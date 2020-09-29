Таинственные хакеры открыли охоту на белорусских оппозиционных киберпартизан

Против белорусских киберпартизан, обличающих действующую власть Белоруссии, выступили киберконтрпартизаны, поддерживающие Александра Лукашенко. Они начали взгламывать оппозиционные ресурсы и угрожать хакерам, выступающим против Президента Белоруссии.

Белорусские интернет-войска

Таинственная группировка хакеров-киберконтрпартизан выступает в поддержку силовиков и действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и взламывает оппозиционные белорусские ресурсы. Она также начала угрожать киберпартизанам, другой группе хакеров, действующих против нынешней власти в стране.

Первым ударом киберконтрпартизан стал взлом белорусского сетевого издания Kyky, существующего с 2010 г. Они оставили на этом портале послание в виде 30-секундного обращения, адресованное тем, кто, сидя за монитором, борется за свержение действующей власти в Белоруссии.

«Мы сторонники Лукашенко. Нам известно о вашей разработке системы распознавания лиц, позволяющей деаномизировать сотрудников силовых структур, а также о взломе их счетов. Силовики честным трудом зарабатывали эти деньги, разгоняя толпу нерадивых протестантов, поэтому мы не приемлем такого безобразия и хотим восстановить справедливость. Знайте, “Кибер Партизаны”, вы тоже не защищены! И мы вас не боимся. До встречи», – сказано в послании. Текст зачитывал искусственно измененный голос.

Скриншот взломанного сайта Kyky.org

Отметим, что в Kyky есть раздел «Боль», состоящий преимущественно из статей, направленных против властей Белоруссии.

О каком распознавании лиц идет речь

В сообщении контркиберпартизан, возможно, говорится о системе распознавания лиц, которая раскрывает личность силовиков. О ведущейся работе над ней прямым текстом говорил белорусский художник и разработчик игр Андрей Максимов в видеоролике «Искусственный интеллект снимает маски с ОМОНа».

Кадр из ролика «Искусственный интеллект снимает маски с ОМОНа»

Данный ролик был опубликован на YouTube 24 сентября 2020 г. и на момент публикации материала суммарное число его просмотров превысило 1,07 млн. В нем демонстрировалась некая программа, способная идентифицировать личность сотрудника ОМОН по видимой части его лица и найти его персональные данные.

Кто оставил послание

Обращение киберконтрпартизан было прикреплено в виде MP3-файла к публикации с недвусмысленным заголовком «Вы взломаны» и фотографией Александра Лукашенко с его тайной инаугурации, состоявшейся 23 сентября 2020 г. О проведении церемонии инаугурации никто не объявлял заранее, а ее трансляция не велась ни по телевидению, ни по радио.

Сотрудники Kyky заявили, что к публикации послания на своем сайте не имеют никакого отношения. «Взломщики обратились не по адресу: мы не разрабатывали систему распознавания лиц, а также никак не относимся к группировке киберпартизан. Нам лестно такое внимание – но в следующий раз просим выбрать для взлома сайт, на котором данный контент будет выглядеть более аутентично», – отметили работники портала.

Главред Kyky покинула Белоруссию

Важно отметить, что в конце августа 2020 г. главный редактор Kyky Анастасия Рогатко и часть сотрудников издания уехали из Белоруссии. Об этом Рогатко сообщила на своей странице в Facebook. Нынешнее их местоположение неизвестно.

Деятельность киберпартизан

Группировка киберпартизан впервые заявила о себе в сентябре 2020 г. В течение нескольких дней хакеры взломали целый список сайтов госорганов и несколько порталов государственных систем.

В частности, взлому подверглись сайт МВД Белоруссии (дважды), портал госзакупок, сайт Управделами Президента Белоруссии, а также Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ). На момент публикации материала одним из последних выпадов киберпартизан была атака 26 сентября 2020 г. на онлайн-вещание телеканалов «Беларусь 1» и «Общенациональное телевидение» (ОНТ).

Результат взлома телеканала «Беларусь 1»

Данная атака тоже возымела успех – в результате нее вместо обычных телепрограмм из своей сетки вещания оба канала транслировали кадры избиения силовиками протестующих против результатов выборов президента, прошедших в Белоруссии в начале августа 2020 г.

Помимо перечисленного, киберпартизаны могут иметь отношение к утечкам персональных данных взлом банковских счетов сотрудников белорусского МВД. На 29 сентября 2020 г. подтверждений этому не было.

С чего все началось

Начало событиям, происходящим в Белорусскии, положили президентские выборы, состоявшиеся 9 августа 2020 г. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз и одержал победу с результатом 80,1% голосов против 10,12% у другого кандидата, Светланы Тихановской.

На время президентских выборов, как сообщал CNews, интернет в Белоруссии был отключен в масштабах всей страны. Пользователи лишились доступа к тысячам веб-сайтов, от малоизвестных, до крупнейших, включая Facebook, Twitter, YouTube и даже просто поисковый сервис Google. Мессенджерам тоже досталось – из строя вышли Telegram, WhatsApp и Viber. Никаких исключений не было – блокировались даже новостные СМИ.

Неработоспособность интернета в Белоруссии продолжалась до 11 августа 2020 г. Александр Лукашенко заявил, что причиной блокировки стала вовсе не блокировка по решению властей страны, а массовая кибератака из-за рубежа.

Победа Лукашенко на выборах стала поводом для крупномасштабных акций протеста по всей стране, в которых участвуют тысячи и десятки тысяч человек. О непризнании Лукашенко Президентом Белоруссии заявил и Европарламент – об этом говорится в его резолюции, за которую проголосовали 574 парламентария. Еще 37 высказались против, а 82 парламентария воздержались.