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Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с МИС КСАМУ

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ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем и платформ виртуализации, и компания «Медицина ИТ», специализирующаяся на создании и внедрении программных решений для медицинских организаций, объявили об успешном завершении испытаний совместимости МИС КСАМУ («Комплексной системы автоматизации медицинского учреждения»), с операционными системами Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» и Astra Linux Common Edition релиз «Орел».

МИС КСАМУ – это медицинская информационная система, разработанная для полной автоматизации медицинских организаций различного уровня. КСАМУ содержит собственные средства разработки документов, отчетов и печатных форм в системе, что позволяет быстро адаптировать ее под конкретные медицинские организации. Полностью соответствует требованиям МЗ РФ, предъявляемых к МИС МО и РМИС (Приказ МЗ РФ от 24 декабря 2018 г. N911н). КСАМУ зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 3837).

МИС КСАМУ используют более 300 государственных и частных медицинских организаций в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике и других регионах России.

Основной задачей проверочных мероприятий стала оценка стабильности и корректности работы совместных решений. На испытания был предоставлен дистрибутив МИС КСАМУ версии 5.38.73.8867. Программное обеспечение системы инсталлировали на оборудование, функционирующее под управлением защищенной ОС Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» 1.6 с установленным обновлением безопасности и ОС общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел» 2.12. Обе операционные системы были проверены с ядрами generic и hardened.

Эксперты провели комплекс работ, включавший запуск, остановку, удаление МИС КСАМУ из ОС, проверку соответствия предустановленной операционной системы дистрибутиву, а также тестирование корректности работы функциональности системы в среде Wine версии 5.20, в том числе с использованием криптографических функций.

Результаты тестирования продемонстрировали, что МИС КСАМУ корректно функционирует под управлением как ОС Astra Linux Common Edition, так и Astra Linux Special Edition с установленным обновлением безопасности. Совместное программное решение пригодно к применению в ИТ-системах заказчиков без каких-либо ограничений. Работоспособность совместных решений официально подтверждена сертификатами Ready for Astra Linux.

«ГК Astra Linux продолжает вкладывать значительные ресурсы в развитие экосистемы своих продуктов, акцентируя внимание на сфере здравоохранения. В рамках партнерства с ведущими разработчиками ПО для медицины мы обеспечиваем непрерывное тестирование работоспособности и функционала технологических стеков. При необходимости инициируем доработки, которые будут актуальны для пользователей. Потребности клиентов всегда в фокусе нашего внимания, и по их запросу мы провели тестирование совместимости своих ОС с системой КСАМУ, которую сейчас в ряде регионов широко используют организации, переходящие на работу с импортонезависимыми ИТ-платформами. Корректная работа совместного решения, подтвержденная нашими официальными сертификатами, дает заказчикам уверенность, что его использование обеспечит и доступность всего нужного им функционала, и стабильность всей инфраструктуры, и безопасность персональных данных пациентов», — сказал Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.

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