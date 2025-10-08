Разделы

Цифровизация ИТ в банках
|

«Ассоциация ФинТех» и Межгосударственный банк подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере финансовых и информационных технологий

«Ассоциация ФинТех» и Межгосударственный банк подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере финансовых и информационных технологий. Меморандум заключен в целях создания основы для сотрудничества в областях финансовых и информационных технологий, информационной безопасности, аналитики и исследований, а также обеспечивает возможность заключения в будущем договора об ассоциированном членстве в АФТ. Об этом CNews сообщили представители «Ассоциации ФинТех».

Подписанный Меморандум устанавливает партнерские отношения между Ассоциацией и банком, что будет способствовать обмену опытом, совместному участию в разработке направлений, стандартов, проектов, концепций финансовых технологий и подходов к их внедрению, консолидации усилий по развитию технологий, формированию новых сервисов и продуктов, выстраиванию клиентских путей, проведению технологических инициатив (прототипирования) и консультаций.

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

«Мы создаем условия для эффективного и долгосрочного сотрудничества, которое будет способствовать устойчивому развитию технологического и финансового рынков в СНГ и других странах, расширению возможностей для взаимовыгодного взаимодействия участников и партнеров АФТ», — сказал Максим Григорьев.

Документ подписали генеральный директор «Ассоциации ФинТех» Максим Григорьев и президент Межгосударственного банка Алексей Бакулин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Россиянам позволили платить картами «Мир» без самих карт. Способ хитрый, но доступен не всем

CNews — 25 лет лидерства

Вклад в ПСБ можно будет открыть на «Банки.ру»

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

У россиян отберут банковские карты, исключительно ради безопасности. Кто под ударом

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще