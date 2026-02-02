Разделы

JDI Japan Display Inc


СОБЫТИЯ

02.02.2026 Производители ТВ: Мы много лет водили всех вас за нос. Будущее индустрии не за 8К 1
19.11.2024 Любимый россиянами производитель ТВ придумал, как сделать дорогие OLED-телевизоры супердоступными 1
19.11.2018 Продажи новых iPhone катастрофичны. Apple резко снижает производство 1
16.11.2018 Продажи новых iPhone провалились. Apple сокращает производство 1
08.08.2018 Опубликовано видео со всеми новыми iPhone 1
30.07.2018 Опубликованы фото прототипов самого дешевого и самого дорогого iPhone 2018 года 1
16.07.2018 Случайно рассекретился дизайн будущего iPhone 9 1
06.06.2018 Все слухи о новых Apple iPhone 1
20.06.2017 Japan Display ставит на безрамочные смартфоны 1
26.01.2017 Wall Street Journal: В iPhone будут ставить гибкие дисплеи 1
15.12.2015 У Apple появилась секретная лаборатория по разработке дисплеев для iPhone, iPad и Macbook 1
02.10.2015 Создана первая в мире ЖК-панель 8К для мониторов 2
28.09.2015 Сборщик iPhone и iPad собрался поглотить производителя дисплеев для Apple 1
05.03.2015 Apple отложила выпуск гигантского iPad 1
07.10.2014 Sharp научилась создавать приборные ЖК-панели произвольной формы 1
01.08.2014 INCJ, Japan Display, Sony и Panasonic создадут новую компанию по разработке OLED-панелей 2
28.03.2014 Названо время выхода новых гигантских iPhone 1
24.12.2013 Определены главные поставщики и потребители автомобильных ЖК-экранов 1
04.12.2013 Объявлена стоимость смартфона Yota. Apple напрягся 1
04.12.2013 «Евросеть» открывает предзаказ на YotaPhone 1
04.10.2013 Производители дисплеев предсказали будущее iPhone и iPad 1
30.10.2012 Разрешение WUXGA на 10 дюймах IPS 1
03.09.2012 Запуск «iPhone 5» может сорваться из-за нехватки дисплеев 1
17.07.2012 Новый iPhone будет обладать более тонким дисплеем - WSJ 1
07.06.2012 Гонка PPI началась! 2
17.05.2012 У нового iPhone будет большой экран. Дисплеи уже заказаны 1

Apple Inc 12717 15
Sharp Corporation 1050 10
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 252 9
Samsung Electronics 10688 4
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 426 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 3
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 38 2
Sanfeng 2 2
Qisda BenQ Corp - AUO - AU Optronics - Unipac Optoelectronics 95 2
Innolux Corporation - CHIMEI - Chi Mei Optoelectronics - Chi Mei Innolux Corporation - Chi Mei Communication Systems - TPO Displays 65 2
X Corp - Twitter 2913 2
Qualcomm Technologies 1915 2
LG Electronics 3684 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1038 2
Sony 6640 2
Yota Devices - YD 101 2
Lumentum 4 2
Bookmate 27 1
Dream Industries 10 1
Сенсорные Системы 73 1
Jumbo Electronics Company 1 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
IBM - International Business Machines Corp 9564 1
HP Inc. 5767 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 266 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 215 1
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 63 1
Ingram Micro 55 1
MobileFun 6 1
TI - Texas Instruments Incorporated 826 1
Acer - AOpen - Wistron 78 1
Olixar 3 2
Евросеть 1417 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 19 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 45 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
101Hotels.com 456 1
Связной ГК 1384 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 1
Ford 424 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 34 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 14
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6561 14
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1386 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 7
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7655 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14994 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 4
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 239 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3733 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9429 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1546 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3003 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 2
In-Cell - Сенсорная технология 21 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 156 2
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 601 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 2
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1041 2
Контрастность 2953 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 2
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1123 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8966 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13023 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3272 2
Lightning 227 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 557 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7398 15
Apple iPad 3943 7
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 334 5
JDI Full Active 4 4
Apple iPhone X - Серия смартфонов 259 4
Apple Face ID 239 4
Apple iPhone 6 4861 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 3
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 146 3
Apple iPhone 11 278 3
Apple iPhone 7 287 3
Apple iPhone 5 777 3
Apple iPhone 4 791 3
Apple iPhone 2018 41 3
Apple iPhone 9 20 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 835 2
Apple iOS 8308 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 194 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1016 2
Apple iPhone 8 186 2
Apple iPad mini 425 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 531 2
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 2
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
Google YouTube - Видеохостинг 2909 1
Google Android 14802 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1632 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3058 1
Samsung Galaxy Note 697 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 290 1
Apple Touch ID 288 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 257 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 77 1
Apple iMac - Серия моноблоков 463 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 542 1
Apple Pencil 113 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 396 3
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 91 2
Медведев Дмитрий 1664 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
Okuda Takashi - Окуда Такаши 4 1
Чемезов Сергей 146 1
Мартынов Владислав 113 1
Япония 13564 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53554 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18338 7
Южная Корея - Республика 6874 5
Россия - РФ - Российская федерация 158076 4
Китай - Тайвань 4143 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13580 3
Австрия - Австрийская Республика 1337 3
Германия - Федеративная Республика 12955 2
Европа 24672 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1161 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Азия - Азиатский регион 5761 1
Сингапур - Республика 1913 1
Индия - Bharat 5725 1
Ближний Восток 3049 1
Франция - Французская Республика 7994 1
Испания - Королевство 3770 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 1
