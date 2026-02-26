Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190973
ИКТ 14730
Организации 11410
Ведомства 1494
Ассоциации 1082
Технологии 3553
Системы 26625
Персоны 83055
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Кабинет министров Японии Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии Министерство почты и телекоммуникаций Японии

Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии

СОБЫТИЯ


26.02.2026 Силовики обыскивают офис Microsoft в Японии 1
02.03.2021 «Почта России» запустила онлайн-витрину c российскими товарами в Японии 1
27.04.2017 Mitsubishi Electric представила 28 ГГц антенну и модуль для базовых станций 5 поколения 1
16.12.2016 Россия и Япония подписали шесть соглашений о сотрудничестве в сфере ИКТ 1
02.10.2015 Создана первая в мире ЖК-панель 8К для мониторов 1
28.10.2014 Большие данные: новые возможности для госсектора 1
29.04.2014 Япония будет использовать большие данные при эвакуации 1
12.03.2013 Panasonic разрабатывает приемопередатчик миллиметровых волн со встроенной самокалибровкой для мобильных устройств 1
29.01.2013 Япония перейдет на Ultra HD вещание в 2014 г. 1
30.01.2008 В Японии запретят рассылку спама без согласия получателей 1
21.08.2007 Японцы создают замену интернету 1
20.08.2007 Японцы создают замену интернету 1
09.08.2005 Японцы занялись разработкой нового телекоммуникационного спутника 1
26.07.2004 Японское правительство вводит налог на Wi-Fi 1
14.07.2003 Япония: снижение числа DSL-подключений продолжается 1
11.04.2003 Число DSL-подключений в Японии превысило 7 млн. 1
04.04.2003 Число широкополосных подключений в Японии достигло 8,8 млн. 1
23.12.2002 Низкоорбитальные дирижабли придут на замену спутникам связи 1
23.05.2002 К концу года более 50% DSL-рынка придется на aзиатско-тихоокеанский регион 1
08.02.2001 Через 10 лет Япония полностью перейдет на цифровое телевидение 1
06.02.2001 Министерство связи Японии одобрит введение режима L-mode в cетях связи NTT 1
05.12.2000 Японское правительство начнет тестирование сети IPv6 1
17.11.2000 Японское правительство намерено провести существенные структурные изменения в NTT 1
20.09.2000 NTT откроет свои оптоволоконные сети конкурентам 1
28.07.2000 Marubeni и Mitsubishi Estate создадут новую телекоммуникационную сеть в центре японской столицы 1
07.07.2000 Мэр японского города Хирата приказал всем служащим раз в неделю отказаться от использования компьютеров 1
22.06.2000 27 миллионов японцев пользуются интернетом 1
21.06.2000 К 2005 году оборот японского рынка B2B вырастет до $980 млрд. 1
24.05.2000 Японцы в 1999 году потратили в Интернете $3.26 млрд. 1
26.04.2000 Японская группа J-Phone объявила об объединении 9 своих компаний в три в преддверии внедрения нового формата мобильной связи IMT-2000 1
18.04.2000 Fujitsu представила новые чипы памяти 64 Мбит FCRAM 1
13.04.2000 Министерство почты и телекоммуникаций Японии намерено оштрафовать компании Oki и Fujitsu за неполадки в банкоматах их производства 1
13.04.2000 В Японии число пользователей i-mode сервиса от NTT DoCoMo выросло до 5,7 млн. 1
14.03.2000 NTT DoCoMo введет пакетную передачу данных 64 кбит/с для своих портативных спутниковых телефонов 1
26.11.1999 Япония стремится к единому стандарту приемника цифрового вещания 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Кабинет министров Японии и организации, системы, технологии, персоны:

NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 7
Fujitsu 2070 3
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 131 3
X Corp - Twitter 2916 2
Meta Platforms - Facebook 4560 2
Sharp Corporation 1051 2
NTT West - Nippon Telegraph and Telephone West Corp 23 1
Teledesic - BATSAT - Broadband Advanced Technologies Satellite 18 1
Marunouchi Direct Access 1 1
Pendrell Corporation - New ICO - ICO Global Communications 16 1
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 49 1
Amazon Inc - Amazon.com 3168 1
Yandex - Яндекс 8652 1
Microsoft Corporation 25356 1
LG Electronics 3687 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
Toshiba Corporation 2959 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 889 1
БАРС Груп 563 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 1
Sony 6644 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2660 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 198 1
McKinsey & Company Int 282 1
China Mobile 424 1
OKI - ОКИ Системс Рус 172 1
TI - Texas Instruments Incorporated 827 1
Globalstar - Глобалстар 185 1
JDI - Japan Display Inc 26 1
Google LLC 12360 1
NTT Com - NTT Communications 86 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 140 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 232 1
NTT East - Nippon Telegraph and Telephone East Corp - NTT-ME 38 1
J-Phone 95 1
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 90 1
Hitachi Fujitsu Plasma Display 32 1
Почта России ПАО 2270 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 2
Marubeni - Марубени 15 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Boeing 1021 1
SoftBank Group 273 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 690 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Lockheed Martin 767 1
Asahi Glass 47 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 188 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13082 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4839 2
Japan Post Holdings - Japan Post Service - Japan Post Network - Почта Японии - Государственная почтовая служба Японии 9 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3161 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5349 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1413 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6357 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2271 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1463 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3287 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2761 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 447 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 932 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 132 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22069 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17240 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28995 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10545 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9621 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13078 4
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 561 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14405 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7208 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2357 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4865 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7379 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17877 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25613 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9523 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3750 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2391 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6337 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25778 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7484 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1137 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 399 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 2
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 375 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 630 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4376 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11365 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8416 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1266 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8184 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13133 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3932 2
Аналоговые технологии 2840 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3127 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3946 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1831 2
Русское воздухоплавательное общество - БАРС - Беспроводная Аэростатная РадиоСеть 5 1
Pexels 87 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1057 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7420 1
Microsoft Office 4011 1
Microsoft Windows 16462 1
Microsoft Azure 1473 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5948 1
Oracle Java - язык программирования 3361 1
Acer Predator 217 1
Microsoft Teams - MS Teams 632 1
Microsoft Office 365 991 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 834 1
Apple iPhone 6 4862 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 503 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 582 1
Apple iMac - Серия моноблоков 463 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 93 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 182 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 1
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 1
IBM Big Data 15 1
City Council of Madrid - Ayuntamiento de Madrid - Городской совет Мадрида - MiNT - Madrid iNTeligente - Умный Мадрид 1 1
Lindstrand Per - Линдстранд Пер 4 1
Путин Владимир 3393 1
Никифоров Николай 1137 1
Скатин Алексей 33 1
Сизоненко Григорий 44 1
Ефимов Альберт 43 1
Поляков Илья 3 1
Носик Антон 106 1
Велихов Евгений 36 1
Лихарев Сергей 25 1
Фортов Владимир 16 1
Бендин Сергей 10 1
Вологодский Сергей 2 1
Япония 13580 33
Россия - РФ - Российская федерация 158923 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 6
Япония - Токио 1012 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 4
Южная Корея - Республика 6890 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 2
Европа 24703 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 2
Япония - Окинава 26 1
Япония - Хонсю - Кансай 5 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4124 1
Земля - планета Солнечной системы 10704 1
Азия - Азиатский регион 5777 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3063 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Исландия 250 1
Европа Восточная 3124 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3607 1
Канада 5001 1
Израиль 2791 1
США - Нью-Йорк 3156 1
Испания - Мадрид 176 1
Нидерланды - Амстердам 624 1
Бразилия - Федеративная Республика 2462 1
Китай - Тайвань 4154 1
Испания - Королевство 3776 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1443 1
США - Колумбия - Вашингтон 1460 1
Португалия - Португальская Республика 941 1
Греция - Греческая Республика 999 1
США - Вашингтон - Сиэтл 404 1
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3252 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 1
Япония - Осака 145 1
Норвегия - Осло 119 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 1
Югославия 74 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10559 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6403 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9737 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5985 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6388 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10798 2
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 509 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1336 2
Йена - денежная единица Японии 500 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1839 2
Информационный взрыв - Information explosion - Информационная перегрузка - Information overload - Информационная революция 31 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4274 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6711 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5833 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3813 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11821 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4783 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3736 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1563 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6802 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 1
Экономический эффект 1218 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 767 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 229 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11471 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4694 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Английский язык 6902 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7620 1
Ирак - Война в Персидском заливе 223 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5752 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6303 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 542 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 1
Bloomberg 1561 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 307 1
Российская газета 279 1
Госрасходы - портал 70 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 847 1
Total Telecom 613 1
Newsbytes News Network 379 1
Dow Jones Business News 88 1
Kyodo 47 1
The Economist 48 1
Kyodo News 26 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
IDC - International Data Corporation 4950 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
РАН - Российская академия наук 2042 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 109 1
NICT - National Institute of Information and Communications Technology - Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии 9 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 728 1
CEATEC 45 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421906, в очереди разбора - 726620.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще