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Pendrell Corporation New ICO ICO Global Communications

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.11.2003 Globalstar получил разрешение на реструктуризацию 1
03.11.2003 GlobalStar задешево не продается 1
14.05.2003 Война в Ираке возродила спутниковую связь 1
29.04.2003 Активы Globalstar перешли к ICO 1
23.12.2002 Низкоорбитальные дирижабли придут на замену спутникам связи 1
26.03.2001 ICO-Teledesic намерена объединиться с CCI International 1
10.07.2000 GlobalStar остался в гордом одиночестве? 2
22.06.2000 Sea Launch сообщила об устранении дефектов в программном обеспечении и назначила дату следующего запуска спутника 1
19.05.2000 ICO Global избежит банкротства благодаря слиянию с Teledesic 1
13.03.2000 Инвесторы компании ICO потратят $7,1 млрд на создание системы спутниковой связи 2
07.02.2000 Инвестиционная группа под руководством Craig McCaw планирует инвестировать в комапнию-банкрота Iridium $600 млн. 1
03.02.2000 ICO Global ведет переговоры с Hughes Electronics о покупке 12 спутников связи 1
06.12.1999 McCaw и Chandra приобретают контроль над ICO Global по решению суда 1
02.11.1999 Craig McCaw хочет спасти ICO от банкротства, инвестируя в нее около $1,2 млрд 1
30.08.1999 ICO Global Communications объявляет о своем банкротстве 1
08.06.1999 ICO заключила договор о сотрудничестве с южноафриканским оператором сотовой связи MTN International 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Pendrell Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Globalstar - Глобалстар 192 7
Teledesic - BATSAT - Broadband Advanced Technologies Satellite 18 4
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 3
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 72 3
Ростелеком 10948 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Lenovo Motorola 3566 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 2
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 2
GM - Hughes - DirecTV 123 2
Loral Space & Communications 32 2
Кросна 3 1
БАРС Груп 579 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 1
MTN Group 37 1
ТМ Сат 18 1
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 60 1
Motorola Inc 1156 1
Hughes 114 1
PanAmSat Holding 33 1
Türk Telekom - Turk Telekomunikasyon 20 1
Boeing 1031 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Lockheed Martin 777 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
SWOT-анализ - Strengths (сильные стороны) - Weaknesses (слабые стороны) - Opportunities (возможности) - Threats (угрозы) 33 2
Авиационная промышленность - Атмосферный спутник - HAPS - High-altitude platform station - High-altitude pseudo-satellite - High-altitude platform systems - HALE - high-altitude long-endurance - HASPA - High-Altitude Superpressure Powered Aerostat 16 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента - Абонентские терминалы - Subscriber terminals 152 1
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 239 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 1
Авиационная промышленность - Дирижабль - Airship - Дирижаблестроение 86 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 298 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
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Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 1
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Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 264 1
Авиационная промышленность - ЭСДУ - Электродистанционная система управления - Fly-by-Wire flight control system 10 1
Thuraya SWOT 5 2
Acer Predator 224 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 1
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Русское воздухоплавательное общество - БАРС - Беспроводная Аэростатная РадиоСеть 5 1
McCaw Craig - Маккоу Крейг 26 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Рыжиков Сергей 112 1
Велихов Евгений 36 1
Бендин Сергей 10 1
Chandra Subhash - Чандра Сабхаш 1 1
Lindstrand Per - Линдстранд Пер 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Европа 24964 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Индия - Bharat 5870 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Европа Восточная 3138 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Саудовская Аравия - Королевство 666 1
Нидерланды 3746 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Ирак - Республика 709 1
США - Делавэр 176 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Югославия 74 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 185 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Ирак - Война в Персидском заливе 224 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 140 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
Транспорт - Аэростат - Воздушный шар 124 1
Информационный взрыв - Information explosion - Информационная перегрузка - Information overload - Информационная революция 31 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Total Telecom 613 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
The Economist 49 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
РАН - Российская академия наук 2122 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
Фарнборо - Международный авиасалон 28 1
Связь-Экспокомм 276 1
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