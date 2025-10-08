Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бакулин Алексей
УПОМИНАНИЯ
Бакулин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 2
|Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
|Bakulin Motors Group - BMG - Бакулин Моторс Групп - БМГ - VolgaBus 7 2
|Аврора КБ - Студенческое конструкторское бюро 12 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 426 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3208 2
|Совет при президенте Российской Федерации 199 1
|Ефимов Альберт 43 2
|Медведев Дмитрий 1661 1
|Савельев Виталий 53 1
|Богачев Игорь 182 1
|Россия - РФ - Российская федерация 154288 2
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1669 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391688, в очереди разбора - 733231.
Создано именных указателей - 184158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.