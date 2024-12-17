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Максимов Андрей



17.12.2024 Андрей Максимов, «Гринатом»: Наше ИИ-решение позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца 1
03.06.2021 «Камаз» и SAP будут сотрудничать в области машинного зрения и планирования производства 1
03.06.2021 ПАО «КамАЗ» и фирма «1С» заключили соглашение о расширении сотрудничества 1
29.09.2020 Таинственные хакеры открыли охоту на белорусских оппозиционных киберпартизан 1
30.04.2020 Когда компании пора переходить на новую СХД 1
01.06.2017 «1С» поможет КАМАЗу с внедрением комплекса решений «1С:Корпорация» 1
21.12.2016 Конструктор чат-ботов Inf.Ai от «Наносемантики» интегрирован с Viber 1
24.06.2016 «Наносемантика» запустила сервис по созданию «умных» чат-ботов для e-commerce 1
23.06.2016 В «Сколково» разработали конструктор для создания интеллектуальных чат-ботов 1
10.08.2011 «Мэви-Рус» внедрила SAP ERP 1
18.02.2011 40 департаментов КАМАЗ объединены единой ИС на базе «1С:Предприятия 8» 1
31.10.2008 «Открытые Технологии» открыли представительства в Казахстане и Узбекистане 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Максимов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5277 3
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 45 3
8213 3
Telegram Group 1983 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 2
Broadcom - VMware 2359 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
X Corp - Twitter 2845 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
Google LLC 11775 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Oracle Corporation 6688 1
Казахтелеком 337 1
Открытые технологии 701 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
Интелком 22 1
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 109 1
Webmoney 542 1
ALPE consulting - АЛЬПЕ консалтинг 10 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 4
БУТБ - Белорусская универсальная товарная биржа 4 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
КамАЗ Мастер 13 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 1
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 19 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 105 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Rakuten Viber 627 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 2
1С:Корпорация 48 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
WhatsApp Messenger 1082 1
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 13 1
HPE InfoSight 22 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
HPE Synergy 57 1
HPE 3PAR 102 1
HPE Web Service Advisor - HP Web Services Registry 3 1
HPE Timeless Storage 3 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
HPE Cloud Volumes 7 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
МегаФон - NetByNet - WiFire TV 9 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 61 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
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