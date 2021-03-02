«Почта России» запустила онлайн-витрину c российскими товарами в Японии

«Почта России» в сотрудничестве с Japan Post, при участии «Российского экспортного центра» (РЭЦ) и поддержке Торгового представительства России в Японии запустила цифровую торговую витрину с российскими товарами. Цель проекта — дать российскому малому и среднему бизнесу возможность экспортировать свои товары в Японию с помощью цифрового канала сбыта.

На площадке можно приобрести продукты питания, косметику, аксессуары и другие товары от 27 российских экспортеров. Отдельный раздел сайта посвящен изделиям народного промысла – палехской росписи (шкатулкам и украшениям) и изделиям из серебра. В будущем «Почта» планирует увеличить число представленных производителей и категорий. Первый месяц сервис будет работать в пилотном режиме.

«Пилотирование проекта в Японии — один из этапов создания экспортного решения для электронной торговли на международных рынках. Такой цифровой и инфраструктурный продукт простимулирует экспортную активность российских производителей, что, в свою очередь, повысит спрос на отечественную продукцию. «Почта России» объединяет в себе экспортно-логистическую инфраструктуру, сервисную составляющую и электронный канал сбыта, диверсифицированный для каждой страны. Мы рассчитываем, что результаты пилота позволят нам собрать маркетинговые и коммерческие данные для дальнейшего масштабирования и оптимизации бизнес модели», — отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции «Почты России».

«Почта России» – наш стратегический партнер в направлении создания и развития каналов онлайн-экспорта российской продукции. Японское направление мы считаем действительно перспективным для товаров из России: это высокомаржинальный рынок, где российские производители могут быть по-настоящему конкурентоспособными по качеству и цене. Интернет-торговля позволяет знакомить японскую аудиторию с российскими товарами в привычном для потребителя формате и преодолеть существующие социокультурные барьеры. Поэтому РЭЦ поддержал это проект с самого начала – в феврале 2020 г. мы собрали пул российских компаний для участия в офлайн-фестивале российских товаров в Токио, который был организован «Почтой России» совместно с «Почтой Японии». Большинство из тех компаний теперь размещены на созданной электронной торговой витрине и, надеюсь, найдут своего покупателя в Японии. РЭЦ продолжит содействовать развитию проекта как на японском направлении, так и в других странах», — сказал Сергей Вологодский, вице-президент «Российского экспортного центра».

«Почта России» будет доставлять заказы из России в Японию и полностью управлять площадкой – размещать товары, готовить контент, заниматься продвижением онлайн-витрины, осуществлять взаиморасчеты и клиентскую поддержку.

Запуск площадки — второй шаг реализации программы продвижения отечественных товаров в Японии. В феврале 2020 г. «Почта России» и «Российский экспортный центр» совместно с Japan Post организовали в Токио фестиваль российских товаров при поддержке Минцифры России и Министерства связи и массовых коммуникаций Японии. Задачей выставки было определить, какие российские товары пользуются наибольшим спросом у японцев.