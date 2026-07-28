Индексная книга (каталог) CNews*
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Чемезов Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 147, упоминаний - 160
Чемезов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 35
|Медведев Дмитрий 1665 33
|Свердлов Денис 201 14
|Никифоров Николай 1138 13
|Щеголев Игорь 699 10
|Чубайс Анатолий 222 10
|Мартынов Владислав 115 9
|Адоньев Сергей 36 9
|Рейман Леонид 1065 9
|Греф Герман 485 9
|Евтушенков Владимир 217 8
|Собянин Сергей 538 8
|Дворкович Аркадий 216 7
|Бровко Василий 60 7
|Набиуллина Эльвира 123 7
|Авдолян Альберт 32 7
|Усманов Алишер 311 6
|Иванов Сергей 405 6
|Кириенко Сергей 149 6
|Сурков Владислав 73 6
|Мильнер Юрий 137 6
|Белоусов Андрей 149 6
|Сахненко Сергей 91 5
|Мантуров Денис 126 5
|Sie Winston - Си Уинстон 7 5
|Фурсенко Андрей 128 5
|Куликов Сергей 37 5
|Вексельберг Виктор 155 4
|Минниханов Рустам 122 4
|Асланян Сергей 104 4
|Якунин Александр 50 4
|Христенко Виктор 44 4
|Путилин Владислав 14 4
|Чернышенко Дмитрий 581 4
|Касперский Евгений 337 3
|Слышкин Василий 129 3
|Ахмеров Тимур 91 3
|Борисов Юрий 122 3
|Нащекин Алексей 118 3
|Солодухин Константин 119 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.