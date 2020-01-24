Подтверждена совместимость МИС КСАМУ и «Ред ОС»

В рамках технологического партнерства компании «Ред софт» и «Медицина ИТ» провели очередное тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы программного продукта МИС КСАМУ (производства компании «Медицина ИТ») на операционной системе «Ред ОС» (производства «Ред софт»). Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12 января 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

МИС КСАМУ – это медицинская информационная система, разработанная для полной автоматизации медицинских организаций различного уровня. КСАМУ содержит собственные средства разработки документов, отчетов и печатных форм в системе, что позволяет быстро адаптировать ее под конкретные медицинские организации. МИС КСАМУ полностью соответствует требованиям МЗ РФ, предъявляемых к МИС МО и РМИС (Приказ МЗ РФ от 24 декабря 2018 г. N 911н). КСАМУ зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 3837).

«В связи с социальной значимостью проекты в сфере здравоохранения являются одним их приоритетных направлений деятельности Ред софт, поэтому мы продолжаем активно развивать сотрудничество с "Медициной ИТ". Подтвержденная совместимость наших продуктов позволяет предложить комплексное импортонезависимое решение для медицинских учреждений», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».

«Специалисты компаний "Медицина ИТ" и "Ред софт" прекрасно понимают значимость данного направления сотрудничества и делают все возможное для комплексного решения задачи импортозамещения для наших клиентов. Так же особое значение уделяется качеству наших программных продуктов, которым пользуются десятки тысяч специалистов в медицинских организациях», – сказал Николай Подопригора, генеральный директор компании «Медицина ИТ».