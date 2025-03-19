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Морозов Андрей


19.03.2025 DCLogic расширяет сферу деятельности в рамках АСУ ТП 1
19.10.2022 Созданный россиянами разработчик увез сотрудников из страны в надежде вернуться на Nasdaq и продать акции 1
13.02.2019 Mail.ru и ВЭБ создали совместную ИТ-компанию 1
02.07.2018 «Райффайзенбанк» запустил сервис по электронной регистрации ипотечных сделок 1
25.09.2017 ВЭБ раздаст стартапам миллиарды. Кто их сможет получить? 1
07.04.2015 «Ланит» модернизировал ИТ-систему Российского союза автостраховщиков 1
12.02.2015 Началось создание фонда поддержки экспорта ГЛОНАСС-проектов 2
10.09.2014 «Райффайзенбанк» оптимизировал бизнес-процессы выдачи кредитных карт с помощью «Синимекс» 1
13.01.2014 Все подмосковные комплексы фото- и видеофиксации вышли из строя из-за вируса 1
11.12.2013 RBK Money получила лицензию на оказание платежных услуг в странах ЕС 1
11.11.2013 Оборот RBK Money увеличился в третьем квартале 2013 г. на 87% 1
08.08.2013 Оборот RBK Money во втором квартале 2013 г. удвоился 1
04.07.2013 Применим ли в России иностранный опыт информатизации здравоохранения? 1
04.07.2013 Государственная информатизация уничтожает локальные МИС 1
21.06.2013 РБК Money запустил новый сайт 1
20.09.2012 «Смарт Холдинг» создал собственный сервис предоставления ИТ-услуг на базе решений IBM Collaboration 1
29.03.2012 RBK Money: доходы в 2011 г. выросли в 6 раз 1
06.03.2012 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1
07.10.2010 RBK Money запустила телефонную линию для консультаций 1
12.03.2010 Определены кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию «Сибирьтелекома» 1
01.03.2010 Hi-tech стартапами в ВТБ займется связист-газовик 1
09.12.2009 CBOSS реализовала проект централизации филиалов «Нижегородской сотовой связи» 1
06.08.2009 Mail.Ru создала свои «Деньги» 1
04.08.2009 RBK Money сделала все переводы бесплатными 1
22.06.2009 Состоялось годовое общее собрание акционеров «Сибирьтелекома» 1
16.04.2009 RBK Money разрешила выводить деньги через Почту России 1
17.03.2009 RBK Money прошла аудит безопасности PCI DSS 1
02.03.2009 «Тройка Диалог» оставила ВТБ без антивирусов 1
11.12.2008 Москва раздаст стартапам 800 млн руб 1
17.09.2008 ВТБ инвестирует в ГЛОНАСС-приемники 1
27.06.2008 Акционеры МГТС избрали совет директоров 1
27.05.2008 $2 млн. на убийство сети «Мой Круг» 1
20.05.2008 ИТ-стартапы: от РВК ждут результата 2
11.02.2008 Минюст РФ: киберпространство России надо регулировать юридически 1
01.10.2007 В совет директоров СЗТ вошел представитель NCH Advisors Inc 1
29.05.2007 Андрей Маклаков: кадровое подкрепление "Амфоры" завоюет телеком 1
03.04.2007 Cisco купил пакет Ozon.ru 2
03.04.2007 Cisco Systems начинает в РФ венчурную инвестиционную деятельность 2
05.07.2006 Андрей Морозов: Государству нужно создать внутренний инвестиционный маховик 1
26.06.2006 Акционеры "ВолгаТелекома" избрали новый совет директоров 1

