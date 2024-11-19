Любимый россиянами производитель ТВ придумал, как сделать дорогие OLED-телевизоры супердоступными

TCL начала массовый выпуск OLED-экранов по технологии струйной печати. Подобный метод производства должен в значительной степени снизить себестоимость OLED-матриц, что в конечном счете повлечет за собой удешевление OLED-мониторов и телевизоров, которые на протяжении многих лет стоят ощутимо дороже своих IPS- и тем более TN-аналогов.

Напечатать дисплей

Китайская компания TCL, чьи телевизоры пользуются широкой популярностью в России, начала массовое производство OLED-панелей методом струйной печати, пишет портал Computer Base. Выпуском ведает ее «дочка» TCL CSOT, основанная в 2009 г., и ее технология позволит удешевить производство экранов.

TCL собирается преуспеть там, где некоторые конкуренты уже успели потерпеть неудачу. Как и у компании HP в мире струйных принтеров, так и у TCL в сегменте струйной печати OLED-матриц уже есть соперники, и один из них – обанкротившаяся в 2023 г. японская компания JOLED.

В чем заключается план TCL, который, по ее мнению, позволит не ошибиться там, где сбилась с пути JOLED, компания не раскрывает. Известно лишь, что она начала внедрять струйную печать в массовое производство OLED-панелей с выпуска 21,6-дюймовой матрицы с разрешением Ultra HD или 4К (3840х2160 точек) для мониторов.

Перспективная технология

Экраны OLED значительно отличаются от ЖК-панелей. Их основа – это органические светодиоды, и они не нуждаются в дополнительной подсветке, что позволяет добиться меньшей толщины панели за счет отсутствия слоя со светодиодами и более реалистичного черного цвета, а также локальных зон затемнения.

TCL OLED-телевизоры всегда были очень дорогими. Возможно, в скором будущем это изменится

Кроме того, OLED-экраны потребляют ощутимо меньше энергии. В современном мире их чаще всего можно встретить в смартфонах, в том числе и в недорогих (в Xiaomi Redmi Note 12S, например), а также в телевизорах.

TCL-CSOT наладила «печать» OLED-экранов на собственных заводах, без привлечения сторонних подрядчиков. Она идет в точном соответствии с графиком – ранее в Сеть утекла информация, что такое производство TCL намерена начать до конца осени 2024 г.

Что известно о первенце

Первые напечатанные OLED-панели TCL имеют диагональ 21,6 дюйма. При разрешении 3840х2160 точек их плотность пикселей составляет 204 ppi. Максимальная яркость составляет всего 350 нит, что, с учетом размеров, делает их оптимальными для компьютерного монитора начального уровня.

Еще одна особенность OLED-панелей заключается в более реалистичной цветопередаче. В новинке TCL она проявилась в полной мере – заявленный охват цветового пространства DCI-P3 составляет 99%. TCL видит использование мониторов на основе ее новой OLED-матрицы в различных сферах, в том числе и в медицинской.

Почему не повезло японцам

TCL намерена использовать наработки JOLED в развитии собственного производства OLED-панелей методом струйной печати, пишет Computer Base. Сама JOLED в настоящее время является банкротом – она была основана в 2015 г., но сравнительно быстро прогорела и в 2023 г. отошла от дел с задолженностью в пределах $250 млн.

JOLED – это совместное предприятие сразу нескольких японских компаний, в той или иной степени связанных с производством или разработкой дисплеев. За JOLED стоят Japan Display Inc. (JDI), Panasonic и Sony.

Предприятие создавалось с целью разработки и выпуска OLED-дисплеев малого и среднего размера для планшетов и мониторов методом струйной печати. Около двух лет спустя состоялась мировая демонстрация первых наработок компании – она состоялась в рамках международной выставки CeBIT 2017. Массовое же производство первых печатных OLED-дисплеев размером от 10 до 32 дюймов началось в марте 2021 г. под брендом OLEDIO.

JOLED, как и TCL, тоже намеревалась упростить и удешевить процесс производства OLED-экранов путем внедрения технологии струйной печати. Однако производительность функциональных дисплеев в конечном итоге не оправдала ожиданий.

JOLED привлекла деньги множества инвесторов, включая Denso, Toyota и непосредственно TCL, но компания работала в минус – ее доходы превышали расходы. Свою лепту внесла и пандемия коронавируса. В итоге JOLED была признана банкротом.

Одним из первых продуктов с напечатанным JOLED экраном стал портативный монитор Asus ProArt PQ22UC, анонсированный в 2018 г. и вышедший на рынок примерно через год. На старте продаж он стоил 5000 евро, что далеко не самым лучшим образом отразилось на его популярности и востребованности.

Диагональ этого портативного монитора – 21,6 дюйма. Эксперты портала OLED-info полагают, что TCL начала производство тех же матриц, что JOLED демонстрировала в 2017 году на CeBIT. Напомним, TCL входила в список инвесторов почившей японской компании .

Computer Base пишет, что TCL намерена расширить ассортимент размеров производимых методом струйной печати OLED-экранов в 2025 г.