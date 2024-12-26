MedTech РМИС Региональная медицинская информационная система
MedTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Скворцова Вероника 69 6
|Суслов Константин 23 5
|Бондаренко Михаил 55 5
|Гусев Александр 36 3
|Зингерман Борис 38 3
|Котохин Дмитрий 4 3
|Симаков Олег 113 3
|Карпунина Ирина 4 2
|Носов Игорь 14 2
|Островский Владимир 25 2
|Захаров Павел 60 2
|Абрамов Виктор 11 2
|Дюков Андрей 17 2
|Чумаков Денис 18 2
|Игнатущенко Игорь 3 2
|Зарубина Татьяна 4 2
|Лебеденко Степан 10 2
|Лебедев Георгий 54 2
|Ивакин Роман 57 2
|Яцковский Максим 2 2
|Пугачев Павел 63 2
|Дегтерева Мария 28 2
|Рустамов Рустам 412 1
|Мылицын Роман 110 1
|Подопригора Николай 1 1
|Чаптынова Айана 2 1
|Ивашинников Андрей 3 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Осеевский Михаил 315 1
|Сафронов Роман 36 1
|Корогод Максим 4 1
|Шабанов Александр 7 1
|Устименко Екатерина 2 1
|Бессольцев Михаил 11 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Зеленовская Анна 7 1
|Шагалеев Руслан 8 1
|Енгалычев Дамир 6 1
|Штыкова Елена 6 1
|Кидалов Федор 6 1
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