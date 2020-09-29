ФСИН просит 25 миллиардов на цифровую тюрьму

ФСИН запросила 25 млрд руб. на проект цифровизации тюрем. Планируется создать единую информационную систему, внедрить видеоаналитику с распознаванием лиц, электронный документооборот, системы контроля строительства объектов, а также системы передвижения и эксплуатации транспорта. За право заняться тюремной цифровизацией спорят «Ростех» и МВД.

Масштабный проект сроком на три года

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) просит выделить 25 млрд руб. на цифровизацию тюрем с 2021 по 2023 гг. Средства пойдут на создание системы распознавания лиц, цифровизацию труда заключенных, платформы-аналога «госуслуг» для обращений граждан и единой информационной системы для ФСИН.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на презентацию госкорпорации и ФСИН на совещании у директора департамента развития архитектуры и координации информатизации Минцифры Василия Слышкина 25 сентября 2020 г.

Единственным поставщиком тюремной цифровизации может стать «Ростех». В середине июля 2020 г., как писал «Коммерсант», гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и директор ФСИН Александр Калашников предложили Президенту России Владимиру Путину определить госкорпорацию единственным исполнителем проекта по цифровизации службы.

Однако Минцифры по итогам совещания 25 сентября 2020 г. центром компетенций по цифровизации ФСИН временно предложило назначить МВД.

На создание цифровых тюрем ФСИН запрашивает 25 миллиардов рублей

«Ростех», который планирует провести цифровизацию 380 тюрем, колоний и других исправительных учреждений, недоволен таким решением. «МВД — это автоматчики по периметру, а не цифровые технологии», — пояснили в «Ростехе» «Коммерсанту», опасаясь, что МВД будет очень затягивать процесс согласований.

Окончательного понимания, кто будет курировать проект, пока нет.

Основные направления цифровизации

Самая большая часть средств, 10,2 млрд руб., потребуется для реализации программы «Цифровизация процессов соблюдения режима, охраны прав, свобод и законных интересов заключенных». Ключевым элементом программы станет видеоаналитика с распознаванием лиц, которая будет контролировать каждый шаг заключенных и сотрудников, фиксируя, например, когда и кто именно зашел в камеру.

Можно предположить, что, если «Ростех» станет единственным поставщиком, внедрением систем видеоаналитики займется «дочка» «Ростеха» NtechLab. В 2019 г. компания проводила масштабное тестирование систем распознавания совместно с МВД. Полицейским удалось задержать 90 подозреваемых, а благодаря таким камерам в метро в месяц удается задерживать от пяти до десяти разыскиваемых. В сентябре 2020 г. NtechLab сообщила о тестировании новой технологии выявления агрессивных действий с помощью камер. 23 сентября 2020 г. российский фонд прямых инвестиций вместе с суверенными фондами Ближнего Востока инвестировал в NtechLab свыше 1 млрд руб.

Кроме того, 791 млн руб. уйдет на создание информационной платформы для обращений граждан во ФСИН. 4,5 млрд руб. будут направлены на перевод документооборота в электронный вид, создание цифровых профилей заключенных и систем электронного менеджмента тюрем.

Госкорпорация намерена заняться цифровизацией труда заключенных. На это потребуется 3,66 млрд руб. Основная задача – привлечь к труду до 59% людей, содержащихся под стражей. По данным ФСИН на 1 сентября 2020 г. в стране было 493,3 тысячи заключенных, из них работало 53%.

Цифровизация поможет повысить производительность труда и сделать систему прозрачной. Прогнозируется также повышение средней зарплаты заключенных с 5,9 до 6,7 тыс. руб.

3,2 млрд руб. будет стоить создание единой информационной системы (ИС), которая объединит 50 ИТ-систем ФСИН. Необходимость единой ИС назрела уже давно, в 2018 г. CNews писал, что, по данным Счетной палаты не все ИТ-системы ФСИН работают эффективно: в некоторых неисправно до 44% оборудования, а простаивает — до 72%.

Также на создание ИС для контроля строительства объектов в тюрьмах потребуется 117 млн руб., а 340 млн руб. направят на контроль над транспортными средствами: их передвижением, эксплуатацией и ремонтом.

Последний пункт программы — окончательный переход ФСИН на отечественный софт. Сейчас им оснащено только 37% компьютеров службы. На этот процесс потребуется 3,2 млрд руб. Реализация программы сократит издержки ФСИН на 62,5 млрд руб. к 2023 г. и увеличит налоговые отчисления от труда заключенных с нуля до 1,3 млрд руб.

Ранее к ФСИН возникали вопросы у Счетной палаты

Счетная палата России неоднократно выявляла неэффективное использование средств, выделенных на реализацию ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 гг.)»

В 2015-2017 гг. ФСИН получила из федерального бюджета на информатизацию в общей сложности 8,9 млрд руб., причем кассовое исполнение достигло 98,9%. Однако именно на развитие информационных систем ФСИН потратила всего 2,6% от всех использованных средств. Оставшиеся 97,4% пришлись на текущие эксплуатационные расходы. При этом 48% потраченных средств, то есть 4,2 млрд руб., были израсходованы вне планов информатизации, утвержденных Минкомсвязи.

«Сбер» также проявляет интерес к цифровизации тюрем

К цифровизации исправительных учреждений проявляют интерес и другие ИТ-корпорации. Так в марте 2020 г. CNews писал, Сбербанк начал принимать на работу осужденных в рамках проекта, запущенного совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).

Каждый из осужденных, участвующих в проекте, был отобран сначала сотрудниками ФСИН, а затем профильными службами банка. Зампред правления Сбербанка отметил, что идея о возможности использования труда осужденных в банке возникла в марте 2019 г. Этому предшествовал доклад главы ФСИН в Совете Федерации о необходимости привлечения их к труду с целью создания новых рабочих мест.