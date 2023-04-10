«Кросс технолоджис» стала сервисным партнером «Кода безопасности»

Системный интегратор «Кросс технолоджис» получил сертификат, подтверждающий статус сервисного партнера компании «Код безопасности» по АПКШ «Континент».

«Континент» — это централизованный комплекс для защиты сетевой инфраструктуры и создания VPN-сетей с использованием алгоритмов ГОСТ. «Кросс технолоджис» теперь может оказывать услуги технической поддержки решений «Код безопасности», а именно АПКШ «Континент», и использовать их технологии при построении защищенной инфраструктуры заказчикам на наиболее выгодных условиях.

До получения сертификата «Кросс технолоджис» подтвердила необходимые финансовые показатели, а специалисты компании прошли комплексное обучение и сертификацию. В дальнейшем планируется получить сертификат на всю линейку продуктов «Код безопасности».

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«Одна из наших основных задач — обеспечить заказчикам всестороннюю поддержку и внедрение наиболее качественных отечественных решений, к которым мы относим АПКШ «Континент» от «Код безопасности». Уверен, сотрудничество принесет много интересных и успешных проектов», — сказал Андрей Маклаков, директор технического дивизиона «Кросс технолоджис».