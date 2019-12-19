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К-МИС КМИС Комплексные медицинские информационные системы

К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.12.2019 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и «КМИС.Регион»

ития технологического сотрудничества проведены испытания на совместимость программного обеспечения «КМИС.Регион» (производства «Комплексных медицинских информационных систем») на отечественной

18.06.2018 К-МИС сообщили о запуске системы поддержки принятия врачебных решений с применением ИИ

«Комплексные медицинские информационные системы» (К-МИС) сообщили о запуске нового проекта – системы поддержки принятия врачебных решений Webio
11.04.2018 «К-МИС» выпустила новый продукт – региональную медицинскую информационную систему «КМИС.Регион»

ечения, сообщил о выпуске нового продукта – региональной медицинской информационной системы (РМИС) «КМИС.Регион» Новое решение является результатом пересмотра продуктовой линейки компании и при
10.11.2016 «Региональная система наблюдения беременных» от К-МИС включена в Реестр российских программ

Б) — программный продукт, разработанный компанией «Комплексные Медицинские Информационные Системы» (К-МИС), включен в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и б
25.01.2016 К-МИС выпустил «Региональную информационно-аналитическую систему» на базе Prognoz Platform

Компания «Комплексные медицинские информационные системы» (К-МИС) сообщила о выпуске «Региональной информационно-аналитической системы» (РИАС) на базе п
29.04.2013 Вышла обновленная версия «Карельской медицинской информационной системы»

й информационной системы» версии 3.5. В течение 2008-2012 гг. компания постепенно развивала линейку КМИС версии 3.3.х, в рамках которой совершенствовались функциональные возможности системы, об
15.02.2013 Новая версия «Карельской медицинской информационной системы» поддерживает работу через браузер

и были обусловлены: желанием организовать эффективное удаленное подключение пользователей к серверу КМИС вне стен информационной сети ЛПУ; сокращением административных расходов на эксплуатацию

16.11.2012 К-МИС выпускает новую версию «Регионального информационного ресурса»

» (К-МИС) сообщила о выпуске новой версии программного продукта «Региональный информационный ресурс КМИС» (КМИС.РИР) Основным направлением работы компании при подготовке данного выпуска

22.10.2012 К-МИС внедряет медицинскую информационную систему в «Пермском клиническом центре ФМБА»

водства лечебного учреждения по внедрению информационных технологий в медицине и успешное внедрение КМИС в стационаре дало толчок для дальнейшего развития внедрения медицинской информационной с
05.10.2012 В новую версию медицинской информационной системы КМИС включено 735 изменений и дополнений

информационные системы» сообщила о выпуске новой версии своего флагманского программного продукта – КМИС 3.3.0.12. В «Комплексную медицинскую информационную систему» версии 3.3.0.12 включено 73
10.09.2012 В Кемской ЦРБ внедрена финансово-экономическая система КМИС

нские информационные системы» сообщила о завершении внедрения финансово-экономической системы (ФЭС) КМИС в ГБУЗ РК «Кемская центральная районная больница» (г. Кемь, Республика Карелия). Кемская
20.01.2012 К-МИС выпускает новую версию «Электронной регистратуры»

ИС) сообщила о подготовке к выпуску новой версии программного обеспечения «Электронная регистратура КМИС» версии 2.2. Новая версия «Электронной регистратуры КМИС» 2.2 включает следующие

19.12.2011 «К-МИС» выполнила интеграцию «Электронной регистратуры» со СМЭВ

кие информационные системы» сообщила о завершении разработки новой версии «Электронной регистратуры КМИС» 2.2, в состав которой будет включен модуль интеграции с системой межведомственного элек
04.03.2011 К-МИС выпустит «облачную» версию своей медицинской информационной системы

влен появлением потенциального интереса со стороны партнеров и заказчиков компании К-МИС. «Облачная КМИС» подготовлена при активной поддержке специалистов корпорации IBM. Она позволяет выполнят
18.11.2009 ПАК RAMED внедрён в городской больнице №1 города Волжский

Группа РАМЭК и компания «Комплексные медицинские информационные системы» (КМИС) в целях расширения проекта по автоматизации МУЗ «Городская больница №1 им. С.З.Фишера»,

Публикаций - 52, упоминаний - 88

К-МИС и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 13
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 29 12
БАРС Груп 574 12
Сван 30 11
Ростелеком 10850 11
9486 8
СП.АРМ 55 8
SofTrust - СофТраст 15 6
IBM - International Business Machines Corp 9672 6
ФОРС - Центр разработки 700 6
Аксимед 9 5
Крок - Croc 1955 4
Хост ГК 39 3
Медотрейд 3 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1456 3
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 3
InterSystems - ИнтерСистемз 136 2
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 132 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
ПрограмБанк 98 2
Интерин - Интерин технологии - Интерин сервис 8 2
Dell EMC 5163 2
Восход ФГБУ НИИ 718 2
Oracle Corporation 7049 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 961 2
АйТи 1516 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 398 2
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 102 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 70 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 1
Google LLC 12587 1
Huawei Technologies 409 1
KrIT - КРИТ 35 1
Открытые технологии 730 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
Программы и технологии 14 1
Ланит ДВ - Ланит Дальний Восток 16 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Проект 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 6
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 3
Барс груп - БАРС Медицина 12 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 31 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 44 1
Технология здоровья 8 1
Мастердент - Стоматологическая компания 3 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ССиНМП имени А.С. Пучкова - Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова города Москвы 12 1
Текно-Медикал - ТехноМедикал 3 1
Нордмедсервис 1 1
Доктор плюс 3 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Медэкспресс 7 1
Инфоэстетика 3 1
Доктор на работе 17 1
Алькона 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2081 1
Почта России ПАО 2336 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 479 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 284 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 58 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13609 6
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 961 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 161 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
Правительство Челябинской области 76 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6498 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 128 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 172 1
ФМБА России - Медико-санитарная часть Федерального медико-биологического агентства 2 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 514 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 406 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3566 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5538 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3180 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2318 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 547 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1529 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
Федеральное казначейство России 1938 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 97 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1401 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1509 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64036 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35665 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60907 16
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 415 15
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 475 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12705 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33107 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24108 11
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1821 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12053 10
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 239 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13817 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12692 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9263 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25107 8
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1391 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17931 7
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 187 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13713 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10548 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34269 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12054 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16898 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5560 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12983 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27095 6
MedTech - РМИС - Региональная медицинская информационная система 50 6
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2468 3
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3532 8
К-МИС - Карельская медицинская информационная система 7 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6176 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 6
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 263 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1022 6
ЕМИАС Электронный рецепт 90 5
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 4
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 28 4
Linux OS 11409 4
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 3
Форсайт Prognoz Platform 97 3
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 45 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 2
Apple iPad 3984 2
Google Android 15134 2
Apple iOS 8528 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 289 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 98 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 45 2
IBM FileNet 136 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 30 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 37 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Smart Delta Systems - Инфодент МИС 5 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Apache NetBeans IDE - NetBeans Integrated Development Environment 51 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Oracle GlassFish Server Open Source Edition 25 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 61 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Гусев Александр 46 13
Скворцова Вероника 69 6
Суслов Константин 23 5
Метелев Сергей 9 4
Эльянов Михаил 14 4
Гридин Игорь 6 4
Симаков Олег 113 4
Ивакин Роман 57 3
Дубинин Вадим 27 3
Антипов Александр 23 2
Попов Алексей 338 2
Морозов Андрей 48 2
Гаттаров Руслан 144 2
Островский Владимир 25 2
Зезюлинский Николай 23 2
Ашенбреннер Инна 15 2
Штыкова Елена 6 2
Якунин Анатолий 5 2
Игнатущенко Игорь 3 2
Гулиев Ядулла 2 2
Яцковский Максим 2 2
Путин Владимир 3444 2
Никифоров Николай 1138 2
Соловьев Владимир 108 2
Зингерман Борис 39 2
Кузнецова Екатерина 6 1
Василенко Александр 95 1
Потапов Александр 29 1
Черноусов Алексей 7 1
Карпинский Алексей 42 1
Фурсенко Андрей 128 1
Натензон Михаил 13 1
Казарин Станислав 175 1
Милюков Денис 12 1
Чумаков Денис 21 1
Орлов Геннадий 16 1
Юсупов Ренат 125 1
Борисов Андрей 12 1
Романов Алексей 50 1
Котов Александр 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 164336 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47239 12
Россия - СЗФО - Карелия Республика 767 11
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 150 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1065 5
Россия - СЗФО - Псковская область 690 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1759 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1771 4
Россия - СЗФО - Мурманская область 771 4
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 723 4
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2025 3
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Россия - УФО - Челябинская область 1487 3
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Россия - ДФО - Магаданская область 527 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1524 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54408 2
Европа 24895 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1200 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1420 2
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3123 2
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1000 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14753 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 893 2
Россия - ЦФО - Курская область 738 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1458 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1667 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 672 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1063 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 576 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 820 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1385 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 894 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11181 49
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57065 30
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10183 28
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4941 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10802 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52923 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3777 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6440 6
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2012 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3538 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3008 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6530 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33313 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15825 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8714 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1898 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1870 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2697 4
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 384 3
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 594 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6661 3
Паспорт - Паспортные данные 2817 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8747 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11380 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26974 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6108 2
Экономический эффект 1311 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 816 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1706 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 110 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5070 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17982 2
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 292 2
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 486 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1315 2
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 189 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4397 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6993 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1562 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6520 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8536 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3915 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 836 1
Forrester Research 832 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 2
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 266 2
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 40 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 67 3
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2183 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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