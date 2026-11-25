Индексная книга (каталог) CNews*
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Маклаков Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 8
Маклаков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Альфа-Банк 2003 1
|Visa International 1999 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1936 1
|Бойченко Надежда 2 2
|Морозов Андрей 48 2
|Вотяков Кирилл 9 2
|Мальшаков Александр 5 2
|Дьяконов Сергей 1 1
|Агевнин Кирилл 2 1
|Ефанов Владимир 1 1
|Лисецкий Юрий 1 1
|Хомаров Михаил 1 1
|Приказчиков Александр 5 1
|Демченко Виктор 2 1
|Горохова Мария 2 1
|Ивахин Александр 3 1
|Копанский Александр 1 1
|Анютин Роман 7 1
|Корнеев Евгений 8 1
|Федоров Андрей 31 1
|Зайцевский Олег 8 1
|Маркелов Виктор 17 1
|Полевой Василий 14 1
|Григорьев Сергей 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489497, в очереди разбора - 720642.
Создано именных указателей - 205108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489497, в очереди разбора - 720642.
Создано именных указателей - 205108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.