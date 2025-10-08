Разделы

Бакулин Алексей


УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 «Ассоциация ФинТех» и Межгосударственный банк подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере финансовых и информационных технологий 1
08.02.2017 Проект беспилотного электробуса «MatrЁshka» получит поддержку в рамках НТИ 1
20.06.2016 «Сколково» станет площадкой для тестирования умного городского транспорта 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бакулин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Bakulin Motors Group - BMG - Бакулин Моторс Групп - БМГ - VolgaBus 7 2
Аврора КБ - Студенческое конструкторское бюро 12 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 426 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3208 2
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Талант и успех - Общественный фонд 19 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3238 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12796 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6719 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1182 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33326 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71493 1
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 86 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1782 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9196 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16936 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 923 1
Ефимов Альберт 43 2
Медведев Дмитрий 1661 1
Савельев Виталий 53 1
Богачев Игорь 182 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1669 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19994 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31333 2
Энергетика - Energy - Energetically 5432 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2822 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6274 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3666 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6214 1
Экономический эффект 1176 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 254 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 385 1
