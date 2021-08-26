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Чемезов Сергей


26.08.2021 Россия начинает испытания боевых дронов-камикадзе. Они опасны для людей, машин и других дронов 2
30.06.2021 Правительство России и Ростех дали старт разработке комплексного решения для сетей 5G 1
20.04.2021 Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году выросла на 21% 1
12.01.2021 Российские тюремщики получат 25 миллиардов на цифровизацию 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
25.11.2020 Власти отказались давать ФСИН 25 миллиардов на цифровизацию тюрем 1
19.11.2020 Правительство РФ утвердило дорожную карту развития 5G 1
29.09.2020 ФСИН просит 25 миллиардов на цифровую тюрьму 1
23.09.2020 Показана первая российская базовая станция 5G 1
23.09.2020 «Ростелеком» и «Ростех» представили новые решения на базе 5G 1
23.09.2020 «Ростех» представил макет российской базовой станции 5G 1
09.09.2020 «Ростех» подготовит руководителей цифровой трансформации Пермского края 1
24.08.2020 «Ростех» и Новгородская область будут совместно внедрять комплексные цифровые решения для управления регионом 2
29.07.2020 «Ростех» подключит ФМБА России к ЕГИСЗ 1
28.07.2020 Глава «Ростеха» представил Президенту России итоги работы Госкорпорации в 2019 году 3
13.04.2020 Разработки «Автоматики» для учебных заведений заинтересовали федеральные министерства 1
10.04.2020 Ростех представил министерствам системы комплексного оснащения учебных заведений 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
28.11.2019 Идут испытания самолета, в который вложился экс-глава Минкомсвязи. Видео 1
22.07.2019 «Ростех» отчитался перед Путиным о рекордном экспорте российского оружия 6
17.07.2019 «Ростех» примет участие в развитии цифровой и энергетической инфраструктуры Тюменской области 2
07.06.2019 Подписано первое в России государственно-частное партнерство в области ИТ-технологий 1
07.06.2019 «Вега» и «НМИЦ радиологии» создадут в Калужской области центр протонной терапии для лечения онкозаболеваний 1
23.05.2019 Ростех представил на технологии для развития сетей 5G 1
22.05.2019 «Швабе» будет развивать системы ранней диагностики онкозаболеваний 1
20.05.2019 Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство 1
18.04.2019 Создатель Yota Phone банкрот 1
10.04.2019 Ростех и РАН объединят усилия для разработки полупроводников и электроники 2
12.03.2019 Ростех: цифровизация экономики принесет до 11% прироста ВВП до 2025 года 2
12.03.2019 Чистая прибыль радиоэлектронного кластера «Ростеха» выросла в восемь раз 1
12.03.2019 Выручка радиоэлектронного кластера Ростеха превысила 266 млрд рублей 1
24.01.2019 В госкорпорации «Ростех» назначен куратор цифровых проектов 2
24.01.2019 В Ростехе назначен куратор цифровых проектов 2
05.10.2018 «Ростех» продемонстрировал Дмитрию Медведеву возрожденное производство фототехники «Зенит» 1
21.09.2018 «Ростех» наладит производство «умной» электроники с технологиями интернета вещей 2
21.09.2018 «Ростех» открыл центр специального машиностроения в Татарстане 2
13.09.2018 «Ростех» и проект Vostok внедрят блокчейн в инфраструктуру цифровой экономики 1
10.09.2018 Соразработчики «Эльбрусов» выпустят в свободную продажу устройство для управления компьютером силой мысли 2
17.08.2018 «Ростех» создает кластер для производства киберзащищенных высокоточных станков во Владимирской области 3
26.07.2018 «Дочка» «Ростеха» не дала украсть в России кубок чемпионата мира по футболу 1

Публикаций - 121, упоминаний - 161

Чемезов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 44
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 18
Ростех - Концерн Автоматика 397 12
Ростех Швабе Холдинг 150 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 9
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 7
NtechLab - НтехЛаб 78 5
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 5
АФК Система ПАО 995 5
Криптонит ГК - Kryptonite 30 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Samsung Electronics 5677 4
Telconet 24 3
China Baoli 12 3
Yota Devices - YD 94 3
Yota - Скартел 623 3
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
LeEco - LeTV 46 3
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 3
Rex Global - China Baoli 11 3
Hi-p Electronics 4 2
SAP SE 3215 2
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 2
LeeCo Coolpad 12 2
АйТи 752 2
РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 13 2
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 2
TWC - Trinity World Managment 6 2
Yota Devices IPR 2 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
ZTE Corporation 550 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 2
Барс груп 402 2
НЗПП с ОКБ - Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро 7 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Ростех ГНЦ ОНПП Технология им. А.Г. Ромашина - Обнинское научно-производственное предприятие Технология 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 4
Россети ПАО 168 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 3
Газпром ПАО 521 3
Почта России ПАО 1574 2
Миландр ПКК 26 2
Просвещение ГК 8 2
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 3 2
Техмаш - Научно-производственный концерн 15 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 157 2
Sino Advisor International 3 2
СпецДорПроект 2 2
Garsdale Services 36 1
Telconet Capital 24 1
СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 1
Proton Therapy Development s.r.o. 1 1
Тракторные заводы Концерн 24 1
Развитие Иннополиса 3 1
NDF - инвестиционный фонд 5 1
Юсар+ 2 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Конверсия НПО НИИ 6 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
Boeing 98 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Банк Зенит 131 1
Роснефть НК 367 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 12 1
Альфа-Групп 320 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Интер РАО ПАО 158 1
Президент Российской Федерации 1439 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 12
Правительство РФ 2205 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 157 2
Международный трибунал Сингапура 2 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Администрация Президента РФ 268 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Роснано 456 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 2
Рособоронэкспорт 34 2
Верховный суд Каймановых островов 4 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Счётная палата РФ 460 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Президент Республики Татарстан 4 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Политех - Политехнический музей 9 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court 7 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 11 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Союз машиностроителей России 26 2
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 436 2
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
Безопасный город 347 2
5G SA - 5G Standalone 13 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
ООН SDG - Sustainable Development Goals - Цели устойчивого развития 1 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 55 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 39 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
Экология 18 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 5
Google Android 10751 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Linux OS 4260 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 16 2
Национальные Технологии - СХД Купол 31 1
Google Android 4.1-4.3.1 Jelly Bean 33 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
Ростех Швабе КМЗ - Зенитар (Zenitar) - серия объективов 4 1
Yota Egg - Wi-Fi-роутер 1 1
Автоматика Фотон-ПАК ПБ - Программно-аппаратный комплекс 3 1
Ростех Элик - серия персональных компьютеров 2 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Zenit M 3 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 16 1
Apple macOS 926 1
Microsoft Windows 7 1662 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
NtechLab FindFace Security 11 1
NtechLab FindFace 26 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Путин Владимир 1826 12
Дворкович Аркадий 169 7
Медведев Дмитрий 1434 6
Бровко Василий 47 6
Никифоров Николай 1126 5
Чернышенко Дмитрий 234 4
Сахненко Сергей 71 4
Мартынов Владислав 78 3
Фальков Валерий 8 3
Мантуров Денис 56 3
Sie Winston - Си Уинстон 7 3
Авдолян Альберт 28 3
Вексельберг Виктор 97 2
Сурков Владислав 59 2
Шувалов Игорь 64 2
Володин Вячеслав 62 2
Калашников Александр 4 2
Борисов Юрий 91 2
Евтушенков Владимир 130 2
Ливинский Павел 10 2
Сергеев Александр 21 2
Песков Дмитрий 65 2
Слышкин Василий 54 2
Назаров Александр 35 2
Адоньев Сергей 32 2
Акимов Максим 167 2
Кравцов Сергей 39 2
Чубайс Анатолий 106 2
Собянин Сергей 211 2
Волож Аркадий 181 2
Греф Герман 205 2
Михеев Вячеслав 11 2
Шадаев Максут 384 2
Мишустин Михаил 302 2
Муров Андрей 3 2
Осеевский Михаил 221 2
Ковнир Евгений 71 1
Ожгихин Иван 30 1
Титов Борис 27 1
Усманов Алишер 241 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 93
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 8
Россия - ПФО - Казань 1518 6
Европа 3759 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 4
Великобритания - Острова Кайман 17 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 3
Россия - ПФО - Самара 1289 2
Кипр - Республика 247 2
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 2
Украина 3372 2
Индия - Республика 2173 2
Япония 2788 2
Великобритания - Виргинские Острова 110 2
США - Вашингтон 334 2
Китай - Тайвань 591 2
Ближний Восток 1473 2
Специальный административный район Гонконг 550 2
Азия - Азиатский регион 1517 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Америка 460 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Чехия - Прага 67 1
Россия - Тамбов 206 1
Россия - Тульская область 752 1
Россия - Обнинск 105 1
США - Огайо 52 1
Германия - Кельн 48 1
Россия - Ростовская область 863 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 2
Образование в России 337 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Русский язык 983 1
Энергетическая стратегия Российской Федерации 1 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 5
Прайм - Агентство экономической информации 528 2
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
Tom’s Hardware 86 1
The Bell - Издание 34 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CrunchBase 62 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 29 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
CNews Analytics 1990 2
Grand View Research 11 1
РАН - Российская академия наук 316 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 14 1
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 6 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 7 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 1 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 3 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
ИВНД РАН - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 2 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
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Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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