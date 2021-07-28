Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ефимов Альберт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 59
Ефимов Альберт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
|Bakulin Motors Group - Бакулин Моторс Групп - VolgaBus 5 2
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 2
|АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
|Березий Екатерина 9 4
|Кузнецов Станислав 64 2
|Южаков Алексей 23 2
|Семенов Александр 69 2
|Бакулин Алексей 2 2
|Андреев Сергей 40 1
|Степанов Антон 56 1
|Демидов Михаил 132 1
|Бернадотт Александра 1 1
|Туполев Алексей 1 1
|Кононов Алексей 2 1
|Мещеряков Арсений 1 1
|Reiner Robert - Рийнер Роберт 1 1
|Волож Аркадий 181 1
|Ханин Александр 42 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Конышев Владимир 2 1
|CNews Analytics 1992 2
|ETH Zurich - Institute of Robotics and Intelligent Systems - Sensory-motor systems - Институт робототехники и интеллектуальных системы Швейцарской высшей технической школы Цюриха 1 1
|Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771019, в очереди разбора - 674701.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771019, в очереди разбора - 674701.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru