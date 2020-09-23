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Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард

Бизнес Инвестиции и M&A Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Ирина Пешкова

Российский фонд прямых инвестиций вместе с суверенными фондами Ближнего Востока инвестировал свыше 1 млрд руб. в разработчика компьютерного зрения NtechLab. Инвестиции расширят технологическую и продуктовую линейку NtechLab, что должно поддержать активную экспансию компании на ключевые рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Миллиардные инвестиции для NtechLab

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с суверенными фондами Ближнего Востока инвестировал свыше 1 млрд руб. в российского разработчика компьютерного зрения NtechLab – победителя ряда тематических международных конкурсов. Соответствующее объявление было сделано в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде 23-25 сентября 2020 г.

Помимо систем компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта (ИИ), NtechLab также занимается разработкой нейронных сетей. Алгоритм Ntechlab, по данным компании, позволяет распознавать лица с точностью до 80% в базе объемом до полумиллиарда изображений. При размере базы в несколько тысяч лиц точность распознавания достигает 99%. Поиск конкретного человека среди 1 млрд. лиц занимает менее половины секунды. Отличительной особенностью алгоритма является его способность определить эмоциональное состояние, пол и возраст человека.

Как сообщила пресс-служба РФПИ, привлекаемые инвестиции NtechLab направит на разработку новых продуктов в сфере компьютерного зрения, а также экспансию на ключевые рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Среди направлений, которые планирует развивать NtechLab, – автоматическое определение агрессивных действий человека, а также распознавание автомобилей, в том числе для отслеживания транспортировки бытовых отходов и соблюдения правил их переработки.

Клиентская сеть NtechLab включает более 30 крупных клиентов в 15 странах мира, в том числе в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Европе.

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Российский разработчик систем распознавания лиц привлек инвестиции в 1 миллиард

На вопрос CNews, какие именно фонды и из каких стран приняли участие в инвестировании, пресс-служба РФПИ отвечать отказалась, пояснив только, что речь идет о давних партнерах фонда.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что глобальная экспансия ведущих российских компаний в области высокотехнологичных разработок на базе ИИ является приоритетом для РФПИ как центра компетенций в этой области. «Технологии NtechLab имеют существенный потенциал экспорта на зарубежные рынки и вызывают большой интерес в других странах», – добавил он.

Кто может стать соинвестором РФПИ в NtechLab

С момента основания в 2011 г. РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными соинвесторами из 18 стран на общую сумму более $40 млрд.

В 2019 г. РФПИ помимо продолжения сотрудничества с инвестиционными фондами и корпорациями Дубая, ОАЭ, Турции, Индии, Китая, Вьетнама и Японии, говорил о знаковых мероприятиях, укрепивших российско-саудовские отношения. Во-первых, в октябре 2019 г. прошло первое заседание Российско-Саудовского совета по экономическим вопросам – нового органа, в состав которого вошли ведущие представители деловых кругов обеих стран. На мероприятии присутствовал Президент России Владимир Путин и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальмана Аль Сауд. В этом же месяце РФПИ договорился с РЖД и Саудовской железнодорожной компанией (Saudi Railway Company, SAR) изучить возможности сотрудничества в области строительства транспортной инфраструктуры, а с Саудовской компанией технологического развития и инвестиций (TAQNIA) объявил о сотрудничестве по проекту организации коммерческих запусков малых космических аппаратов. Тогда же в октябре 2019 г. РФПИ объявил об открытии своего первого зарубежного представительства – в Саудовской Аравии.

Ранее в 2016 г. РФПИ инвестировал совместно с ведущими ближневосточными инвестиционными фондами до $600 млн в холдинг «Вертолеты России». В том же году РФПИ широко обсуждал вопросы сотрудничества со странами – членами АТЭС (азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество), включая Японию, Сингапур, Мексику, Перу и Филиппины. Был отмечен успешный опыт РФПИ по созданию совместных фондов и партнерств с инвестиционными институтами и компаниями из Японии, Сингапура и других стран.

РФПИ обладает опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 80 проектов общим объемом свыше 1,9 трлн руб., охватывающих 95% регионов России. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, их годовая выручка составляет 6% ВВП России.

Подробности о компании NtechLab

Российский стартап NtechLab был запущен в 2015 г. В мае 2017 г. компания привлекла $1,5 млн инвестиций от фонда Impulse VC и группы частных инвесторов, включающей первого заместителя гендиректора Tele2 Александра Провоторова.

«РТ-развитие бизнеса» госкорпорации «Ростех» и инвестиционный фонд NDF выкупили долю в Ntechlab в марте 2018 г. Инвестиции были направлены на дальнейшее развитие технологии распознавания лиц и ее продвижение на внешних и внутренних рынках.

Дочерняя структура «Ростеха» стала владельцем 12,5% Ntechlab + 1 акция. Фонд NDF, находящийся под управлением компании «Варданян, Бройтман и партнеры» приобрел 25% технологической компании + 1 акцию.

Напомним, что госкорпорация является ключевым участником разработки и реализации государственной программы «Цифровая экономика» по направлению «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» (совместно с «Росатомом»). Холдинг «РТ-развитие бизнеса» предназначен для прямых и портфельных инвестиций совместно с частными партнерами в стратегически важные активы в высокотехнологичных и ресурсных отраслях.

Ntechlab продвигает два своих продукта. Первый, Find Face Security – интеллектуальная видеоаналитика на основе распознавания лиц. Продукт в режиме реального времени определяет лица в видеопотоке, сверяет со списками мониторинга и отправляет уведомления при обнаружении совпадений. Продукт можно интегрировать с внешними системами и сервисами, такими как СКУДы, кассовые аппараты, системы мониторинга и др. Второй продукт, Find Face SDK – библиотека на языке «C», дающая доступ к технологии распознавания лиц на основе нейронных сетей. Find Face SDK позволяет быстро и точно решать три базовые задачи в сфере распознавания лиц: детектирование, извлечение биометрического шаблона и верификацию. Библиотека поддерживает многопоточность.

NtechLab уже известна за рубежом

Алгоритмы NtechLab неоднократно доказывали свое техническое превосходство в рамках репрезентативных международных конкурсов. В декабре 2015 г. Вашингтонский университет подвел итоги конкурса алгоритмов по распознаванию лиц Megaface. Участникам предлагалось узнать изображения людей из двух коллекций в базе из 1 млн изображений. NtechLab вошла в первую пятерку во всех четырех номинациях, в двух – победила, обойдя в том числе команду Google. В 2017 г. NtechLab заняла первое место в рейтинге Министерства торговли США.

Кроме того, NtechLab стала победителем конкурса IARPA в сфере разведки в двух номинациях из трех – «Скорость идентификации» и «Точность верификации». В июне 2020 NtechLab сообщила, что алгоритм компании занял третье призовое место по итогам международного соревнования Deepfake Detection Challenge по распознаванию дипфейков на видео. В конкурсе, проводившемся Amazon, Facebook и Microsoft, приняло участие более 2200 команд со всего мира.

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