fi с авторизацией». Обновленная услуга позволяет организовать Wi-Fi сеть любого масштаба «под ключ». Услуга будет полезна как для крупных клиенто
24.01.2018 Eset и Wifire запускают новый тариф на домашний интернет

Eset и Netbynet (бренд Wifire) представляют новый тариф на домашний интернет «Под защитой», включающ
07.06.2016 AT Consulting внедрила единую ERP-систему в Netbynet

сти перейти на функционирование в новой системе», — рассказал Андрей Батанов, генеральный директор «Нэт Бай Нэт Холдинг». «Это важное внедрение в ERP-портфеле нашей компании. Мы реализовали ком
15.01.2016 Каждый второй пользовать Wifire TV смотрел фильм «Ирония судьбы или с легким паром» 31 декабря

адиций в России, - говорит Алексей Назаров, директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании NetByNet. – Примечательно, что на больших экранах телевизоров зрители в Новогоднюю ночь предп
25.11.2015 NetByNet улучшил стабильность мобильного интернета Wifire Mobile

Оператор фиксированной связи «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) улучшает стабильность услуги безлимитного мобильного доступа

09.11.2015 NetByNet улучшает качество кабельного телевидения

Оператор фиксированной связи «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) переходит на новую платформу вещания аналогового телевидения.
09.10.2015 Видео-приложение Wifire TV предустановлено на телевизоры Philips Android TV

Компания TP Vision - производитель телевизоров Philips и оператор фиксированной связи «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) реализовали совместный проект, в рамках которого на телевизор
19.08.2015 NetByNet запустил мобильную версию «Личного кабинета»

Оператор фиксированной связи «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) запустил приложение для смартфонов на базе iOS и Android - «М
02.04.2015 Выручка Netbynet в 2014 г. превысила 5 млрд руб.

Группа компаний «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) продемонстрировала стабильный рост по результатам работы в 20
22.01.2015 «Дочка» «Мегафона» предложила безлимитный мобильный интернет в сети LTE

Принадлежащий «Мегафону» интернет-провайдер NetByNet запустил в Москве услугу мобильной передачи данных WiFire Mobile. NetByNet пр
22.12.2014 «Добро Mail.Ru» запустил благотворительный сервис для бизнеса

бейджем «Помогаю на Добре». Первые результаты сотрудничества прокомментировал генеральный директор «Нэт Бай Нэт Холдинг» Андрей Батанов: «Компания Netbynet является социально-ответственной комп
30.01.2014 Netbynet подписал 25 контрактов с государственными и корпоративными заказчиками

Компания Netbynet выиграла тендеры на оказание услуг связи в Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской областях и Чувашской республике на общую сумму 4,2 млн руб. Более 25 контрактов было подписано

17.01.2014 «Мегафон» и МТС одновременно начали строить карманных виртуальных операторов

«Мегафон» объявил о получении своей «дочкой» - интернет-провайдером NetByNet - лицензии виртуального сотового оператора (MVNO) и анонсировал его скорый выход на

24.12.2013 Подключиться к Netbynet теперь можно в «Евросети»

«Евросеть» и интернет-оператор фиксированной связи Netbynet, дочерняя компания «МегаФона», сообщили о начале приема заявок на подключение новых абонентов в салонах «Евросети» в более чем 300 салонах в Москве, Московской области и городах Центра
22.10.2013 NetByNet выходит на новые рынки ШПД

Интернет-провайдер NetByNet, дочерняя компания «МегаФона», завершил процесс приобретения операторов «ЛНТ» в г. Л
15.11.2012 Netbynet предложил абонентам неограниченный доступ к «Траве.ру»

Дочерняя компания «МегаФона» Netbynet предложила своим абонентам новую услугу: теперь они могут получить неграничный доступ к развлечениям портала «Трава.ру», оплачивая его с личного счета Netbynet. Месячный доступ

