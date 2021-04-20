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Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году выросла на 21%

Бизнес Финансовые результаты ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Радиоэлектронный комплекс госкорпорации Ростех по итогам 2020 года увеличил годовую выручку на 21% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года до 223 млрд рублей. Доля гражданской продукции выросла до 27% и составила 60,3 млрд рублей, что на 18% больше, чем в 2019 году. Основной рост произошел за счет реализации комплексных проектов, а также вывода на рынок новых продуктов и решений.

Итоговые показатели отражают финансовые результаты концерна «Автоматика», Национального Центра Информатизации и холдинга «Росэлектроника», включая концерны «Вега», «Созвездие», а также АО «Системы управления». В 2020 году эти структуры реализовали ряд масштабных проектов. В числе крупнейших - развитие Единой государственной системы здравоохранения и Региональной медицинской информационной системы, подключение к IT-инфраструктуре социальных объектов, модернизация региональных аэродромов, прокладка магистральных волоконно-оптических линий связи, проектирование и модернизация пунктов пропуска через государственную границу РФ.

«Тенденция последних лет показывает, что иностранные поставки электронных компонентов, изделий и программного обеспечения могут быть прекращены в любой момент. Именно поэтому мы форсируем создание собственной элементной базы, технологий и продуктов. С развитием радиоэлектронного комплекса тесно увязаны будущие достижения России в авиастроении, телекоммуникациях, IT, технологиях здравоохранения, других отраслях. Исходя из этого, импортозамещение и наращивание объемов гражданской продукции в этой сфере является для нас первостепенной задачей», – подчеркнул генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Наибольший объем в структуре продуктовых продаж радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году сформировали системы хранения данных «Купол», автоматизированные рабочие места, оборудование для маркировки товаров, фискальные накопители, медицинская техника, телеком-оборудование, криптобиокабины для МФЦ и системы видео-конференц-связи. Кроме того, в минувшем году на предприятиях кластера было запущено серийное производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии и устройств защиты от пожара при неисправностях электропроводки.

«Для обеспечения технологической независимости страны наши предприятия производят современное отечественное оборудование, которое по цене и техническим характеристикам может успешно конкурировать с мировыми аналогами. Важно продолжать курс, проводимый государством, в части создания преференций для российских производителей. Это позволит создать гарантированный рынок, даст возможность отечественным предприятиям расширять производство, выпускать новые продукты и создавать новые технологии», – отметил генеральный директор холдинга «Росэлектроника» Сергей Сахненко.

В 2020 году для повышения операционной эффективности и кооперации предприятий радиоэлектронного комплекса Ростеха на базе Объединенной приборостроительной корпорации был создан национальный вендор по электронике, который работает под брендом «Росэлектроника». В новую структуру вошли крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Росэлектроника», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ), который является интегратором комплексных ИТ-решений Ростеха.

Объединение активов позволит реализовывать единую научно-техническую политику, управлять инновациями и инвестициями, а также создаст единую экосистему – от научных разработок до серийного производства.



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