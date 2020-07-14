Региональная МИС «1С-Медицина-Регион» признана лучшим цифровым решением для автоматизации здравоохранения в России

По результатам конкурсного отбора, организованного Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации совместно с Минкомсвязи России, РМИС «1С-Медицина-Регион» вошла в число лучших отечественных решений на базе «сквозных» цифровых технологий, рекомендуемых для тиражирования в субъектах Российской Федерации.

В конкурсе приняли участие более 300 российских разработчиков цифровых решений в 12 номинациях. Решения оценивались по оригинальной методике Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. Решения-финалисты, набравшие наибольшее количество баллов, рассматривались конкурсной комиссией, в состав которой вошли представители Минкомсвязи России, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, НИУ «Высшая школа экономики», АНО «Цифровая экономика», Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, министры региональных органов исполнительной власти, ответственные за цифровую повестку. региональная медицинская информационная система (РМИС) «1С-Медицина-Регион» стала победителем в номинации «Цифровые решения для здравоохранения».

Отобранные по итогам конкурса решения-победители будут включены в банк цифровых решений и практик, рекомендованных к использованию в субъектах Российской Федерации. В дальнейшем, по результатам анализа отобранных решений, будут разработаны механизмы государственной поддержки тиражирования этих решений в регионы.

«1С-Медицина-Регион» разработана Ресурсным центром «1С-Медицина-Регион» на базе линейки программных продуктов «1С:Медицина». Решение предназначено для создания государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъекта (ГИС СЗ субъекта), интегрированных с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), региональными информационными системами и информационными системами медицинских организаций. Может использоваться для подключения к ЕГИСЗ частных и ведомственных сетей медицинских организаций. Позволяет организовать оперативное управление всеми ресурсами медицинской организации, включая лечебно-диагностические, финансово-экономические и административные задачи.

С помощью «1С-Медицина-Регион» уже реализован один из самых масштабных в России проектов по информатизации медицинских организаций – создан Региональный сегмент ЕГИСЗ Тюменской области. На сегодняшний день к системе подключены 46 медучреждений региона, количество пользователей превысило 12 000 человек, получен аттестат ФСТЭК о соответствии требованиям ФЗ-152 «О персональных данных».