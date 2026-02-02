Производители ТВ: Мы много лет водили всех вас за нос. Будущее индустрии не за 8К

Компании по выпуску смарт-ТВ спустя годы признали, что отрасль с высокой долей вероятности будет развиваться вовсе не в сторону 8К. Такие ТВ есть и сейчас, только их почти никто не покупает – контента в таком разрешении исчезающе мало. Цены на 8К-телевизоры заоблачные. Производство большинства таких моделей остановлено, новинки не разрабатываются. Производители теперь экспериментируют не с разрешением, а с типами матриц – miniLED, microLED и пр.

Поворот не туда

Производители телевизоров признали, что 8К-ТВ – это, вероятнее всего, вовсе не будущее телевизоров, пишет портал Ars Technica. Однако именно их крупные компании в лице LG, Samsung и многих других лидеров рынка активно рекламировали по всему миру на протяжении многих лет.

Впрочем, рынок давно проголосовал рублем и другими валютами – продажи телевизоров с разрешением 8К (7680х4320 пикселей) в масштабах всего мира околонулевые. Причина тому – почти полное отсутствие контента, снятого в таком разрешении, а также избыточно высокая цена на 8К-модели.

Для примера, в сети DNS самым доступным 8К-телевизором на момент выхода материала был 75-дюймовый Samsung QE75QN800DUXRU за 335 тыс. руб. Тем временем 4К-телевизоры с такой же диагональю начинаются от 54,3 тыс. руб.

Glenn Carstens-Peters / Unsplash Большинству потребителей с головой хватает 4К-телевизора. Многие до сих пор пользуются Full HD

Мировые бренды пытались убедить всех покупать 8К-телевизоры на протяжении всех последних 14 лет. Это началось с января 2012 г. и выставки CES 2012, где миру был явлен первый на планете прототип 8К-ТВ. На нем был логотип японской компании Sharp.

Ничего не помогает

Продаваться 8К-телевизоры стали в 2015 г., то есть 11 лет назад. За это время не произошло ничего, что могло бы повлиять на спроса на них – ни цены не упали, ни контента в достаточном количестве не появилось. Не помогают даже современные смартфоны, многие из которых умеют записывать ролики в разрешении 8К.

Даже помощь отраслевых организаций не смогла убедить людей вкладывать огромные деньги в 8К-телевизоры. В 2016 г. Ассоциация стандартов видеоэлектроники (VESA) разработала спецификацию для поддержки 8K (Display Port 1.4), А немного позже HDMI Forum утвердил стандарт HDMI 2.1, тоже с поддержкой 8К.

Многим россиянам для покупки 8К-телевизора придется брать кредит на несколько лет

Производители мониторов тоже попытались популяризировать этот стандарт, но тщетно. К примеру, в 2017 г. компания Dell свой первый 8K-монитор для компьютера, но хитом продаж он так и не стал. Первую матрицу 8К для мониторов, как сообщал CNews, выпустила Japan Display в октябре 2015 г.

Попытка перевода 8К-телевизоров с матрицы IPS на OLED тоже не дала нужного результата. На стриминговые сервисы тоже не приходится рассчитывать. Не у всех в мире есть высокоскоростной интернет, и потому большинство пользователей смотрят видео в интернете максимум в разрешении Full HD или 1920х1080 пикселей.

Конвейер не занимаем

Спустя 14 лет после премьеры первого прототипа 8К-телевизоров производители экранов начинают массово снимать с производства матрицы для них. По информации издания FlatpanelsHD, пример другим подает корейская компания LG Display «дочка» бежавшей из России LG.

Это предприятие прекращает производство 8K-панелей, притом не каких-то конкретно, а в принципе всех – и IPS, и OLED. Причина – именно в отсутствии интереса пользователей к таким телевизорам. «Поскольку наша техническая готовность уже достигнута, LG Display полностью готова незамедлительно отреагировать, как только рынок и клиенты сочтут это целесообразным», – заявил изданию представитель LG Display.

