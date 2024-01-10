Российские ученые поставили под сомнение вывод исследователей из Китая о возможности взлома квантовых алгоритмов

Коллектив ученых Университета МИСИС, РКЦ и «Сбера» провел глубокий анализ вычислений, используемых исследователями из Китая при имитации взлома криптосистемы с помощью 400+ кубитного квантового компьютера, и поставил под сомнение их сенсационный вывод о революции в криптографии. Российские ученые считают, что алгоритм коллег нерабочий из-за «подводных камней» в классической части и сложности реализации квантовой. Об этом CNews сообщил представитель Университета МИСИС.

RSA является одной из первых криптосистем с открытым ключом и широко используется для безопасной передачи данных. Считается, что большинство используемых в настоящее время криптосистем с открытым ключом защищены от атак через обычные мощные компьютеры, но не через квантовые.

В декабре 2022 г. ученые из Китая опубликовали статью, в которой рассказали, что им удалось разложить на множители 48-битовое число, смоделировав взлом RSA-алгоритма, с помощью 10-кубитного квантового компьютера. Основываясь на классическом методе факторизации Шнорра, авторы используют квантовое ускорение для решения задачи поиска короткого вектора в решетке (SVP, shortest vector problem) небольшой размерности – что позволило им сделать сенсационное заявление о том, что для факторизации, то есть разложения большого числа на множители, требуется меньше кубитов, чем его длина, а также квантовые схемы меньшей глубины, чем считалось ранее. Исследователи пришли к выводу, что можно взломать 2048-битовое число с помощью компьютера с 372 физическими кубитами, хотя ранее считалось, что для этих целей необходимо 20 млн. После того как IBM продемонстрировала готовность 433-кубитового квантового процессора Osprey, многие усомнились в надежности современной асимметричной криптографии и постквантовых криптосистем, основанных на SVP-вычислениях.

Исследователи НИТУ МИСИС, РКЦ и «Сбер» считают вывод о возможности взлома 2048-битового RSA-алгоритма поспешным.

«Метод Шнорра не имеет точной оценки сложности. Основная трудность заключается не в решении одной кратчайшей векторной задачи, а в правильном подборе и решении множества таких задач. Из этого следует, что этот способ, вероятно, не подходит для чисел RSA таких размеров, которые используются в современной криптографии», – сказал Алексей Федоров, директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ.

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Ученые подчеркивают, что метод, используемый исследователями из Китая, дает только приближенное решение задачи, которое можно легко получить для небольших чисел и маленьких решеток, но практически невозможно для реальных параметров криптосистем. Подробности исследования опубликованы в одном из ведущих научных журналов IEEE Access (Q1).

«Наука двигается вперед не только за счет получения собственных позитивных результатов, но и за счет скрупулезного, критического анализа результатов других исследовательских команд. Мы показали подводные камни, которые возникают в предложенном китайскими коллегами алгоритме для взлома современных алгоритмов шифрования. Однако несмотря на то, что конкретная реализация может быть неэффективной, квантовый компьютер все же может стать серьезным риском информационной безопасности в будущем. Поэтому уже сейчас имеет смысл рассматривать способы минимизации этих рисков», – отметил Альберт Ефимов, к. ф. н., заведующий кафедрой инженерной кибернетики НИТУ МИСИС, вице-президент-директор Управления исследований и инноваций Сбербанка.

Исследователи утверждают, что метод ученых из Китая не ведет к мгновенному взлому существующих криптоалгоритмов, однако появление новых классических и квантовых алгоритмов криптоанализа – это неизбежный шаг к внедрению постквантовой криптографии.