24.10.2012 Netbynet запустил услугу «Родительский контроль»

Интернет-провайдер Netbynet запустил услугу «Родительский контроль», которая позволит оградить детей от посещения нежелательных ресурсов в интернете. Составленный специалистами список запрещенных сайтов родители

23.08.2012 «Наносемантика» разработала умного виртуального консультанта для NetByNet

а, нацеленных на решение бизнес-задач, объявила о запуске «Инфа» для компании NetByNet. NetByNet ( «Нэт Бай Нэт Холдинг») — оператор широкополосного доступа в интернет и цифрового ТВ — по состо
22.08.2012 Netbynet запустил новые тарифные планы «Ураганный Интернет»

Дочерние компании «МегаФона» — «Нэт Бай Нэт Холдинг» и «Инетэра» — сообщили о запуске для абонентов Москвы, Московской област
27.06.2012 Андрей Батанов возглавил NetByNet

и интеграциям. С января по май 2012 г. Андрей Батанов занимал должность исполнительного директора «Нэт Бай Нэт Холдинг».
31.08.2011 Netbynet предоставил абонентам возможность подписки на легальное ПО

Интернет-провайдер Netbynet включил технологическую платформу компании «Рентсофт» на свой абонентский портал и запустил услугу «Софт по подписке». Отныне любой абонент провайдера может оформить подписку на програ
15.08.2011 Определены самые дешевые интернет-тарифы в Москве

ственную линейку тарифов на доступ в интернет), «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Акадо», «Центральный телеграф» (торговая марка Qwerty), «Национальные кабельные сети» (торговая марка Onlime) и Netbynet. Рейтинг составлен на основе сравнения цены доступа в интернет на различных скоростях от столичных провайдеров. Отдельный рейтинг составлен для комбинированных тарифных планов, включаю
10.06.2011 “Мегафон” вышел в московский интернет за $270 млн

«Мегафон» сообщил о приобретении 100% акций группы компаний NetByNet, оказывающей услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД), IP-телевидения и проводной телефонии в Москве и ряде регионов Центральной России. Предварительная цена приобретения состав
29.03.2011 Netbynet продается: Среди покупателей - МТС, «Мегафон» и «Ростелеком»

ии ходатайств компаний «Мегафон» и «Мобильные Телесистемы» (МТС) на покупку 100% акций офшора с Британских Виргинских островов Fairlie holding & finance. Офшор является головной структурой для группы Netbynet, объединяющей ряд интернет-провайдеров и альтернативных операторов Москвы и Центральной России. Ходатайство от МТС было подано от лица «дочки» оператора — холдинга кабельного телевиден
22.10.2010 Сайт «Акадо» признали лучшим среди московских провайдеров

лити), дизайн и мнение респондентов. Первое место занял сайт akado.ru, второе и третье: qwerty.ru и netbynet.ru. Netbynet.ru показал высокий уровень юзабилити, akado.ru успешно сочетает

09.07.2010 Абоненты NetByNet получат неограниченный доступ к видеопорталу Zoomby.ru на скорости до 10 Мбит/с

Интернет-провайдер «Нэт Бай Нэт Холдинг» (торговая марка NetByNet) сообщил о том, что абоненты NetByNet получат н
09.02.2009 Продукты TRENDnet испытаны на совместимость с оборудованием NetByNet

TRENDnet, производитель средств организации сети и беспроводных решений, сообщил о положительных результатах тестирования в NetByNet. Успешно прошли испытательные тестирования и признаны совместимыми с оборудованием провайдера NetByNet следующие продукты TRENDnet: беспроводной Bluetooth USB-адаптер cтандарта

21.10.2008 ФАС признал нарушение закона со стороны NetByNet

Московское территориальное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассмотрело жалобу компании «Акадо-Столица» на компанию NetByNet, распространившую в конце этого лета рекламную продукцию, которую «Акадо» посчитала неэтичной. По итогам рассмотрения материалов дела регулятор признал нарушение двух статей законодате
27.08.2008 Новые абоненты Netbynet получат бесплатный Dr.Web

Компания «Доктор Веб» объявила о соглашении с известным московским провайдером Netbynet. C сентября 2008 г. все новые клиенты Netbynet и покупатели интернет-магазина
11.06.2008 Московских провайдеров в Питере не ждут

В настоящий момент провайдер NetByNet (занимает, по разным оценкам, 5–8% московского рынка ШПДИ) активно присматривается к Петербургу и ведет ряд переговоров с местными игроками, сообщил источник CNews в одной из инте
09.06.2008 «Нэт Бай Нэт» планирует выйти на петербургский рынок ШПД

Московская компания «Нэт Бай Нэт» (NBN) ведет переговоры о покупке одного из операторов в Санкт-Петербурге. Всего в 2008 году «Нэт Бай Нэт» готова потратить на поглощения $15 млн. Переговоры с «Нэт Бай Нэ
25.03.2008 Интернет от NetByNet можно оплатить через «Единый кошелек»

ный кошелек» объявил о сотрудничестве с одним из крупнейших Ethernet-операторов Москвы — компанией «Нэт Бай Нэт Холдинг» (торговая марка NetByNet). Абоненты NetByNet получили возможность быстро
02.10.2007 Зона обслуживания «Нэт Бай Нэт Холдинг» выросла до 1,5 млн. домохозяйств

Компания «Нэт Бай Нэт Холдинг» объявила об объединении с сетями операторов «Дубки.ру» (ООО «Центр разви

Публикаций - 124, упоминаний - 160

МегаФон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 63
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 40
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 775 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 30
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 23
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 49 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 20
Центел - Центральный телеграф 395 19
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 770 15
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 283 13
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 789 11
МегаФон - Синтерра - Synterra 713 8
Ростелеком - Связьинвест 1650 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1022 7
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 31 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1915 7
МегаФон - Находка Телеком 7 6
Yandex - Яндекс 6139 6
ZyXEL Communications 288 5
Максима ГК - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 118 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 760 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 1 4
Samsung Electronics 9874 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 280 4
Microsoft Corporation 23868 4
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 62 4
LG Electronics 3518 3
Dr.Web - Доктор Веб 1154 3
TP-Link - ТП-Линк 194 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 19 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 413 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 526 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 601 3
7342 3
МегаФон Ритейл 68 3
Google LLC 11109 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 62 3
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 91 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 401 3
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 37 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 6
ГПБ - Газпромбанк 974 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 5
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 141 4
РЖД - Российские железные дороги 1705 3
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 112 3
Россети Ленэнерго 68 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 110 3
Газпром ПАО 1179 2
ПромСвязьКапитал 75 2
ВТБ - ВТБ24 608 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 52 2
Евросеть 1397 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 339 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 68 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 401 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 164 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 2
Медиа-1 26 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 2
Связной ГК 1340 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 1
Медиа-1 - Выбери Радио радиохолдинг 11 1
LEGO 205 1
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 14 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 44 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 139 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 136 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 1
TMT Investments 110 1
Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 196 1
Garsdale Services 20 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 14 1
Лесные дали - пансионат 19 1
Технопарка высоких технологий Югры 1 1
Мир БРИКС - Центр компетенции и аккредитации 1 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 39 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 7
Мосгортранс ГУП 95 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 5 3
Правительство Москвы 1871 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 2
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 27 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 329 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 372 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 163 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 10 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 56 1
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 22 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 48 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 234 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 63 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 297 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 123 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 381 1
Петербургский метрополитен ГУП 82 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 187 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 1
Федеральное собрание Российской Федерации 152 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 143 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 301 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 2
РосКомСвобода - Общественная организация 23 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 1 1
СРП - Союз Российских Писателей 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 202 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 18 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 9 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 66
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 49
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3121 35
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 603 32
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 27
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 588 24
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2981 23
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 352 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 20
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 80 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 19
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3292 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 16 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 12
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ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 13 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2033 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 3698 10
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet 1814 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 10
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 2 10
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видеопрокат 181 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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