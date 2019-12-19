Получите все материалы CNews по ключевому слову
К-МИС КМИС Комплексные медицинские информационные системы
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|19.12.2019
|
Подтверждена совместимость «Ред ОС» и «КМИС.Регион»
ития технологического сотрудничества проведены испытания на совместимость программного обеспечения «КМИС.Регион» (производства «Комплексных медицинских информационных систем») на отечественной
|18.06.2018
|
К-МИС сообщили о запуске системы поддержки принятия врачебных решений с применением ИИ
«Комплексные медицинские информационные системы» (К-МИС) сообщили о запуске нового проекта – системы поддержки принятия врачебных решений Webio
|11.04.2018
|
«К-МИС» выпустила новый продукт – региональную медицинскую информационную систему «КМИС.Регион»
ечения, сообщил о выпуске нового продукта – региональной медицинской информационной системы (РМИС) «КМИС.Регион» Новое решение является результатом пересмотра продуктовой линейки компании и при
|10.11.2016
|
«Региональная система наблюдения беременных» от К-МИС включена в Реестр российских программ
Б) — программный продукт, разработанный компанией «Комплексные Медицинские Информационные Системы» (К-МИС), включен в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и б
|25.01.2016
|
К-МИС выпустил «Региональную информационно-аналитическую систему» на базе Prognoz Platform
Компания «Комплексные медицинские информационные системы» (К-МИС) сообщила о выпуске «Региональной информационно-аналитической системы» (РИАС) на базе п
|29.04.2013
|
Вышла обновленная версия «Карельской медицинской информационной системы»
й информационной системы» версии 3.5. В течение 2008-2012 гг. компания постепенно развивала линейку КМИС версии 3.3.х, в рамках которой совершенствовались функциональные возможности системы, об
|15.02.2013
|
Новая версия «Карельской медицинской информационной системы» поддерживает работу через браузер
и были обусловлены: желанием организовать эффективное удаленное подключение пользователей к серверу КМИС вне стен информационной сети ЛПУ; сокращением административных расходов на эксплуатацию
|16.11.2012
|
К-МИС выпускает новую версию «Регионального информационного ресурса»
» (К-МИС) сообщила о выпуске новой версии программного продукта «Региональный информационный ресурс КМИС» (КМИС.РИР) Основным направлением работы компании при подготовке данного выпуска
|22.10.2012
|
К-МИС внедряет медицинскую информационную систему в «Пермском клиническом центре ФМБА»
водства лечебного учреждения по внедрению информационных технологий в медицине и успешное внедрение КМИС в стационаре дало толчок для дальнейшего развития внедрения медицинской информационной с
|05.10.2012
|
В новую версию медицинской информационной системы КМИС включено 735 изменений и дополнений
информационные системы» сообщила о выпуске новой версии своего флагманского программного продукта – КМИС 3.3.0.12. В «Комплексную медицинскую информационную систему» версии 3.3.0.12 включено 73
|10.09.2012
|
В Кемской ЦРБ внедрена финансово-экономическая система КМИС
нские информационные системы» сообщила о завершении внедрения финансово-экономической системы (ФЭС) КМИС в ГБУЗ РК «Кемская центральная районная больница» (г. Кемь, Республика Карелия). Кемская
|20.01.2012
|
К-МИС выпускает новую версию «Электронной регистратуры»
ИС) сообщила о подготовке к выпуску новой версии программного обеспечения «Электронная регистратура КМИС» версии 2.2. Новая версия «Электронной регистратуры КМИС» 2.2 включает следующие
|19.12.2011
|
«К-МИС» выполнила интеграцию «Электронной регистратуры» со СМЭВ
кие информационные системы» сообщила о завершении разработки новой версии «Электронной регистратуры КМИС» 2.2, в состав которой будет включен модуль интеграции с системой межведомственного элек
|04.03.2011
|
К-МИС выпустит «облачную» версию своей медицинской информационной системы
влен появлением потенциального интереса со стороны партнеров и заказчиков компании К-МИС. «Облачная КМИС» подготовлена при активной поддержке специалистов корпорации IBM. Она позволяет выполнят
|18.11.2009
|
ПАК RAMED внедрён в городской больнице №1 города Волжский
Группа РАМЭК и компания «Комплексные медицинские информационные системы» (КМИС) в целях расширения проекта по автоматизации МУЗ «Городская больница №1 им. С.З.Фишера»,
К-МИС и организации, системы, технологии, персоны:
|Гусев Александр 46 13
|Скворцова Вероника 69 6
|Суслов Константин 23 5
|Метелев Сергей 9 4
|Эльянов Михаил 14 4
|Гридин Игорь 6 4
|Симаков Олег 113 4
|Ивакин Роман 57 3
|Дубинин Вадим 27 3
|Антипов Александр 23 2
|Попов Алексей 338 2
|Морозов Андрей 48 2
|Гаттаров Руслан 144 2
|Островский Владимир 25 2
|Зезюлинский Николай 23 2
|Ашенбреннер Инна 15 2
|Штыкова Елена 6 2
|Якунин Анатолий 5 2
|Игнатущенко Игорь 3 2
|Гулиев Ядулла 2 2
|Яцковский Максим 2 2
|Путин Владимир 3444 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Соловьев Владимир 108 2
|Зингерман Борис 39 2
|Кузнецова Екатерина 6 1
|Василенко Александр 95 1
|Потапов Александр 29 1
|Черноусов Алексей 7 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Натензон Михаил 13 1
|Казарин Станислав 175 1
|Милюков Денис 12 1
|Чумаков Денис 21 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Борисов Андрей 12 1
|Романов Алексей 50 1
|Котов Александр 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452259, в очереди разбора - 728134.
Создано именных указателей - 196621.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.