Зачем переплачивать за 8К, когда можно не переплачивать за 4К

Но с конвейера уходят не только матрицы, но и телевизоры, в которых они используются. Та же LG, к примеру, больше планирует выпускать модель QNED99T – ее последний на момент выпуска материала смарт-ТВ с экраном 8К. О разработке новой модели вместо этой информации нет.

Но LG вовсе не первая в этом плане. Широко известная в России китайская компания TCL выпустила свой последний 8К-телевизор в далеком 2021 г. Судя по всему, она раньше других поняла, что на 8К денег не заработать, поскольку ее официальное заявление об отказе от производства таких ТВ прозвучало еще в 2023 г.

Японская компания Sony тоже пока обходится без 8К-ТВ в своем модельном ряду. Их выпуск она свернула в апреле 2025 г. из-за низкого спроса.

Как сообщал CNews, ритейлеры тоже избавляются от 8К-телевизоров в своем ассортименте. Они снимают их с продажи и заменяют на более интересные покупателю 4К.

История повторяется

В абсолютно аналогичной ситуации в плане спроса и наличия контента в свое время были 4К-телевизоры. Первый в мире ТВ с разрешением Ultra HD или 3840х2160 увидел свет в 2001 г. – его выпустила Sony. Но на тот момент не у всех дома были даже Full HD-телевизоры (1920х1080 пикселей), да и смотреть в 4К на тот момент было почти нечего.

Однако стандарт 4К очень быстро захватил мировой рынок. К концу предыдущего десятилетия даже телеканалы во многих странах мира вещали в таком высоком разрешении. Первой в этом плане была Япония – телевизионное 4К-вещание в этой стране появилось в 2014 г.

К началу февраля 2026 г. разрешение 4К поддерживало подавляющее большинство смарт-ТВ. Full HD и тем более HD (1270х720 пикселей) – сейчас это удел совсем древних и дешевых моделей самого начального уровня. На момент выхода материала цены на 4К-ТВ в офлайн-рознице начинались примерно от 19 тыс. руб. – за 19,5 тыс. руб. можно было купить 43-дюймовый ТВ Aceline 43UHG1.

Рынок потерян

Согласно статистике исследовательской компании Omdia, к сентябрю 2024 г. в мире было продано около 1 млрд 4К-телевизоров. Для сравнения, с 2015 г. ритейлеры и маркетплейсы реализовали в совокупности всего лишь 1,6 млн телевизоров 8K по всей планете.

Пик продаж 8К-моделей пришелся на 2022 г., отметили в Omdia.

В современной России 4К-телевизоры стоят дешевле, чем бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro с экраном Full HD

В мире есть Ассоциация производителей 8К-телевизоров. Она была создана в 2019 г. компаниями Samsung, TCL, Hisense и производителем матриц AU Optronics. К концу 2022 г. в ней числилось 33 участника, однако к началу февраля 2026 г. их осталось всего 16.

Предполагалось, что игры станут одним из главных факторов, способствующих распространению 8K. Изначально игровая приставка Sony PlayStation 5 Pro позиционировалась как устройство с поддержкой 8K. Однако в июне 2024 г. Sony официально открестилась от этого. Из-за ограничений пропускной способности PS5 Pro могла передавать 8K только через Display Stream Compression по HDMI 2.1, что делало эту функцию несовместимой с некоторыми 8K-телевизорами.

Немного не то будущее

Производители телевизоров, видя, что 8К совершенно не заинтересовало массового потребителя, поголовно ушли совсем в другую сторону. Они сосредоточили свое внимание не на разрешении экрана, а на его типе.

Другими словами, они экспериментируют с самими панелями. Все чаще можно встретить с экранами miniLED и даже microLED. Активно продвигается технология «квантовых точек», созданная для улучшения яркости и общего качества изображения.

Также производители обратили довольно пристальное внимание на новейшую технологию матриц – Micro RGB. Любая из этих технологий, вероятно, окажет более существенное влияние на домашние кинотеатры, чем переход с 4K на 8K, считают эксперты портала Ars Technica.