«Камаз» и SAP будут сотрудничать в области машинного зрения и планирования производства

«Камаз» и SAP подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках партнерства компании будут развивать экспертизу в области построения эффективных процессов управления для автомобилестроительной промышленности. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора «Камаза» Андрей Максимов и заместитель генерального директора SAP CIS Алексей Леонтович.

Планируется работа над инновационными проектами по распознаванию деталей при помощи технологий машинного обучения и технического зрения. Помимо этого, сотрудничество затронет процессы оперативного управления производством и документооборотом в закупках, бюджетирования и финансовой консолидации, а также планирования обеспечения производства. Соглашение также предусматривает применение в «Камазе» новых технологий SAP по управлению данными и отработку процессов миграции на новые программные решения SAP в условиях реально функционирующего промышленного предприятия.

«Этот меморандум – новый этап цифровой трансформации «Камаза», в рамках которого мы хотим развивать нашу ИТ-инфраструктуру, основываясь на лучших мировых практиках. Мы понимаем всю важность сотрудничества в области цифровых и информационных технологий и стремимся к дальнейшему укреплению и развитию нашего бизнеса с использованием инновационных инструментов», – отметил Андрей Максимов, заместитель генерального директора, финансовый директор «Камаза».

«Цифровая трансформация является неотъемлемой частью стратегии развития большинства компаний на российском рынке. Для того, чтобы успешно достигать поставленных целей, важно выбирать ИТ-продукты, которые уже доказали свою эффективность. SAP работает с крупнейшими автомобилестроительными концернами во всем мире. У нас есть лучшие цифровые практики и отраслевой опыт, которыми мы будем рады поделиться в рамках партнерства с «Камазом», – отметил Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.