Публикаций - 48, упоминаний - 54

Морозов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 10
Ростелеком - Связьинвест 1708 8
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12905 5
Ростелеком 9806 3
Cisco Systems 5134 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 3
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 3
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 153 3
VK - Mail.ru Group 3463 2
МегаФон 9045 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 2
IBM - International Business Machines Corp 9453 2
Yandex - Яндекс 7495 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4951 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 2
Электросвязь 268 2
Oracle Corporation 6728 2
Hitachi - Хитачи 1466 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 2
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 2
МТС - Кубань GSM 116 2
Югрател - Югрателеком 11 2
Oktogo - Октого 22 2
Incap - Инкап 7 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 56 1
ЦИАН - Практика Успеха 9 1
Datadvance - Датадванс 21 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2173 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
АвтоТрекер 99 1
Питерская группа связистов 435 1
HP Inc. 5698 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 6
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 5
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 16 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 925 4
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 3
РВК - Российская венчурная компания 550 3
РИД - Российский институт директоров 8 3
Почта России ПАО 2130 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1384 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 2
ПКФ - Погарская картофельная фабрика 3 2
Lindsell Enterprises LTD - Линдселл Интерпрайсиз Лимитед 18 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 1
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа Группа 19 1
Развитие.Ру 1 1
Протон ООО 2 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1652 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 208 1
Газпром нефть 627 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 228 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 367 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 1
NanduQ - Qiwi 997 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
PPE Group 16 1
Index Ventures 49 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 53 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
Московский венчурный фонд 7 1
BSE - Berlin Stock Exchange - Берлинская фондовая биржа 15 1
Русский стандарт Банк 445 1
Биопроцесс Кэпитал Венчурс 10 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 118 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2734 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3077 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1226 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 506 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3374 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 705 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1390 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 673 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 201 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 69 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20842 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5105 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1965 7
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CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 2
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17184 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3216 2
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 174 2
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 137 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2774 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 21 2
CBOSS dss 4 2
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 17 2
CBOSS ics - интернет система сервиса абонентов 8 2
CBOSS isp 6 2
CBOSS tmn 3 2
CBOSS md - CBOSS mdDrive 5 2
CBOSS udr 2 2
ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 23 1
HPE 3PAR 102 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7127 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 386 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 536 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 1
TechMedia Мой Круг 33 1
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 81 1
HCL Lotus QuickPlace - Lotus Quickr 18 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1802 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5001 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 1
Microsoft Windows XP 2403 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 236 1
Playrix - Hero Wars 14 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 20 1
Capstone CC - Capstone Credit Card 4 1
HP Data Protector 17 1
HP Virtual Connect 11 1
Зюзин Андрей 12 4
Кузнецов Сергей 156 4
Юрченко Евгений 132 4
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Репин Игорь 23 3
Корнеев Евгений 8 3
Ефимов Дмитрий 14 3
Умнова Елена 12 3
Лещенко Михаил 33 3
Качурин Александр 7 3
Ивахин Александр 3 3
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Аммосов Юрий 46 2
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Никулин Анатолий 19 2
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Левковский Дмитрий 11 2
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Маклаков Андрей 6 2
Королева Ольга 12 2
Гоголь Александр 21 2
Приказчиков Александр 5 2
Куликов Денис 27 2
Пономарев Илья 72 2
Бовкун Юрий 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 146308 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 7
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Европа 21840 7
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17224 2
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Россия - Кубань 202 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 135 2
Франция - Французская Республика 7871 1
Россия - СФО - Новосибирск 4349 1
Нидерланды 3539 1
Россия - СФО - Омская область 683 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2897 1
Швеция - Королевство 3632 1
Сингапур - Республика 1863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16485 12
Инвестиции венчурные - Venture investments 2144 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 7
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5142 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7693 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4895 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14632 4
Энергетика - Energy - Energetically 5157 4
НКО - Некоммерческая организация 512 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7564 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5497 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6026 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5064 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6459 3
Доходность - ставка доходности - Rate of return 647 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6217 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3995 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1975 2
Экономический эффект 1084 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3568 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5021 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18821 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4895 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9960 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11034 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4183 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8850 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1798 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6207 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8128 2
Аудит - аудиторский услуги 2720 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2515 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 848 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2423 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6778 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2774 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11272 5
РИА Новости 928 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 1
Известия ИД 638 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 631 1
News Corp 187 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3243 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 2
Gartner - Гартнер 3563 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 950 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 546 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 251 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 36 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1091 1
Минюст РФ - РПА - Российская правовая академия 6 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 164 1
CBOSS User Group 2 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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