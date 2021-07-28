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Ефимов Альберт


28.07.2021 Команда студентов НИТУ «МИСиС» заняла первое место в хакатоне Whoosh Mobility Hack 1
30.03.2021 Сбербанк и «Росатом» будут совместно исследовать возможности квантовых технологий 1
10.04.2020 Сбербанк разработал прототип робота-дезинфектора 1
16.04.2019 Российский экзоскелет Exobelt испытают в лаборатории робототехники Сбербанка 1
28.05.2018 Сбербанк представил роботов-помощников для людей с инвалидностью 1
22.12.2017 Сбербанк поддержит разработчиков ПО для антропоморфного робота Федора 1
27.02.2017 Российские роботы Promobot начнут осваивать турецкий рынок 1
08.02.2017 Проект беспилотного электробуса «MatrЁshka» получит поддержку в рамках НТИ 1
21.12.2016 Конструктор чат-ботов Inf.Ai от «Наносемантики» интегрирован с Viber 1
27.10.2016 «Промобот» представил новую версию Promobot V.3 1
17.10.2016 Экзоскелет «ЭкзоАтлет» протестируют как средство реабилитации для пациентов с диагнозом «рассеянный склероз» 1
11.10.2016 Российские команды прошли в финал международных соревнований ассистивных технологий 1
19.09.2016 Сборная России примет участие в Первом международном «Кибатлоне» 1
01.07.2016 Голосовой помощник SVA от Speereo оптимизирует работу проектировщиков 1
24.06.2016 «Наносемантика» запустила сервис по созданию «умных» чат-ботов для e-commerce 1
20.06.2016 «Сколково» станет площадкой для тестирования умного городского транспорта 1
02.06.2016 VisionLabs создала открытую платформу компьютерного зрения вместе с Facebook и Google 1
09.03.2016 Приложение Remoto превратило смартфон в дистанционный пульт для автомобиля 2
17.09.2015 «Кузнеч» разработала сервис мобильного поиска товаров интернет-магазина по фото 1
14.08.2015 В Москве стартовали клинические исследования первого российского медицинского экзоскелета 1
11.08.2015 Робот из «Сколково» поступил на работу в салон «Билайн» 2
11.06.2015 КАМАЗ и «Сколково» будут совместно разрабатывать беспилотники 1
24.03.2015 В «Сколково» состоялось нашествие роботов 1
19.03.2015 На Skolkovo Robotics впервые в России будет представлен дизайн-хакатон 1
02.03.2015 Promobot стал резидентом «Сколково» 2
19.01.2015 «Сколково»: Сколковский робоцентр — история штучных проектов 13
27.11.2014 Альберт Ефимов: Россия должна создать свои платформы для робототехники 7
28.10.2014 Большие данные: новые возможности для госсектора 1
14.08.2014 «ЭкзоАтлет» пришел в «Сколково» 1
25.04.2013 «Астерос лабс» представила универсальный интерфейс для регистрации авиапассажиров 2
14.03.2013 Резидент «Сколково» предложил инновационный продукт для организации мобильных рабочих мест 1
25.01.2013 Молодые разработчики из Томска и Казани получили $110 тыс. от фонда посевного финансирования Microsoft 1
14.12.2012 Компания «Фрукт» получила 9 млн руб. от «Сколково» на разработку мобильного диагностического устройства 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: безопасность мобилизует "облака" 1
04.10.2012 Минкомсвязи создало экспертный совет по развитию отрасли ИТ 1
14.11.2011 ESET NOD32 защищает резидентов «Сколково» 1
19.04.2011 ЦОДы в России дают повод для полемики 1

Публикаций - 37, упоминаний - 59

Ефимов Альберт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 4
Сбербанк Лаборатория робототехники 10 3
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 2
Google LLC 7198 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
SAP SE 3228 1
АйТи 754 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Samsung Electronics 5749 1
Neurobotics - Нейроботикс 4 1
ExoAtlant - ЭкзоАтлант 1 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Bakulin Motors Group - Бакулин Моторс Групп - VolgaBus 5 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 1
Google Android 10752 3
Microsoft SQL Server 799 1
Microsoft Azure 1171 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Microsoft Windows 864 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Microsoft Kinect 42 1
ExoAtlant ExoBelt 1 1
Березий Екатерина 9 4
Кузнецов Станислав 64 2
Южаков Алексей 23 2
Семенов Александр 69 2
Бакулин Алексей 2 2
Андреев Сергей 40 1
Степанов Антон 56 1
Демидов Михаил 132 1
Бернадотт Александра 1 1
Туполев Алексей 1 1
Кононов Алексей 2 1
Мещеряков Арсений 1 1
Reiner Robert - Рийнер Роберт 1 1
Волож Аркадий 181 1
Ханин Александр 42 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Ковнир Евгений 71 1
Конышев Владимир 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 5
Европа 3798 3
Япония 2827 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Франция - Французская Республика 2150 2
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Европа Западная 621 1
Украина 3417 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Восточная Европа 1698 1
Казахстан - Республика 2661 1
Россия - Астрахань 242 1
Швейцария - Цюрих 106 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
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ETH Zurich - Institute of Robotics and Intelligent Systems - Sensory-motor systems - Институт робототехники и интеллектуальных системы Швейцарской высшей технической школы Цюриха 1 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
Skolkovo Robotics Forum 7 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771019, в очереди разбора - 674701.
Создано именных указателей - 46354.
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