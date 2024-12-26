Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

MedTech РМИС Региональная медицинская информационная система



26.12.2024 Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации 1
Александр Мартыненко, «РТ МИС»: ИТ-инфраструктуре регионального здравоохранения не помешает наведение порядка 1
27.06.2023 Стоит ли региону переходить на централизованную МИС? 1
31.01.2023 Итоги модернизации медицинской информационной системы Карелии за 2022 год 2
ИТ в здравоохранении 2021 1
29.12.2021 Дмитрий Котохин -

За счет региональных мединформсистем врачи экономят 40% времени

 1
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы? 1
20.04.2021 Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году выросла на 21% 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
24.11.2020 Максим Корогод, МИАЦ Краснодарского края -

Мы нашли способ упростить работу участкового врача

 1
22.07.2020 «Ростелеком» и «КИ системы» создали компанию по развитию автоматизации работы скорой медицинской помощи 1
14.07.2020 Региональная МИС «1С-Медицина-Регион» признана лучшим цифровым решением для автоматизации здравоохранения в России 1
30.06.2020 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с МИС КСАМУ 1
24.01.2020 Подтверждена совместимость МИС КСАМУ и «Ред ОС» 1
22.07.2019 «РТ лабс» и «Сван» создали центр компетенций в сфере информатизации здравоохранения 1
20.06.2019 «Ростелеком» и «Барс груп» подключили к РЛИС Алтая 15 медицинских организаций 1
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 1
28.09.2018 «Барс груп» обеспечит 140 больницам Челябинска обмен данными со скорой помощью 1
07.09.2018 «БАРС Груп» внедрила медицинскую систему со специальными функциями 1
25.04.2018 «БАРС Груп» обеспечила жителей Чечни записью к врачу через мобильные устройства 1
11.04.2018 «К-МИС» выпустила новый продукт – региональную медицинскую информационную систему «КМИС.Регион» 1
11.04.2018 «БАРС Груп» интегрировал МИС Новосибирской области с «Гемотестом» 1
10.04.2018 «РТ Лабс»: У России есть все шансы стать мировым ИТ-лидером 1
04.12.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2017 года 1
31.05.2017 Информатизация пока усложняет работу врача 2
27.05.2017 Константин Суслов -

Больницы ищут средства на зарплату врачам, а не компьютеры

 1
24.05.2017 Дочерняя компания «Ростелекома» открыла офис в Иннополисе 2
07.04.2017 Проект «дочки» «РТ Лабс» одобрен Наблюдательным советом ОЭЗ «Иннополис» 2
21.03.2017 ИТ-дочка «Ростелекома» в 2016 г. выросла на 42% за счет медицины и налогов 2
05.10.2016 ИТ-дочка «Ростелекома» в 2016 г. заработает больше 2 миллиардов 2
06.09.2016 В Республике Калмыкия создана единая интеграционная шина для здравоохранения 2
01.08.2016 CNews выпустил рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков для здравоохранения 1
18.07.2016 Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы 2
01.07.2016 Минздрав РФ опубликовал методические рекомендации для РМИС 1
28.06.2016 Константин Суслов - Как финансировать ИТ-проекты, если денег в бюджете нет? 1
21.03.2016 AT Consulting автоматизировала работу скорой помощи в Алтайском крае 1
12.02.2016 МИАЦ запустил информационно-аналитическую систему контроля проведения диспансеризации в ХМАО 1
27.03.2015 Облачные технологии: что нужно бизнесу прямо сейчас 1
30.04.2014 Итоги трех лет информатизации медицины в России: дискуссия 2
16.04.2014 Регионы протестировали интеграцию региональных медицинских систем с ИЭМК на базе InterSystems HealthShare 1

