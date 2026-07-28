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Чемезов Сергей

СОБЫТИЯ


28.07.2026 Блокируют и судят. Государство испытывает на прочность гигантского ИТ-разработчика, лишившегося поддержки «Ростеха» 1
25.12.2025 «Ростех» с боем избавился от блок-пакета гигантской ИТ-компании. Доля принудительно возвращена основателю 1
03.06.2025 Убыточный проект «Ростеха» по созданию базовых станций 4G перезапустят с госучастием 1
26.02.2025 Власти потратят 27 миллиардов на «максимальное импортозамещение» систем Sukhoi Superjet 100 1
16.05.2024 «Ростех» и «Транснефть» подписали соглашение о совместном противодействии кибератакам 1
15.05.2024 «Ростех» и «Ростелеком» объединяют компетенции в области информационной безопасности 1
20.02.2024 Глава ИТ-«дочки» «Ростеха» просит военную прокуратуру и Следственный комитет проверить ИТ-шников МЧС 1
28.09.2023 Российская система регистрации пассажиров упала из-за кибератаки. Пассажиры не могут улететь из Москвы 1
15.09.2023 В России развернут систему отслеживания БПЛА 1
18.01.2023 МЧС отказалось заплатить «Ростеху» 170 млн руб. за работы по гигантскому ИТ-проекту 1
20.01.2022 «Ростех» представил Михаилу Мишустину отечественную базовую станцию 5G 1
11.01.2022 Продан один из старейших интернет-провайдеров Москвы 1
11.01.2022 «ЭР-телеком» и «Ростех» приобрели мажоритарный пакет акций «Акадо холдинг» 1
26.08.2021 Россия начинает испытания боевых дронов-камикадзе. Они опасны для людей, машин и других дронов 2
30.06.2021 Правительство России и Ростех дали старт разработке комплексного решения для сетей 5G 1
20.04.2021 Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году выросла на 21% 1
12.01.2021 Российские тюремщики получат 25 миллиардов на цифровизацию 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
25.11.2020 Власти отказались давать ФСИН 25 миллиардов на цифровизацию тюрем 1
19.11.2020 Правительство РФ утвердило дорожную карту развития 5G 1
29.09.2020 ФСИН просит 25 миллиардов на цифровую тюрьму 1
28.09.2020 «Росатом» предложил создать национальную промышленную цифровую платформу 1
23.09.2020 Показана первая российская базовая станция 5G 1
23.09.2020 «Ростелеком» и «Ростех» представили новые решения на базе 5G 1
23.09.2020 «Ростех» представил макет российской базовой станции 5G 1
09.09.2020 «Ростех» подготовит руководителей цифровой трансформации Пермского края 1
24.08.2020 «Ростех» и Новгородская область будут совместно внедрять комплексные цифровые решения для управления регионом 1
29.07.2020 «Ростех» подключит ФМБА России к ЕГИСЗ 1
28.07.2020 Глава «Ростеха» представил Президенту России итоги работы Госкорпорации в 2019 году 1
13.04.2020 Разработки «Автоматики» для учебных заведений заинтересовали федеральные министерства 1
10.04.2020 Ростех представил министерствам системы комплексного оснащения учебных заведений 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
28.11.2019 Идут испытания самолета, в который вложился экс-глава Минкомсвязи. Видео 1
22.07.2019 «Ростех» отчитался перед Путиным о рекордном экспорте российского оружия 1
17.07.2019 «Ростех» примет участие в развитии цифровой и энергетической инфраструктуры Тюменской области 1
07.06.2019 Подписано первое в России государственно-частное партнерство в области ИТ-технологий 1
07.06.2019 «Вега» и «НМИЦ радиологии» создадут в Калужской области центр протонной терапии для лечения онкозаболеваний 1
23.05.2019 Ростех представил на технологии для развития сетей 5G 1
22.05.2019 «Швабе» будет развивать системы ранней диагностики онкозаболеваний 1
20.05.2019 Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство 1

Публикаций - 147, упоминаний - 160

Чемезов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 143
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 29
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 27
Ростелеком 10948 22
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 22
МегаФон 10742 16
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 15
Yota Devices - YD 103 15
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 13
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 12
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 31 9
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 9
Telconet 35 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
БАРС Груп 579 7
China Baoli Technologies Holdings - REX Global - REX Global Entertainment Holdings 19 7
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 7
Samsung Electronics 11064 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Ростех - РТ-Информ 149 5
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 5
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 47 5
Восход ФГБУ НИИ 721 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 5
NVision Group - Энвижн Груп 699 5
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 5
LeeCo Coolpad 13 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
ZTE Corporation 800 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 4
LeEco - LeTV 61 3
TWC - Trinity World Managment 10 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 3
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Telconet Capital 28 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
DST Global - Digital Sky Technologies 229 4
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 4
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Альфа-Групп 745 4
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 3
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 3
Ростех - Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 3
Sino Advisor International 3 3
Газпром ПАО 1493 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Ростех - Вертолеты России 180 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Конверсия НПО НИИ 6 2
Царицын капитал 23 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
Просвещение ФГУП - издательство 30 2
Garsdale Services 39 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
СпецДорПроект 2 2
ОНЭКСИМ ГК 50 2
АВК Инвестментс 5 2
NGI Fund 36 2
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 2
ИНС - Институт национальной стратегии 31 2
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Связной ГК 1401 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 48
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 10
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 9
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 4
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
Совет при президенте Российской Федерации 205 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 3
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 3
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
СибАкадемИнновация 1 1
Станкоинструмент 3 1
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 10 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 30
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 19
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 15
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 11
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
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Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 7
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 7
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 6
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 6
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 5
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 5
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 13
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 8
Linux OS 11533 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Apple iPhone 6 4861 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Google Android 15243 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 49 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 2
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 2
Yota Egg - WiMAX/WiFi-роутер 9 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Yota WiMAX-сеть 24 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
NtechLab FindFace 56 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 39 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 1
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 122 1
Zenit M 4 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Ростех - Элик - серия персональных компьютеров 2 1
Intel Core Broadwell 38 1
Путин Владимир 3454 35
Медведев Дмитрий 1665 33
Свердлов Денис 201 14
Никифоров Николай 1138 13
Щеголев Игорь 699 10
Чубайс Анатолий 222 10
Мартынов Владислав 115 9
Адоньев Сергей 36 9
Рейман Леонид 1065 9
Греф Герман 485 9
Евтушенков Владимир 217 8
Собянин Сергей 538 8
Дворкович Аркадий 216 7
Бровко Василий 60 7
Набиуллина Эльвира 123 7
Авдолян Альберт 32 7
Усманов Алишер 311 6
Иванов Сергей 405 6
Кириенко Сергей 149 6
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