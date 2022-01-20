«Ростех» представил Михаилу Мишустину отечественную базовую станцию 5G

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов представил премьер-министру России Михаилу Мишустину новейшие разработки госкорпорации для сетей связи 4G и 5G. Презентация прошла в рамках рабочего визита главы Правительства России на воронежский Концерн «Созвездие» (входит в «Росэлектронику» госкорпорации «Ростех»). Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

В рамках визита в Воронеж Михаил Мишустин посетил фабрику радиоэлектронной аппаратуры Концерна «Созвездие». Главе Правительства был представлен функциональный макет отечественной базовой станции 5G, построенный на российской электронно-компонентной базе. Данное оборудование разрабатывается телекоммуникационным вендором «Спектр» (входит в «Ростех») в рамках соглашения госкорпорации с Правительством России о развитии мобильных сетей связи пятого поколения.

«Госкорпорация Ростех ведет планомерную работу по реализации дорожной карты развития сетей связи 5G в России. Представленное сегодня оборудование является шагом к тестированию отечественных технологий связи нового поколения. Первые поставки базовых станций 5G для тестирования в пилотных зонах планируются в 2023 г. Серийное производство планируется начать в 2024 г. Заказчиками оборудования станут операторы мобильной связи, а также крупные производственные компании», – сказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Также премьер-министру была представлена интегрированная базовая станция R45F(N), которая предназначена для обеспечения беспроводного доступа в сетях четвёртого поколения (LTE / LTE-Advanced). Она поддерживает технологии VoLTE, NB-IoT, MCPTT, eMBMS. На сегодняшний день это единственная базовая станция 4G/LTE, получившая статус телекоммуникационного оборудования отечественного производства. Она соответствует всем требованиям к операторам связи, которые с 2023 г. должны использовать для модернизации существующих сетей связи и строительства новых исключительно отечественное оборудование.

Премьер-министр осмотрел сборочный цех фабрики радиоэлектронной аппаратуры «Созвездия», где серийно выпускается новейшая аппаратура систем управления и связи. Производственные мощности фабрики позволяют не только обеспечить потребности концерна, но и осуществлять изготовление сложных электронных изделий для других организаций.

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В числе передовых разработок премьер-министру были представлены DMR-радиостанции для организации профессиональной радиосвязи. Устройства защищены от прямого прослушивания, обладают повышенной помехозащищенностью, устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрациям, ударам, влаге, экстремальным температурам. На текущий момент заключен первый крупный контракт на поставку DMR-радиостанций в интересах МЧС России.

Также была продемонстрирована станция тропосферной связи «Гроза», которая позволяет обеспечить связью труднодоступные районы в горной местности, вдоль береговых линий, автомобильных дорог, на Крайнем Севере и в других удаленных точках страны. Оборудование позволяет организовать сотовую связь и доступ в Интернет со скоростью до 25 Мбит/с на расстоянии до 210 км.

Кроме того, Михаил Мишустин ознакомился с российским серверным оборудованием производства НПП «Исток» им. Шокина, автоматизированным рабочим местом «БЛИК» на базе восьмиядерного процессора Baikal, комплексами для противодействия беспилотникам производства концерна «Автоматика» и другими разработками компаний холдинга «Росэлектроника».