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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Чемезов Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 121, упоминаний - 161
Чемезов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 12
|Дворкович Аркадий 169 7
|Медведев Дмитрий 1434 6
|Бровко Василий 47 6
|Никифоров Николай 1126 5
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Сахненко Сергей 71 4
|Мартынов Владислав 78 3
|Фальков Валерий 8 3
|Мантуров Денис 56 3
|Sie Winston - Си Уинстон 7 3
|Авдолян Альберт 28 3
|Вексельберг Виктор 97 2
|Сурков Владислав 59 2
|Шувалов Игорь 64 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Калашников Александр 4 2
|Борисов Юрий 91 2
|Евтушенков Владимир 130 2
|Ливинский Павел 10 2
|Сергеев Александр 21 2
|Песков Дмитрий 65 2
|Слышкин Василий 54 2
|Назаров Александр 35 2
|Адоньев Сергей 32 2
|Акимов Максим 167 2
|Кравцов Сергей 39 2
|Чубайс Анатолий 106 2
|Собянин Сергей 211 2
|Волож Аркадий 181 2
|Греф Герман 205 2
|Михеев Вячеслав 11 2
|Шадаев Максут 384 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Муров Андрей 3 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Ковнир Евгений 71 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Титов Борис 27 1
|Усманов Алишер 241 1
|CNews Analytics 1990 2
|Grand View Research 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru