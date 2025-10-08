«Ассоциация ФинТех» и Межгосударственный банк подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере финансовых и информационных технологий

«Ассоциация ФинТех» и Межгосударственный банк подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере финансовых и информационных технологий. Меморандум заключен в целях создания основы для сотрудничества в областях финансовых и информационных технологий, информационной безопасности, аналитики и исследований, а также обеспечивает возможность заключения в будущем договора об ассоциированном членстве в АФТ. Об этом CNews сообщили представители «Ассоциации ФинТех».

Подписанный Меморандум устанавливает партнерские отношения между Ассоциацией и банком, что будет способствовать обмену опытом, совместному участию в разработке направлений, стандартов, проектов, концепций финансовых технологий и подходов к их внедрению, консолидации усилий по развитию технологий, формированию новых сервисов и продуктов, выстраиванию клиентских путей, проведению технологических инициатив (прототипирования) и консультаций.

«Мы создаем условия для эффективного и долгосрочного сотрудничества, которое будет способствовать устойчивому развитию технологического и финансового рынков в СНГ и других странах, расширению возможностей для взаимовыгодного взаимодействия участников и партнеров АФТ», — сказал Максим Григорьев.

Документ подписали генеральный директор «Ассоциации ФинТех» Максим Григорьев и президент Межгосударственного банка Алексей Бакулин.