Публикаций - 45, упоминаний - 54

MedTech и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 16
БАРС Груп 545 10
Ростелеком - РТЛабс 178 7
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 6
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 6
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 5
N3 Group - Netrika - Нетрика 146 5
СП.АРМ 47 5
Сван 26 5
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 5
Крок - Croc 1777 3
8213 3
ФОРС - Центр разработки 636 3
InterSystems - ИнтерСистемз 134 3
Хост ГК 37 3
Армада - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 26 3
Медицина ИТ - Medicine IT 4 2
Парус Корпорация 552 2
Microsoft Corporation 24625 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Открытые технологии 701 2
Ред Софт - Red Soft 700 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Kometa - Комета 156 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
Agfa Gevaert 66 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
GE Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 25 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
КИ Системы - Компьютерные интеллектуальные системы 1 1
ТелеМед 14 1
Selectel - Селектел 385 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
Прогноз 1650 1
S2S Next - ЭсТуЭс Некст 3 1
Google LLC 11775 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Технология здоровья 8 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 31 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 10 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Мосводоканал МГУП 66 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 1
Ростелеком - РТК Радиология 11 1
Барс груп - БАРС Медицина 12 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 22
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 12
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 10
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 2
Правительство Челябинской области 63 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 77 1
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 38 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 25 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 10 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
ГосИнформСистемы 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 22
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 407 14
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 265 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 13
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 11
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 7
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 132 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 6
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 352 6
Оповещение и уведомление - Notification 4606 6
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 258 6
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 677 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 5
Электронный документ - Electronic document 1454 5
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 5
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 215 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 4
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 65 4
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 73 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 15
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 7
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 6
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 6
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 25 6
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 23 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 4
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 28 4
Linux OS 9937 3
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 3
InterSystems HealthShare 26 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 44 3
ЕМИАС Электронный рецепт 87 3
Ростелеком - РЦ ЭДО - Роуминговый центр операторов электронного документооборота - НС ЭД - Национальная система Электронный документ 10 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 3
Здравоохранение электронное - программа 35 3
Ростелеком - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 28 3
Google Android 13994 2
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 69 2
Медицина ИТ - МИС КСАМУ - Комплексная система автоматизации медицинского учреждения 2 2
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 2
Microsoft Office 3734 2
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ Телерадиология 2 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
1С:Медицина 42 2
Depositphotos - фотобанк 422 2
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 33 2
Ростелеком - РТЛабс - ИВП - Интеллектуальная Ведомственная Платформа 2 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Скворцова Вероника 69 6
Суслов Константин 23 5
Бондаренко Михаил 55 5
Гусев Александр 36 3
Зингерман Борис 38 3
Котохин Дмитрий 4 3
Симаков Олег 113 3
Карпунина Ирина 4 2
Носов Игорь 14 2
Островский Владимир 25 2
Захаров Павел 60 2
Абрамов Виктор 11 2
Дюков Андрей 17 2
Чумаков Денис 18 2
Игнатущенко Игорь 3 2
Зарубина Татьяна 4 2
Лебеденко Степан 10 2
Лебедев Георгий 54 2
Ивакин Роман 57 2
Яцковский Максим 2 2
Пугачев Павел 63 2
Дегтерева Мария 28 2
Рустамов Рустам 412 1
Мылицын Роман 110 1
Подопригора Николай 1 1
Чаптынова Айана 2 1
Ивашинников Андрей 3 1
Никифоров Николай 1136 1
Осеевский Михаил 315 1
Сафронов Роман 36 1
Корогод Максим 4 1
Шабанов Александр 7 1
Устименко Екатерина 2 1
Бессольцев Михаил 11 1
Минниханов Рустам 118 1
Зеленовская Анна 7 1
Шагалеев Руслан 8 1
Енгалычев Дамир 6 1
Штыкова Елена 6 1
Кидалов Федор 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 5
Россия - ПФО - Самарская область 1307 5
Россия - УФО - Курганская область 499 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 4
Россия - УФО - Тюменская область 1141 4
Россия - ЮФО - Севастополь 540 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 4
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 4
Россия - СЗФО - Псковская область 629 4
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 328 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 3
Россия - УФО - Челябинская область 1210 3
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 3
Россия - ПФО - Пензенская область 589 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 33
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 28
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 108 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 3
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 3
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 489 3
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь 135 3
Здравоохранение - Гинекология 35 3
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 395 3
Девальвация 39 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 3
Gartner - Гартнер 3556 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 31 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 32 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 8 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 16 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 4 1
КГУ - Курганский государственный университет 8 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 9 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 60 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще