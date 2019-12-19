К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы

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Б) — программный продукт, разработанный компанией «Комплексные Медицинские Информационные Системы» ( К-МИС ), включен в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и б

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й информационной системы» версии 3.5. В течение 2008-2012 гг. компания постепенно развивала линейку КМИС версии 3.3.х, в рамках которой совершенствовались функциональные возможности системы, об

и были обусловлены: желанием организовать эффективное удаленное подключение пользователей к серверу КМИС вне стен информационной сети ЛПУ; сокращением административных расходов на эксплуатацию

» (К-МИС) сообщила о выпуске новой версии программного продукта «Региональный информационный ресурс КМИС » ( КМИС .РИР) Основным направлением работы компании при подготовке данного выпуска